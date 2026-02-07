PS5-Spiele im MediaMarkt-Sale: Die 10 besten Angebote von Ghost of Yotei bis Nioh 3

Durch den großen MediaMarkt-Sale könnt ihr selbst brandneue PS5-Spiele günstiger abstauben.

Bei MediaMarkt läuft gerade ein riesiger Sale, durch den ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer bekommt, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Das gilt neben zahlreichen Technik-Deals vom 4K-Fernseher bis zur Switch 2 auch für alle verfügbaren PS5-Spiele (ausgenommen Vorbestellungen). Hier findet ihr die Übersicht über die Aktion:

Bei den PS5-Spielen sind die 15,966 Prozent Rabatt für sich genommen natürlich noch nichts Besonderes. Bei Spielen, die ohnehin schon stark reduziert oder die noch so brandneu sind, dass man sie nirgendwo sonst günstig bekommt, führt der zusätzliche Preisnachlass jedoch zu echten Top-Preisen. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn besonders spannenden Angeboten zusammengestellt:

10 Top-PS5-Spiele aus dem MediaMarkt-Sale:

1:58 Nioh 3 - Gameplay-Trailer zum neuen Samurai/Ninja-Spiel

Vor allem Star Wars Outlaws ist mit einem Preis von nur 16,80€ in der Special Edition ein echtes Schnäppchen, aber auch andere Ubisoft-Spiele wie Assassin's Creed Shadows und Anno 117 sind den stark reduzierten Preis definitiv wert. Bei Nioh 3 fällt der Rabatt natürlich kleiner aus, aber angesichts dessen, dass der neue Soulslike-Hit erst am Freitag erschienen ist und ihr sogar noch das schicke Steelbook ohne Aufpreis dazu bekommt, ist auch das ein ziemlich guter Deal.

Die Angebote laufen prinzipiell noch bis zum 9. Februar, also bis Montag. Einzelne Deals könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Weitere Top-Angebote aus dem MediaMarkt-Sale findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier in dieser ständig aktualisierten Übersicht über die neuesten Deal-Artikel: