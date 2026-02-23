Märchenhafter PS5-Hit im Top-Angebot: Kein Spiel bietet mehr Wohlfühl-Atmosphäre als dieses!

Wenn ihr nach einem idyllischen PS5-Spiel zum Wohlfühlen sucht, werdet ihr kaum ein besseres als dieses finden.

PS5-Besitzer, die auf Cozy Games im Stil von Animal Crossing stehen, müssen nicht neidisch auf die Nintendo Switch schielen. Schließlich gibt es auch auf der Sony-Konsole eine ganze Reihe knuffiger Lebenssimulationen mit hohem Wohlfühlfaktor. Das vielleicht beste und beliebteste PS5-Spiel dieser Art könnt ihr euch bei Amazon gerade günstig im Sonderangebot schnappen:

Idyllisches Dorfleben mit berühmten Figuren: Das ist der Wohlfühl-Hit für PS5!

Mehr Idylle geht kaum: Disney Dreamlight Valley lässt euch in einem märchenhaften Dorf leben.

Es geht hier um Disney Dreamlight Valley, das ihr bei Amazon jetzt in der Cozy Edition günstig abstauben könnt. Diese liefert euch nicht nur das Hauptspiel im Wert von circa 40€, sondern auch noch In-Game-Währung und zusätzliche In-Game-Gegenstände im Wert von circa 80€ obendrauf. Für alles zusammen bezahlt ihr jetzt nur noch 29,99€.

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing oder Stardew Valley (allerdings mit weniger Fokus auf Farming als Letzteres), in der ihr euer eigenes idyllisches Dorf aufbaut und dort berühmte Figuren aus den Filmen von Disney und Pixar ansiedelt, von Micky und Donald über Ariel bis hin zu WALL-E. Euch stehen dabei eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten von der Innenarchitektur bis hin zur Landschaftsgestaltung offen.

3:36 Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video

Autoplay

Ihr verbringt allerdings nicht das gesamte Spiel nur im Dorf. Um neue Charaktere als Bewohner zu gewinnen, müsst ihr nämlich nicht nur den entsprechenden Lebensraum für sie schaffen, sondern auch immer wieder zu Abenteuern in anderen Regionen aufbrechen. Dort erledigt ihr Quest und rettet die Figuren aus den Fängen bekannter Schurken wie Ursula, Scar oder Dschafar. Zum Teil könnt ihr die Disney-Schurken allerdings auch selbst zu Dorfbewohnern machen.

Seit dem Release wird Disney Dreamlight Valley beständig mit neuen Inhalten erweitert, teils durch kostenpflichtige Add-ons, teils jedoch auch durch umfangreiche, kostenlose Inhalts-Updates. Erst in diesem Monat sind beispielsweise Susi und Strolch neu zum Dorf hinzugekommen, seit Dezember ist Cinderella dabei.