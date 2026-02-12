Eins der schönsten Open-World-Spiele aller Zeiten ist ein frisch geschliffener Diamant - und gerade supergünstig!

In dieser Open World könnt ihr euch wirklich lange verlieren, während ihr euch einfach anschaut, wie schön diese Welt ist.

Ich habe mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit zum Zocken, aber interessanterweise hat das eine etwas gegenteilige Entwicklung eingeleitet: Wenn ich schon mal zum Spielen komme, dann will ich nicht so durchhetzen, sondern wirklich genießen. Grafik und Atmospähre sind dabei zwei wichtige Bestandteile. Kingdom Come: Deliverance 2 hat mich da so sehr eingesogen wie kein Spiel in Jahren.

Aber auch diese Open-World-Perle ist ein echtes Atmosphäremonster mit einer der wundervollsten Welten überhaupt. Für Konsolen ist es jetzt richtig günstig:

Diese wunderschöne Open-World hatte einen schwierigen Start - und ist jetzt besser

In meinen Augen ist es fast schon eine Tragödie: Da baut Ubisoft Massive eine der grafisch beeindruckendsten Welten überhaupt, und dann fliegt das Ganze nach dem Release Ende 2023 irgendwie unter dem Radar. Für mich war Avatar: Frontiers of Pandora von Anfang an ein audiovisuelles Brett, aber ich verstehe auch, warum manche zum Start gezögert haben. Es gab Kritik am Gameplay-Loop und viele fühlten sich von der reinen Ego-Perspektive eingeschränkt.

Dank Patches und Riesen-Erweiterung wurde aus Ecken und Kanten ein rundes Spiel

1:58 Avatar: Frontiers of Pandora - Der neue DLC From the Ashes soll mehr über die brutalen Feuer-Na'vi enthüllen als der 3. Kinofilm

Doch ich sage euch: Das Warten hat sich gelohnt. Mit der neuesten Erweiterung From The Ashes (passend zum Kinostart von Avatar: Fire and Ash) und einer ganzen Reihe massiver Updates hat Ubisoft das Spiel in ein Erlebnis verwandelt, das heute viel runder und packender ist als zum Launch.

Die Evolution von Pandora: Wie Ubisoft die Kurve kriegte

Meiner Erfahrung nach ist es selten, dass ein Studio so tiefgreifend auf Fan-Kritik reagiert wie hier. Ubisoft hat nicht nur Bugs geflickt, sondern das Spielgefühl an entscheidenden Stellen umgekrempelt.

Endlich die Wahl: Der Third-Person-Modus

Einer der größten Kritikpunkte war für viele die reine First-Person-Ansicht. Ich finde, man will seinen selbst gestalteten Na'vi auch mal in Action sehen! Mit dem großen Title Update 2.0 kam endlich der Third-Person-Modus. Ihr könnt jetzt Pandora aus einer Über-die-Schulter-Perspektive erkunden. Ob beim Klettern, im Kampf oder beim Fliegen auf eurer Banshee – das Gefühl für die Welt und die schiere Größe eures Charakters kommt so viel besser rüber.

Content-Nachschlag und Quality of Life

Ihr könnt sogar fliegen: Die ganze Karte ist offen und ihr könnt sogar auf die schwebenden Berge oder die riesigen Steinbögen klettern.

Aber das war noch nicht alles. Ubisoft hat das Spiel organisch wachsen lassen:

New Game+: Ihr könnt euer Abenteuer jetzt mit all eurer Ausrüstung neu starten – für mich ein absolutes Muss für den Wiederspielwert.

Ihr könnt euer Abenteuer jetzt mit all eurer Ausrüstung neu starten – für mich ein absolutes Muss für den Wiederspielwert. Verbessertes Kampfsystem: Die Gegner-KI wurde nachjustiert. Vor allem die neuen Na'vi-Gegner im Asche-Clan fordern euch deutlich mehr ab als die Standard-RDA-Soldaten.

Die Gegner-KI wurde nachjustiert. Vor allem die neuen Na'vi-Gegner im Asche-Clan fordern euch deutlich mehr ab als die Standard-RDA-Soldaten. Technische Politur: Das Spiel unterstützt mittlerweile modernste Upscaling-Technologien wie DLSS 4 und FSR 4. Auf der PS5 Pro sieht Pandora mit 60 FPS im Qualitätsmodus einfach nur zum Niederknien aus.

Das Hauptspiel Frontiers of Pandora + From The Ashes im Sale

Der aktuelle Sale ist eine grandiose Gelegenheit, um ein Spiel nachzuholen, das sich wirklich gemausert hat. Die Atmosphäre und die Grafik sind wundervoll, der Avatar-Soundtrack wirkt auch hier und dann macht es auch noch richtig Spaß!