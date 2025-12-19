3500 Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot: Der Nintendo eShop hat gerade den riesigen Festtags-Sale gestartet!

Jetzt könnt ihr euch massenhaft günstige Switch- und Switch 2-Spiele für den Winterurlaub sichern.

Der Nintendo eShop hat gerade die Festtagsangebote gestartet: Durch den riesigen Sale könnt ihr ab jetzt mehr als 3500 Spiele für Switch und Switch 2 zum Sparpreis abstauben, darunter auch einige der ganz großen AAA-Hits und sogar ein um gut 90 Prozent reduziertes Mario-Spiel. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights der Aktion vor. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern will, braucht nur diesem Link zu folgen:

Der riesige Sale läuft noch bis zum 11. Januar, viele der Deals enden aber schon am 31. Dezember. Dann gibt es nämlich neue Angebote. Wer keine Top-Deals verpassen will, sollte spätestens dann also noch einmal einen Blick auf die Aktion werfen.

Minecraft

1:25 Minecraft - Trailer zeigt Schatzsuche im Aquatic-Update

Vor 15 Jahren galt es als Indie-Geheimtipp, heute ist Minecraft (das inzwischen natürlich technisch überarbeitet und inhaltlich stark erweitert wurde) mit weit über 300 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Seinen Erfolg verdankt das Sandbox-Abenteuer vor allem dem Umstand, dass seine aus Blöcken aufgebaute Spielwelt fast endlose Möglichkeiten bietet, sich kreativ auszutoben und Häuser, Paläste und ganze Städte zu bauen.

Minecraft bietet aber auch Survival-Elemente: Nachts wird die Spielwelt gefährlicher und Zombies greifen an, doch selbst bei Tag lauern in den weiten Landschaften und tiefen Höhlen zahlreiche Monster auf euch. Diesen müsst ihr euch stellen, wenn ihr die wertvollsten Ressourcen sammeln wollt, um mächtige Ausrüstung herzustellen. Habt ihr darauf mal keine Lust, könnt ihr allerdings auch in den friedlichen Kreativmodus mit unbegrenzten Ressourcen wechseln.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Autoplay

Die im Juni erschienene Switch 2-Version von Cyberpunk 2077 bekommt ihr jetzt schon 43 Prozent günstiger. Das Open-World-Rollenspiel wird euch direkt in der Ultimate Edition geliefert, die auch die Erweiterung Phantom Liberty mit einem neuen Stadtteil und einer neuen Story im Agenten-Thriller-Stil enthält. Da schon das Hauptspiel eine Menge Umfang bietet, könnt ihr dadurch mit insgesamt rund 100 Stunden Spielzeit rechnen.

Cyberpunk 2077 schickt euch in die dystopische Großstadt Night City und lässt euch dort harte, schonungslose Geschichten über skrupellose Konzerne, kriminelle Hacker und die Grenze zwischen Mensch und Maschine erleben. Neben dem tollen Writing zeichnet sich das Action-RPG durch die spielerische Freiheit aus: Ihr könnt Cyberpunk 2077 zwar wie einen First-Person-Shooter spielen, doch fast alle Missionen lassen sich auch durch Schleichen, Hacking oder Diplomatie lösen.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Mit einem Rabatt von satten 90 Prozent gehört Mario + Rabbids Sparks of Hope zu den besten Schnäppchen unter den Nintendo eShop Festtagsangeboten. Wie schon beim Vorgänger Mario + Rabbids Kingdom Battle handelt es sich um ein Taktikspiel im XCOM-Stil, in dem ihr ein kleines Team in rundenbasierte Gefechte führt. Dort müsst ihr sowohl die speziellen Fähigkeiten jedes Charakters geschickt einsetzen als auch Deckungsmöglichkeiten klug ausnutzen.

Diesmal machen Mario und seine Freunde gemeinsam mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft eine Reise quer durchs Universum, um den niedlichen, sternenförmigen Sparks zu helfen, und erkunden unterwegs abwechslungsreiche Planeten, auf denen es jede Menge Geheimnisse und Schätze zu entdecken gibt. Neu im Vergleich zum Vorgänger ist unter anderem das umfangreiche Fortschrittssystem, durch das nun jedes eurer Teammitglieder seinen eigenen Skilltree besitzt.

EA Sports FC 26 Ultimate Edition

14:38 EA Sports FC 26 im Test

EA Sports FC 26 ist auch in diesem Jahr wieder ein Muss für alle Fußballfans, die die Saison mit ihrem eigenen Lieblingsverein nachspielen wollen. Schließlich bekommt ihr nur hier hunderte Mannschaften aus dutzenden Ligen mit den aktuellen Saisondaten geboten. Aus Deutschland sind die 1. und 2. Bundesliga, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei. Mit der Ultimate Edition bekommt ihr noch 4500 FC Points im Wert von ca. 40€ und diverse In-Game-Extras dazu.

Wie üblich bekommt ihr natürlich auch wieder vielfältige Single- und Multiplayer-Modi von der Profi- und Management-Karriere über diverse Turniere bis hin zum beliebten Ultimate Team-Modus geboten. EA Sports FC 26 hat dabei ein paar Neuerungen im Gepäck, die insbesondere den Karrieremodus spannender machen, darunter neue Events und ein neues Preset namens „authentisches Gameplay“, das für ein realistischeres Spielerlebnis sorgt.

Star Wars Outlaws Gold Edition

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Star Wars Outlaws könnt ihr euch jetzt für Switch 2 in der Gold Edition günstiger sichern, die euch neben dem Hauptspiel auch die beiden Story-Erweiterungen sowie eine Bonus-Mission und diverse weitere In-Game-Extras liefert. Das Open-World-Spiel lässt euch fünf verschiedene Planeten mit dichter Star-Wars-Atmosphäre erforschen, zwischen denen ihr mit eurem eigenen Raumschiff hin und her fliegt, Weltraumgefechte inklusive.

Ihr schlüpft in die Rolle der Kriminellen Kay Vess, die einen großen Coup plant, dafür aber die Unterstützung von Verbrechersyndikaten braucht, deren Wohlwollen sie sich erst mal erarbeiten muss. Das Gameplay besteht aus Schießereien, in denen sich Kay vor allem ihres vielfältig aufrüstbaren Blasters bedient, und Schleich-Abschnitten, bei denen ihr von eurem niedlichen Haustier Nix unterstützt werdet, das Feinde ablenken und ihnen sogar die Waffen klauen kann.

Hogwarts Legacy

2:04 Hogwarts Legacy: Trailer zur Switch-Version

Hogwarts Legacy könnt ihr euch jetzt dank 85 Prozent Rabatt für schlappe 8,99€ sichern. Diesen Schnäppchenpreis ist der Open-World-Hit sowohl für Harry-Potter-Fans als auch für alle anderen, die Lust auf eine märchenhaft schöne und wirklich einzigartige Fantasy-Spielwelt haben, zweifellos wert. Hogwarts Legacy lässt euch nämlich nicht nur die berühmte Zauberschule, sondern auch deren Umgebung einschließlich des malerischen Dörfchens Hogsmeade frei erkunden.

Harry Potter begegnet ihr zwar nicht, weil das Spiel im späten 19. Jahrhundert angesiedelt ist, aber ihr stoßt trotzdem auf viele bekannte Orte und Figuren. Auch spielerisch bekommt ihr einiges geboten. Durch die 20 verschiedenen Kampfzauber habt ihr in den Gefechten reichlich Freiraum, mit unterschiedlichen Taktiken zu experimentieren. Außerdem müsst ihr uralte Geheimnisse erforschen, Rätsel lösen und den nicht ganz einfachen Alltag eines Zauberschülers bewältigen.

Fast Fusion

0:56 81 Punkte auf Opencritic: Switch 2-exklusiver SciFi-Racer aus Deutschland kommt richtig gut an

Das aus Deutschland stammende und exklusiv für Nintendo Switch 2 erschienene Fast Fusion ist ein Arcade-Rennspiel, das mehr wert auf Einsteigerfreundlichkeit und halsbrecherische Geschwindigkeiten als auf Realismus legt: In futuristischen Schwebefahrzeugen, die an Klassiker wie Wipeout oder der F-ZERO-Reihe erinnern, rast ihr über fremde Planeten mit wunderschönen Landschaften und sogar durchs Weltall.

Neben Fahrspaß und schicker Grafik, die die Power der neuen Konsole ausnutzt, bietet Fast Fusion auch Tiefgang durch das kreative Fusionssystem: Durch dieses könnt ihr zwei Fahrzeuge miteinander verschmelzen und so hunderte neue Vehikel mit unterschiedlichen Eigenschaften erschaffen. Neben dem Singleplayer gibt es auch lokalen Multiplayer per Splitscreen, online könnt ihr per GameShare miteinander spielen.

LEGO Party!

1:17 LEGO Party: Die Mario Party-Alternative im Trailer

LEGO Party! ist ein zwar auch allein spielbares, aber vor allem auf Multiplayer-Spaß ausgelegtes Party-Spiel im Stil von Mario Party: Bis zu vier Personen treten lokal an einer Konsole oder online in 60 verschiedenen abgedrehten Minispielen gegeneinander an, die von Raketenball über den Kampf gegen die Riesenkrake und das Servieren von Alien-Mahlzeiten bis hin zum Tanzwettstreit reichen. Das Ziel ist dabei, die meisten goldenen Bausteine zu sammeln.

Dabei werdet ihr in die Welten der verschiedensten LEGO-Sets versetzt, darunter etwa der Weltraum, das klassische Piraten-Abenteuer, finstere Gruften und auch das beliebte Ninjago-Setting. All das wird natürlich mit dem üblichen Humor der LEGO-Videospiele umgesetzt, inklusive enthusiastischem Moderator. Mit zahlreichen Power-ups und fiesen Fallen bekommt ihr außerdem zahlreiche Möglichkeiten, euch einen Vorteil zu verschaffen und euren Mitspielern eins auszuwischen.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt endlich Spielszenen aus dem Remaster

Mit der Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, die weit über 100 Stunden Spielzeit liefert, könnt ihr euch jetzt gleich drei Open-World-Klassiker in einer überarbeiteten, grafisch verbesserten Version zum Sparpreis sichern. In allen dreien macht ihr Karriere im organisierten Verbrechen: GTA 3 schickt euch dabei nach Liberty City, das an New York angelehnt ist und euch eine Story im Stil klassischer Mafia-Filme erleben lässt.

GTA Vice City ist im Vergleich dazu deutlich bunter und humorvoller. Hier werdet ihr in eine eindeutig von der 80er-Kultserie Miami Vice inspirierte Großstadt mit Palmen und sonnigen Stränden geschickt. In GTA San Andreas dürft ihr sogar einen ganzen fiktiven Bundesstaat erforschen, mit drei Städten, die auf Los Angeles, San Francisco und Las Vegas basieren. Dieser Serienteil lässt euch tief in die Hip-Hop-Kultur der 90er eintauchen.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake

Die Remakes der beiden Rollenspiel-Klassiker Dragon Quest I und II verbinden moderne 3D-Umgebungen mit nostalgischen Pixelfiguren.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake lässt die beiden Rollenspiel-Klassiker aus den Jahren 1986 und 1987 wiederauferstehen, und zwar mit komplett neuer, bildhübscher Grafik, die 2D und 3D verbindet: Während die Umgebungen modernes 3D bieten, sind die Figuren und viele Objekte im nostalgischen 2D-Pixellook gehalten. Steuerung und Interface wurden ebenfalls überarbeitet, ansonsten handelt es sich noch immer um traditionelle JRPGs mit rundenbasierten Kämpfen.

Im ersten Dragon Quest reist ihr noch ganz allein durch das Fantasy-Reich Alefgard, um als Nachfahre eines berühmten Helden gegen den Drachenfürsten anzutreten. Teil 2, der 100 Jahre später spielt, ist bereits deutlich komplexer: Hier vereinen vier Helden ihre Kräfte im Kampf gegen den bösen Magier Hargon. Neben einer großen Auswahl an Waffen, Zaubern und Skills steht euch dabei auch euer eigenes Schiff zur Verfügung, um die riesige Welt zu bereisen.

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus den über 3500 Festtagsangeboten für Switch und Switch 2 im Nintendo eShop. Ihr könnt haufenweise weitere großartige Spiele aus allen möglichen Genres von Shootern über Fighting Games und Strategiespiele bis hin zu großen Open-World-RPGs günstig abstauben. Es lohnt sich also definitiv, auch selbst noch einmal einen Blick auf den riesigen Sale zu werfen: