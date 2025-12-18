Xbox-Spiele bis zu 80% günstiger: Diese 10 Top-Angebote könnt ihr jetzt zu Schnäppchenpreisen ab 4€ abstauben!

Bei Amazon könnt ihr gerade eine ganze Reihe von Xbox-Spielen zu Top-Preisen abstauben, teils in der physischen Version und teils als Download-Code.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt eine Menge Xbox-Spiele günstig im Angebot schnappen, darunter große AAA-Hits mit Rabatten von bis zu 80 Prozent. Teils handelt es sich um physische Versionen, viele der Angebote bekommt ihr jedoch als Download-Code, sodass ihr sie auch nutzen könnt, wenn ihr eine Konsole ohne Laufwerk habt. Die günstigen Spiele für Xbox Series findet ihr hier:

Auf einer separaten Seite könnt ihr zudem auch etwas ältere Spiele für Xbox One im Angebot abstauben. Dort vorbeizuschauen, lohnt sich auf jeden Fall, denn unter diesen Deals findet ihr besonders günstige Schnäppchen, das beste schon für 4,02€. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Die meisten der Angebote (aber nicht alle!) laufen offiziell noch bis Anfang Januar. Ihr solltet dabei allerdings beachten, dass sogar Download-Codes für Xbox-Spiele bei Amazon manchmal sehr schnell ausverkauft sind, vor allem natürlich, wenn die Angebote richtig günstig sind.

Xbox-Spiele bis zu 80% günstiger: 10 Highlights aus dem Sale

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Die dicksten Rabatte im Amazon-Sale findet ihr unter den Spielen, die ihr als digitale Download-Codes bekommt. Hier sind gleich eine ganze Reihe von Hits 80 Prozent reduziert, darunter einige hochklassige Koop-Spiele wie It Takes Two und Unravel Two. Letzteres ist mit einem Preis von 4,02€ das günstigste Schnäppchen im Sale, aber die rund 8€ für It Takes Two sind ebenfalls ein absoluter Top-Preis.

Unter den physischen Spielen sind auch ein paar aktuellere Titel wie beispielsweise Battlefield 6, bei dem der Rabatt aber natürlich nicht ganz so groß ausfällt. Eines der besten Angebote ist hier Assassin's Creed Mirage, dank 67% Rabatt bekommt ihr den Open-World-Hit schon für unter 10€.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Highlights aus den Xbox-Angebote zusammengestellt. Die Rabattangaben haben wir dabei von Amazon übernommen: