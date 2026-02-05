Steuern können einpacken: Die Zukunft des Fernsehens ist dank krasser Aktion unfassbar günstig!

Es gibt eine eneu Art von Fernseher und ich finde sie besser als jeden OLED-TV!

Die meisten von euch denken bei einem neuen Fernseher immer noch automatisch an OLED oder LED. Größer, heller, teurer – fertig. Was bisher die wenigsten wissen: Es gibt eine neue Art von 4K-TV, die gerade einen rasanten Aufstieg erlebt.

Das Spannende: Mit ihr sind Bildgrößen von 120 Zoll locker drin, die Bildqualität ist einfach sagenhaft UND dann ist das einfach noch viel günstiger als ein vergleichbarer klassischer 4K-Fernseher! Jetzt bekommt ihr in der MediaMarkt MwSt.-geschenkt-Aktion so einen Fernseher zum absoluten Hammerpreis!

Klassische Fernseher sind ein alter Hut: Ich finde die neue Art 4K-TV einfach nur genial!

Als ich 2025 auf der IFA in Berlin am Stand von Hisense war, staunte ich nicht schlecht – denn dort habe ich die Zukunft des Fernsehens zum ersten Mal live gesehen. Ich war direkt begeistert, denn die Bildqualität war grandios und ein 65 Zoll-TV daneben sah regelrecht winzig aus.

Hisense ist interessanterweise einer der Vorreiter bei dieser neuen Art von Fernseher und produziert mit die besten Geräte auf dem Markt. Jetzt aber mal genug des Vorspiels, jetzt geht's ans Eingemachte. Wie funktioniert der neue Fernseher denn jetzt?

Tschüss, 4K-TV, hallo Zukunft: Mein nächster Fernseher benutzt jetzt Laser!

Der Hisense PL2 ist DER Preis-Leistungs-Tipp für die neuen Laser-TVs. In der MediaMarkt MwSt.-Aktion ist er ein Schnäppchen!

Der neue Fernseher nennt sich "Laser-TV" und ist eine komplett weiterentwickelte Art von Beamer. Viele von euch denken bei Projektoren wahrscheinlich an klobige Kisten, die an der Decke hängen, laut lüften und nur im stockfinsteren Keller funktionieren. Vergesst das! Ein Laser-TV ist ein sogenannter Ultra-Short-Throw-Projektor (UST) oder Ultrakurzdistanzbeamer.

Auf gut Deutsch: Ihr stellt das Gerät einfach auf euer Sideboard, nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt. Der Laser schießt das Bild von dort steil nach oben.

Aber was genau macht ein Laser-TV denn jetzt anders (und besser) als ein klassischer LED- oder gar OLED-TV?

Laser-TV vs. LED- und OLED-Fernseher: Kann er wirklich mithalten?

Ich werde oft gefragt: „Ist das Bild so gut wie bei einem OLED?“ Die ehrliche Antwort: Jein. Es ist anders. In manchen Bereichen sind OLED-TVs unschlagbar, aber der Laser-TV hat auch einige handfeste Vorteile, die ich persönlich sogar favorisiere. Hier ist meine Einordnung für euch:

Lieber 80, 100 oder 120 Zoll? Bei einem Laser-TV könnt ihr die Größe bestimmen. Das geht sonst bei keinem Fernseher.

Kontrast & Schwarz: Ein OLED gewinnt hier immer, weil er jedes Pixel einzeln ausschaltet. Der Hisense PL2 liefert für einen Projektor zwar ein fantastisches Schwarz, kommt aber bauartbedingt nicht an das absolute „Nichts“ eines OLEDs heran.

Ein gewinnt hier immer, weil er jedes Pixel einzeln ausschaltet. Der Hisense PL2 liefert für einen Projektor zwar ein fantastisches Schwarz, kommt aber bauartbedingt nicht an das absolute „Nichts“ eines OLEDs heran. Größe: Habt ihr schon mal die Preise für OLEDs über den klassischen 65 Zoll gesehen? Halleluja, da vergeht's einem. Ein Laser-TV schafft irre 120 Zoll bei gleichbleibender Schärfe des Bildes. Außerdem könnt ihr selbst die Größe des Bildes bestimmen . Unterschätzt diesen Faktor nicht: Ein so gigantisches Bild wie im Kino, bei richtig guten Farben, das macht in meinen Augen deutlich mehr her und ist viel beeindruckender als ein kleiner TV mit perfektem Schwarz.

Habt ihr schon mal die Preise für OLEDs über den klassischen 65 Zoll gesehen? Halleluja, da vergeht's einem. Ein Laser-TV schafft irre des Bildes. Außerdem könnt ihr . Unterschätzt diesen Faktor nicht: Ein so gigantisches Bild wie im Kino, bei richtig guten Farben, das macht in meinen Augen deutlich mehr her und ist viel beeindruckender als ein kleiner TV mit perfektem Schwarz. Helligkeit: Moderne Mini-LEDs sind extrem hell. Der PL2 hält mit seinen 2.700 ANSI-Lumen aber erstaunlich gut mit. Für mich ist das Bild des Laser-TVs sogar angenehmer für die Augen, weil es reflektiertes Licht ist. Ihr schaut nicht direkt in eine Lichtquelle (wie beim TV), was die Augen bei langen Filmabenden deutlich weniger ermüdet.

Moderne sind extrem hell. Der PL2 hält mit seinen 2.700 ANSI-Lumen aber erstaunlich gut mit. Für mich ist das Bild des Laser-TVs sogar angenehmer für die Augen, weil es ist. Ihr schaut nicht direkt in eine Lichtquelle (wie beim TV), was die Augen bei langen Filmabenden deutlich weniger ermüdet. Der Preis-Faktor: Ein 100-Zoll-LED-TV wiegt gefühlte zwei Tonnen und kostet ein Vermögen. Den Hisense PL2 tragt ihr unter dem Arm nach Hause und habt sofort ein 120- oder 150-Zoll-Bild. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Laser-TV für mich der unangefochtene Sieger bei Bildgrößen über 85 Zoll.

Mein nächster Fernseher wird ein Laser-TV und ich freue mich wie bolle darauf!

Ich finde es schade, dass Laser-TVs immer noch als Nischenprodukt gelten. Meiner Meinung nach ist der Hisense PL2 die aktuell sinnvollste Lösung für alle, die echtes Kino zu Hause wollen, ohne dafür einen Kleinwagen zu bezahlen, insbesondere zum jetzigen Preis in der MwSt-Aktion bei MediaMarkt.

Kleiner Tipp noch: Kauft unbedingt eine ALR-Leinwand dazu. Nur mit so einer bekommt ihr die maximale Farbqualität.