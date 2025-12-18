Battlefield 6 jetzt günstig abstauben: Der brachiale Multiplayer-Shooter-Megahit ist gerade stark reduziert bei Amazon!

Mein Tipp für Shooter-Fans: Battlefield 6 ist aktuell bei Amazon spektakulär günstig – ein Deal, den ich mir kurz nach Release nicht hätte träumen lassen.

Seit der Veröffentlichung am 10. Oktober bin ich total im Battlefield 6-Fieber und habe schon hunderte Stunden auf dem Schlachtfeld verbracht. Ehrlich gesagt war ich nach den Reinfällen mit Battlefield 5 und Battlefield 2042 extrem skeptisch, ob mich die Reihe jemals wieder packt – aber EA hat mich voll erwischt! Momentan lasse ich sogar Counter-Strike 2 links liegen, nur um auf 'Operation Firestorm' Panzer zu knacken und Helikopter flugunfähig zu machen. Bei Amazon gibt es den Multiplayer-Hit aktuell zum enorm reduzierten Angebotspreis!

DICE hat es noch drauf: Battlefield 6 wischt mit Call of Duty und Co. den Boden auf – jetzt ist es megagünstig bei Amazon!

1:54 Battlefield 6: Explosiver Trailer stimmt auf Season 1 ein, die Ende Oktober startet

Battlefield 6 war mein absolutes Highlight des Jahres. Nach der Enttäuschung über BF5 und dem totalen Reinfall von 2042 war mein Vertrauen zwar angeknackst, aber die absurden Trailer mit Limp Bizkit und die starke Beta haben mich sofort wieder abgeholt. Und die Genies bei Battlefield Studios haben es tatsächlich geschafft: Das Spiel ist für mich wieder die absolute Krönung des ‚All-Out Warfare‘. Die Kombination aus Infanterie-Action und massiven Fahrzeugschlachten erinnert mich an die Glanzzeiten von Battlefield 3 und 4. Aber Battlefield 6 ruht sich nicht auf jahrzehntealten Lorbeeren aus.

Bei den Spielmodi setzt Battlefield 6 auf Bewährtes und Neues: Neben den Dauerbrennern wie Eroberung, Durchbruch und Rush hat es mir besonders der neue Escalation-Modus angetan, der eine spannende Variamten des Eroberungs-Modus darstellt. Auch die Kulissen sind erstklassig und führen euch von den Häuserschluchten New Yorks über die sengenden Straßen Kairos bis in die zerklüfteten Bergregionen Tadschikistans.

Genau so muss sich ein Multiplayer-Shooter-Hit im Jahre 2025 anfühlen!

Helikopter, Panzer, Drohnen und ihr mittendrin: Battlefield 6 ist für mich der packendste Multiplayer-Shooter aller Zeiten!

In Sachen Gameplay legt Battlefield 6 die Messlatte noch einmal deutlich höher. Durch das grundlegend optimierte Gunplay und das innovative Kinästhetik-Kampfsystem fühlt sich die Action intensiver an als in jedem Teil zuvor. Jede Bewegung hat Gewicht: Ob ihr im geduckten Sprint über das Feld huscht, Kameraden aus der Schusslinie zieht oder euch gerade noch rechtzeitig hinter eine Mauer rettet – das Spiel liefert ununterbrochen packende Blockbuster-Momente. Und ich bin süchtig danach!

Im günstigen Amazon Black Friday-Deal einfach ein Pflichtkauf für Shooter-Fans

Wenn ich meine gesamte Zeit seit Bad Company 2 zusammenrechne, komme ich locker auf eine hohe vierstellige Stundenanzahl – und ich kann euch sagen: Battlefield 6 gehört definitiv zu den Spitzenreitern der Reihe. Es macht einfach jeden Abend aufs Neue Spaß, sich in die hitzigen Multiplayer-Gefechte zu stürzen. Falls ihr auch Lust auf erstklassige Shooter-Action habt: Bei Amazon gibt es das Spiel gerade zu einem unfassbar guten Preis, den ich so kurz nach dem Release absolut nicht auf dem Schirm hatte!

