Das Animal Crossing für Pokémon-Fans erscheint bald und hier könnt ihr es günstig vorbestellen

In Pokémon Pokopia baut ihr für eure Pokémon die bestmöglichen Lebensbedingungen.

Nächste Woche ist es so weit und ein neues Pokémon-Spiel betritt die Bühne der Nintendo Switch 2. Doch im Gegensatz zu Pokémon Legenden Z-A oder anderen Vertretern geht es in Pokopia nicht darum, seine Taschenmonster zu fangen, zu trainieren und in Kämpfe zu schicken. Stattdessen bauen wir auf einer Insel ein eigenes Paradies auf, in denen sich die süßen Wesen gerne niederlassen wollen. Bei Amazon könnt ihr euch das neue Spiel jetzt günstig und mit Preisgarantie vorbestellen.

Pokémon Pokopia ist das Animal Crossing für Pokémon-Fans

Die Parallelen zwischen den beiden Spielen sind nicht von der Hand zu weisen. Schließlich baut ihr in beiden Spielen ein gemütliches Zuhause auf, craftet neue Gegenstände und erkundet eine friedliche Insel. Trotzdem gibt es auch genug Unterschiede, die über den Fakt hinausgehen, dass Pokémon darin vorkommen.

Der wichtigste Punkt sind dabei die Habitate: Jedes Pokémon fühlt sich in einer anderen Umgebung wohl und damit es auf eurer Insel einziehen will, müsst ihr ein entsprechendes Habitat bereitstellen. Während die einen etwa Wasser brauchen, reicht Sichlor auch ein Baum unter einer Wiese, während Kampf-Pokémon wie Nockchan Trainingsgeräte wie einen Boxsack brauchen, um zufrieden zu sein.

Die eingezogenen Pokémon sehen nicht nur knuffig aus, sondern statten euch auch mit neuen Fähigkeiten aus, die ihr braucht, um neue Insel-Areale zu erkunden, bessere Habitate zu bauen oder die Welt an sich zu beeinflussen.

Ein wahres Cozy-Game mit Pikachu und Co.

Nicht nur eure Pokémon brauchen passende Habitate, auch ihr selbst könnt euch ein gemütliches Zuhause einrichten. Sobald ihr Pokémon mit Baufähigkeiten habt, könnt ihr verschiedene Häuser errichten und diese mit Möbeln aller Art ausstatten, die ihr an Werkbänken mithilfe von freigeschalteten Anleitungen zusammenbauen könnt.

Die Häuser können natürlich auch mit Pokémon-Gegenständen eingerichtet werden.

Wer mal wieder ein Spiel mit eher seichtem Gameplay für die Feierabende auf der Couch sucht, bei denen man einfach nur abschalten und nicht viel nachdenken will, für den ist Pokémon Pokopia die perfekte Wahl. Vor allem, wenn eine Liebe zu Pikachu, Bisasam, Shiggy und allen anderen Taschenmonsterchen besteht.

Bei Amazon könnt ihr den Titel mit Preisgarantie vorbestellen. Das bedeutet, dass ihr, falls der Preis für das Spiel bis zur Veröffentlichung noch einmal sinken sollte, ihr dann auch nur den günstigen Preis bezahlt. Ihr könnt also bedenkenlos bestellen und müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr etwas hättet sparen können, wenn ihr nur etwas länger mit der Vorbestellung gewartet hättet.