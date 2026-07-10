"Unspielbar für mich": Call of Duty Black Ops 1-Spieler beschweren sich über Controller-Input-Lag auf PS5

Eine deutlich spürbare Eingabeverzögerung ist bei einem Shooter ein absolutes No-Go.

Call of Duty Black Ops 1 und 2 sind überraschend auf PS4 und PS5 erschienen, und das sogar inklusive des Multiplayers. Allerdings handelt es sich um reine Ports, keine Remasters oder gar Remakes. Für viele Fans dürfte das trotzdem eine richtig gute Neuigkeit sein, aber eine Sache sorgt aktuell in der Community für Frust: Spielende klagen über einen heftigen Input-Lag bei einem der beiden Titel.

CoD Black Ops-Fans beklagen Input-Lag und hoffen auf baldigen Fix

Reddit-User ReasonableDetective hat einen Reddit-Thread zum Thema gestartet und spricht darin von einem "ernsthaften Controller Input Lag-Problem, das angegangen und gefixt werden muss". Der User zockt aktuell auf PS5 und ist sich sicher, dass das damals auf der PS3 noch kein derart großes Problem gewesen sei.

1:25 Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters

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ReasonableDetective hofft, das Problem mit seinem Post sichtbarer machen zu können, damit das Entwicklerteam es schnellstmöglich angeht.

Der Lag sei auch nur beim ersten Black Ops und nicht beim zweiten Teil derart dramatisch, da sind sich die meisten Community-Mitglieder einig. Black Ops 1 ist für User CitronOk9397 aktuell "unspielbar". Auch dieser Fan hat das aus PS3-Tagen anders in Erinnerung.

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User starvsthebeans beschreibt es folgendermaßen: "Bo1s Deadzones fühlt sich gemischt mit der furchtbaren Input Verzögerung komplett kaputt an. 10x so schwerfällig wie es damals auf der PS3 und [Xbox] 360 war und ich mochte schon damals BO2 lieber als BO1."

Gigantic_motor_221 denkt dagegen: "Das ist ein generelles BO1 Thema. Es war immer ein Problem in dem Spiel, insbesondere, wenn man um Ecken rennt und auf einmal stirbt."

Dass eine Eingabeverzögerung bei einem Shooter, der schnelle und präzise Reaktionen erfordert, richtig problematisch ist, dürfte so oder so klar sein. In den Kommentaren werden auch Tipps zu den Einstellungen ausgetauscht, die Abhilfe versprechen sollen. Ob die allerdings wirklich etwas bringen, da sind sich Fans uneinig.

Habt ihr bereits in beide Ports reingespielt und könnt ihr die Eindrücke bestätigen? Wie fällt euer Vergleich mit damals aus?