77 Zoll OLED-Fernseher jetzt 59% günstiger: Top-Angebot bei MediaMarkt gestartet!

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt einen 77 Zoll großen OLED-4K-Fernseher mit 144Hz zum Top-Preis abstauben. Das Angebot gilt aber nur bis Montag!

GamePro Deals
07.02.2026 | 14:17 Uhr


Gerade gibts bei MediaMarkt eine ganze Menge 4K-Fernseher günstiger, darunter dieser 77 Zoll große LG OLED-TV. Gerade gibt's bei MediaMarkt eine ganze Menge 4K-Fernseher günstiger, darunter dieser 77 Zoll große LG OLED-TV.

Bei MediaMarkt läuft gerade ein gigantischer Sale, durch den ihr neben tausenden weiteren Angeboten auch 4K-Fernseher günstiger abstauben könnt. Wer nach einem riesigen OLED-TV mit Top-Bildqualität sucht, kann sich etwa den 77 Zoll großen LG OLED C57 zum Sparpreis sichern. Dieser ist gerade ohnehin schon rund die Hälfte günstiger. Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, bekommt ihr aber noch Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer obendrauf:

77 Zoll LG OLED-Fernseher im MediaMarkt-Angebot schnappen!

Falls euch der 77-Zoll-Fernseher doch eine Stufe zu groß oder trotz des Rabatts noch zu teuer ist, haben wird hier einige weitere 4K-TVs für euch, die ihr bei MediaMarkt gerade ebenfalls günstig abstauben könnt:

Natürlich könnt ihr euch durch den MediaMarkt-Sale auch noch haufenweise andere Technik-Schnäppchen sichern, darunter etwa die PS5 Pro und die Switch 2. Die Aktion läuft noch bis Montag, hier findet ihr die Übersicht:

Riesiger MediaMarkt-Sale: Jetzt tausende Angebote sichern!

OLED, 144Hz und hohe Helligkeit: Das bietet der 77-Zoll-Fernseher!

Neben einem kontrastreichen OLED-Display bietet der LG OLED C57 auch einen starken Bildprozessor. Neben einem kontrastreichen OLED-Display bietet der LG OLED C57 auch einen starken Bildprozessor.

Der LG OLED C57 ist ein High-End-Fernseher aus 2025. Seine hohe Bildqualität verdankt der 4K-TV neben seinem starken Bildprozessor natürlich vor allem seinem OLED-Panel. OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel und brauchen keine Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie perfektes Schwarz darstellen und unendlich hohen Kontrast erreichen.

77 Zoll OLED-Fernseher im Top-Angebot sichern!

Außerdem können sie die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren und dadurch Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen viel besser darstellen. Das bedeutet, dass ihr gerade in dunklen Szenen die helleren Details viel besser erkennen könnt als bei gewöhnlichen Fernsehern, bei denen in solchen Fällen oft das gesamte Bild nur noch wie dunkelgrauer Matsch aussieht, weil sie die Helligkeit des gesamten Bildschirms herunterregeln.

Durch das schlanke Design macht sich der LG OLED C57 auch gut an der Wand. Durch das schlanke Design macht sich der LG OLED C57 auch gut an der Wand.

Daneben bietet der LG OLED C57 auch eine hohe Spitzenhelligkeit von circa 1200 cd/m2, wodurch er HDR-Formate hervorragend ausnutzen und so bunte Farben richtig zum Strahlen bringen kann. Obendrein kann er durch sein 144Hz-Display schnelle Bewegungen flüssig darstellen, was gerade bei großen Fernsehern besonders wichtig ist, da hier eine niedrige Bildwiederholrate stärker auffällt.

Durch die hohe Bildrate ist der LG OLED C57 natürlich auch ausgezeichnet fürs Gaming geeignet. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist bei 120 fps mit 4K-Auflösung Schluss, weil die Konsolen nicht mehr schaffen. Mit einem starken Gaming-PC könnt ihr die vollen 144 fps aus dem Fernseher herauskitzeln. Zudem ist der Input Lag mit circa 5 bis 6 ms sehr niedrig, sodass eure Reaktionen beim Spielen nicht durch die Eingabeverzögerung ausgebremst werden.

Riesigen OLED 4K-Fernseher jetzt im Angebot abstauben!
