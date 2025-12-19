Kein anderes PS5-Rennspiel bietet so realistische Zerstörung: Einzigartigen Action-Racer jetzt zum Top-Preis im Angebot schnappen!

Dieses PS5-Rennspiel bietet echte Crashes statt nur ein paar Kratzern im Lack.

Bei Amazon bekommt ihr gerade einen PS5-Rennspielhit, der in einer bestimmten Hinsicht allen anderen PS5-Rennspielen deutlich überlegen ist, zum Schnäppchenpreis im Angebot. Für den Arcade-Racer, der im PlayStation Store noch immer 39,99€ kostet, zahlt ihr dort aktuell nur noch 14,99€. Noch günstiger könnt ihr ihn laut Vergleichsplattformen nirgendwo bekommen. Hier geht's direkt zum Deal:

Amazon macht übrigens keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnt sich also jederzeit ändern. Ihr findet das Angebot alternativ allerdings auch noch bei MediaMarkt. Falls ihr euch nicht nur für Rennspiele interessiert, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch eine Reihe weiterer PS5-Hits und -Geheimtipps günstig abstauben. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Eine einzigartige Zerstörungsorgie: Das ist der PS5-Rennspielhit

So realistische Crashes bekommt ihr in keinem anderen PS5-Rennspiel zu sehen.

Es geht hier um die 2021 erschienene, grafisch verbesserte PS5-Version von Wreckfest, die 60 fps bei 4K-Auflösung bietet. Der Arcade-Racer ist zwar nicht mehr ganz neu, aber noch immer einzigartig und schon deshalb einen Blick wert. Ihr bekommt nämlich in keinem anderen PS5-Rennspiel eine so realistische Zerstörungsphysik: Während Wagen in anderen Spielen kaum Kratzer und Beulen bekommen, werden sie hier in Stücke zerlegt und wie Sardinenbüchsen zerquetscht.

Dafür gibt es einen triftigen Grund: Große Rennspielreihen wie Gran Turismo oder Forza Horizon verwenden nämlich in der Regel lizenzierte Wagen. Deren Hersteller sehen es aber natürlich nicht gerne, wenn ihre Autos bei einem Crash vollkommen zerfetzt werden. Das wäre keine gute Werbung, deshalb erlauben sie es nicht. Wreckfest hingegen verzichtet auf offizielle Lizenzen und kann dafür eine hemmungslose Zerstörungsorgie liefern.

1:40 Wreckfest - LTrailer zeigt jede Menge Crashs und verbogenes Blech

Selbst in den normalen Rennen ist Wreckfest mit seinem Streckendesign, das immer mal wieder gefährliche Kreuzungen und sogar Gegenverkehr bietet, darauf ausgelegt, fatale Crashes zu provozieren. Daneben gibt es auch noch Destruction Derbys mit Modi wie Last Man Standing und Deathmatch, bei denen das Zerlegen der Gegner das zentrale Gameplay-Element und Massenkarambolagen an der Tagesordnung sind.

Wreckfest glänzt aber nicht nur bei der Zerstörung, auch die generelle Fahrphysik befindet sich auf einem hohen Niveau. An den Spitzenreiter Gran Turismo 7 reicht es zwar nicht ganz heran und auch optisch gehört Wreckfest trotz aller Verbesserungen der PS5-Version nicht mehr zur Spitzenklasse. Aber keiner der großen Konkurrenten kann das bieten, was ihr hier bekommt. Wenn ihr euch nicht mehr mit Kratzern im Lack zufriedengeben wollt, sind die 14,99€ im Amazon-Angebot also gut angelegtes Geld: