Weihnachtsangebote bei MediaMarkt: Diese Games für die Nintendo Switch sind jetzt super günstig!

Wer noch ein passendes Switch-Spiel für die Feiertage sucht, wird bei MediaMarkt fündig. Aktuell sind Titel wie Super Mario Galaxy, Animal Crossing oder Zelda im Angebot!

Marina Häuser, GamePro Deals
18.12.2025 | 13:27 Uhr


Kurz vor Weihnachten senkt MediaMarkt die Preise für mehrere beliebte Nintendo Switch Spiele. Mit dabei sind zwei der vielleicht besten Mario Abenteuer, ein entspannter Dauerbrenner für ruhige Wintertage und ein noch junges Zelda-Spiel, das der Reihe einen frischen Wind verpasst. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem Geschenk seid oder euch selbst etwas gönnen wollt, solltet ihr zuschlagen!

Hier findet ihr alle Spiele im Angebot!

Super Mario Galaxy im coolen Doppelpack!

Super Mario Galaxy ist zwar keine Revolution der Reihe, aber genau das liebe ich daran! Denn klassisch für Mario Spiele geht es nämlich warum? Genau: Prinzessin Peach wird von Bowser entführt und ihr müsst alles daran setzen, sie zu retten! Doch anders als bei Super Mario Brothers durchquert ihr hier coole 3D-Welten und erkundet verschiedene Galaxien!

Zudem werden euch die vielen innovativen Schwerkraft- und Plattform-Mechaniken überraschen! Es gibt ständig wechselnde Gravitation und neue Perspektiven, die euch immer wieder neu auf die Probe stellen und herausfordern!

Animal Crossing: New Horizon – Entspannung pur zu den Feiertagen!

Das komplette Gegenteil zu den actionreichen Mario Spielen ist dieses hier, denn Animal Crossing ist Entspannung pur! Statt auf heldenhafte Rettungsaktionen loszustarten, geht es hier darum eure ganz eigene Traum-Insel ganz nach euren Wünschen aufzubauen.

Hier könnt ihr euer Haus ausbauen und nach Lust und Laune einrichten! Und wenn ihr nicht gerade Innenarchitekt spielt, könnt ihr mit euren Nachbarn reden (die übrigens niedliche Tierchen sind), Materialien sammeln oder einfach nur gemütlich angeln!

Und das Beste? Passend zu den Jahreszeiten gibt es niedliche Feste in Animal Crossing! Also schlagt zu und verpasst nicht das wunderschöne Weihnachtsfest auf eurer ganz eigenen Insel!

The Legend of Zelda mal ganz anders!

Fans kennen das Dilemma, dass man auch gern mal sehr verwirrte Blicke erntet, weil man in The Legend of Zelda nicht Prinzessin Zelda spielt, sondern Link! Hier ist es endlich mal anders, denn in Echoes of Wisdom schlüpft ihr in endlich mal in eine weibliche Hauptrolle!

Klassisch für Spiele der Reihe liegt es in eurer Hand, das Königreich Hyrule zu retten, während Link auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Doch liegt der Fokus hierbei viel weniger auf spannende Kämpfe als viel mehr auf coole Rätsel, die ihr oft mit euren magischen Fähigkeiten lösen müsst!

Ein breit gefächertes Angebot für eure Feiertage!

Ihr seid noch nicht fündig geworden oder habt diese Spiele vielleicht sogar schon? Keine Sorge, das Angebot bei MediaMarkt ist schier endlos! Hier einige meiner Highlights:

Angebote
