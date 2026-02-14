Kein Spiel hat mich in 10 Jahren so überrascht wie dieses - für mich ist es das beste Rollenspiel aller Zeiten!

Für mich ist es das Spiel des Jahres 2025. Vielleicht sogar das Spiel des Jahrzehnts. Und nein, ich übertreibe nicht: Dieses Game ist eine Besonderheit.

Ich bin Mitte dreißig, habe ein Kind, das zweite ist im Anmarsch und die Zeit zum Spielen ist bei mir verflixt knapp. Nur selten kann ich mich dazu durchringen, wirklich viele Stunden in ein Spiel zu investieren. Tja, und jetzt sitze ich hier und habe in den letzten Wochen (für meine Verhältnisse) unverschämt viel Zeit in einer Welt verbracht, die mich so abgeholt, so mitgerissen hat wie kein Spiel in mindestens 10 Jahren.

Und ich übertreibe hier wirklich nicht: Dieses Spiel ist eine Besonderheit, die es heute kaum noch gibt. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen: Wenn ihr zumindest ein bisschen ein Faible für Rollenspiele habt, dann nehmt euch die Zeit und probiert es aus:

Realistisch, wunderschön, unbequem und so atmosphärisch, wie kein Spiel jeher

Fast hätte ich dieses Spiel beiseite geschoben unter dem Vorwand: Ich habe ohnehin wenig Zeit und mein "Pile of Shame" ist sowieso riesig. Außerdem müsste ich ja vorher Teil 1 spielen.

Irgendwie packte mich dennoch die Neugierde, ich sah mir eine Storyzusammenfassung von Part eins an und stieg dann einfach ein: Natürlich geht es hier um Kingdom Come: Deliverance 2.

Neue Höchstwertung von der GameStar: Dieses Rollenspiel ist offiziell ein Meisterwerk

Ich fand schon Teil 1 damals spannend und hatte irgendwie Lust darauf, aber nicht die Muße mich in so ein großes Spiel einzuarbeiten. Jetzt bin ich heilfroh, dass ich mit Teil 2 gestartet habe, denn einerseits ist KCD2 viel zugänglicher, andererseits musste ich nicht erst dutzende Stunden investieren, um mit dem aktuellen Titel zu starten.

Die atmosphärischste Open World, die ich je gesehen habe

Bevor wir auf das Gameplay selber eingehen, muss ich erstmal ein bisschen über die Welt von Kingdom Come schwadronieren. Wie den meisten von euch bekannt sein dürfte, spielt das Ganze im mittelalterlichen Böhmen aka dem heutigen Tschechien.

Warhorse fängt diese Welt auf eine detaillierte Art und Weise ein, die so bisher noch kein Spiel geschafft hat: Von den Gebäuden, der Landschaft, den Straßen oder gar der Kleidungsfarbe der Bevölkerung, ich habe jederzeit das Gefühl: Das hier ist alles echt.

Im DLC Mysteria Ecclesiae verschlägt es euch ins riesige Sedletzer Kloster. Hier ist die Atmosphäre sogar nochmal krasser. Licht, Kirchenklänge - dieses Spiel ist ein echtes Kunstwerk.

Die Welt ist aber eben nicht nur eine Kulisse wie bei manch anderen Open Worlds (hust, hat hier jemand gerade Ubisoft gesagt?). Die Menschen reagieren auf euch wie in keinem Spiel sonst. Ihr seid schmutzig? Sprecht lieber nicht mit dem Adel. Ihr seid voller Blut vom letzten Kampf? Das wird eure Preise bei Händlern mindern.

Euer Ruf eilt euch voraus und je nachdem, wie gut ihr mit gewissen Leuten, der Wache oder den Ständen steht, stehen euch andere Türen offen; oder halt eben nicht. Kingdome Come 2 baut die realistischste Spielwelt, die ich je gesehen habe und lässt sie auf eine Art und Weise mit euch interagieren, wie auch das noch kein Spiel jemals geschafft hat.

Belagerungsschlachten, dreckige Kämpfe und grandios erzählte Story

Das Gameplay ist ebenfalls eine Besonderheit, den Kingdom Come 2 schenkt euch nichts. Gerade zu Beginn ist das Spiel richtig fordernd, vor allem, wenn man erst noch das Kampfsystem lernen muss. Das ist unfassbar taktisch, aber belohnt Können. Ich habe anfangs von einfachen Banditen auf den Deckel bekommen, nach zehn Stunden hingegen konnte ich es immerhin schon mit Dreien aufnehmen.

Ihr seid in KCD2 nicht übermächtig, ihr müsst essen, schlafen, trinken, lernen, auf die richtige Kleidung achten (beim Schleichen braucht ihr dunkle Kleidung, der Adel steht auf Farbe) und sogar das Wetter spielt eine Rolle. Egal, worum es auch geht: Kingdom Come 2 erwartet von euch Hingabe.

Das ist anstrengend. Und das ist das schönste, was ich in 10 Jahren Gaming erlebt habe.

Die DLCs haben eine extrem hohe Qualität und machen Spaß!

Bauruine Schmiede

Mir persönlich haben vor allem Legacy of the Forge und Mysteria Ecclesiae gefallen. Im Schmiede-DLC könnt ihr in Kuttenberg eure eigene Schmiede restaurieren und aufbauen - inklusive schöner Questkette und Rufsystem. Da das Schmieden ohnehin irgendwie befriedigend ist, ist das eine tolle Ergänzung.

Der DLC zum Kloster Sedletz wiederum ist ein Atmosphärebrocken, der nochmal eine neue Geschichte erzählt und dabei wahnsinnig stimmungsvoll ist. Vor allem auch der Soundtrack hat das Spiel hier sehr schön begleitet.

Lange Rede, kurzer Sinn: Kingdom Come Deliverance 2 ist ein einzigartig gutes Spiel. Egal, ob ihr Teil 1 gespielt habt oder nicht, wer es einfach nur auf den "Pile of Shame"-Stapel legt, der verpasst ein echtes Kunstwerk an Videospiel.