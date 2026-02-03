  • Anzeige

The Witcher als Brettspiel: In diesem Abenteuer könnt ihr die Geschichte von Geralt und Co. umschreiben!

The Witcher erfreut sich auch als Brettspiel großer Beliebtheit, weshalb es bereits mehrere unterschiedliche Spiele gibt. Eins davon könnt ihr euch gerade im Angebot auf Amazon schnappen.

Elias Mohr, GamePro Deals
03.02.2026 | 17:06 Uhr


Die Charaktere aus the Witcher kämpfen in diesem Brettspiel darum, zum Helden oder Heldin der Geschichte zu werden. Die Charaktere aus the Witcher kämpfen in diesem Brettspiel darum, zum Helden oder Heldin der Geschichte zu werden.

Eine der besten Sachen bei The Witcher, sind die vielen, großartig erzählten Geschichten. Ich rede dabei nicht nur von der Haupt-Story, auch die meisten Nebenquests sind unfassbar gut geschrieben und packen euch am emotionalen Schlafittchen. Das gilt übrigens auch für die Bücher, denn neben der Hauptreihe gibt es ja auch zahlreiche Kurzgeschichten mit Geralt.

Und genau diese Geschichten könnt ihr jetzt selbst neu erzählen, und zwar mit dem Brettspiel Pfad des Schicksals, bei dem ihr als einer der vielen Charaktere aus dem Witcher-Universum darum wetteifert zum Main-Charakter aufzusteigen. Auf Amazon sind sowohl die Grundversion, als auch die Deluxe-Variante gerade heruntergesetzt.

Mit diesem Brettspiel könnt ihr die Geschichte neu schreiben

Das Spielprinzip ist an sich schnell erklärt: Zu Beginn wählt jeder von euch einen Charakter aus, den ihr in diesem Spiel verkörpern wollt. Es stehen euch neben Geralt auch Rittersporn, Yennefer, Ciri und Vesemir zu Verfügung. Alle verfügen über eigene Spezialaktionen und Nebenquests und spielen sich somit unterschiedlich.

Außerdem müsst ihr eine Geschichte auswählen, die ihr erleben wollt. Diese werden euch, wenn ihr euch etwas mit The Witcher auskennt, bekannt vorkommen. Jede Geschichte ist in drei Kapitel unterteilt. Am Ende jedes Kapitels beeinflussen eure Spielzüge, wie die Geschichte weitergeht.

Welchen Story-Pfad werdet ihr in diesem Brettspiel beschreiten? Welchen Story-Pfad werdet ihr in diesem Brettspiel beschreiten?

Und so funktioniert das: Es gibt vier Symbole, die die Geschichte beeinflussen: Kampf, Magie, Erkundung und Diplomatie. In jedem Kapitel werdet ihr vor eine Entscheidung zwischen zwei dieser Symbole gestellt. Also beispielsweise Kampf oder Diplomatie.

Nun geht es darum, diese Symbole zu sammeln. Dazu fügt ihr eurem Deck neue Karten aus der Auslage hinzu, auf denen eben diese abgebildet sind und spielt zwei davon aus. Die Karten bleiben danach in eurem, Deck, wählt sie also klug aus und denkt vorausschauend. Am Ende jeder Runde wird überprüft, welches der beiden Hauptsymbole von mehr Spielenden gesammelt wurde.

Nach drei Runden steht final fest, welchen Story-Pfad ihr eingeschlagen habt und ihr bekommt für das Symbol, dessen Pfad ihr folgt Siegpunkt. Das verschmähte Symbol gibt euren Charakteren stattdessen Erfahrungspunkte, die neue Fähigkeiten freischalten. Am Ende des dritten Kapitel gewinnt die Person, die am meisten Siegpunkte gesammelt hat und wird so zum Protagonisten der Geschichte.

Was unterscheidet die Deluxe-Version von der Standard-Variante?

Tatsächlich gibt es zwischen den beiden Versionen nur einen einzigen Unterschied, denn die Deluxe-Version beinhaltet anstatt simpler Pappaufsteller für die Figuren, zehn detaillierte Miniaturen. Fünf von den Charakteren und fünf weitere mit Symbolen für die Punktanzeige. Dafür bezahlt ihr, nach Verrechnung der momentanen Rabatte, 26 € mehr. Ob es euch das Wert ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.

Video starten 1:00 Reigns The Witcher - Reveal Trailer

Wer sich durch die Geschichten des Grundspiels gespielt hat, kann sich den Erweiterungen widmen, die nicht nur neue Geschichten und Charaktere, sondern zum Teil auch neue Spielmodi enthalten. Gerade gibt es davon drei Stück:

