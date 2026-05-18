Onkel hat keine Lust mehr, dass sich seine Nichten und Neffen eine Switch teilen müssen - und schenkt ihnen kurzerhand 8 aufgemotzte 3DS

Das ist mal ein ordentliches Geschenk! (Bildquelle: skecchi_ / Reddit)

Wahrscheinlich haben wir ihn uns alle gewünscht, aber nur die wenigsten hatten ihn tatsächlich: Einen coolen Gamer-Onkel, der sich mit der Materie auskennt und das Hobby fördert. Über genau so einen können sich diese acht Nichten und Neffen freuen – er hat ihnen einfach jeweils einen 3DS mitsamt einiger Upgrades geschenkt, damit sie sich nicht länger um eine Switch zanken müssen.

3DS-Onkel wollte nicht länger akzeptieren, dass sich acht Kinder eine Switch teilen

Redditor skecchi_ liegt offensichtlich die Freizeitgestaltung seiner Nichten und Neffen am Herzen. Er wollte nicht länger dabei zusehen, wie sich die Kinder seiner Geschwister um ihre jeweilige Familien-Switch streiten, weshalb er kurzerhand beschlossen hat, ein paar Nintendo 3DS zu kaufen.

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Damit sich niemand ausgeschlossen fühlt, mussten es dann auch direkt acht Handhelds werden. Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, hat sich der Onkel entschlossen, die Geräte gebraucht zu kaufen, und kam dabei auf etwa 725 kanadische Dollar, was knapp 450 Euro entspricht.

Einige 3DS schienen aber wohl bereits stärkere Gebrauchsspuren aufzuweisen, weshalb er ihnen offensichtlich neue Gehäuseteile verpasst hat. Zusätzlich hat er sie gemoddet:

Zum Einen wurde eine angepasste Firmware aufgespielt, mit der sich Spiele aus anderen Regionen starten lassen. Da einige der 3DS günstig aus Japan importiert wurden (die keine amerikanischen/europäischen Cartridges lesen können), ist das wichtig. Außerdem haben Fans mit Pretendo die Möglichkeit geschaffen, Multiplayer-Spiele wieder online zu zocken, obwohl die 3DS-Server bereits abgeschaltet wurden.

aufgespielt, mit der sich Spiele aus anderen Regionen starten lassen. Da einige der 3DS günstig aus Japan importiert wurden (die keine amerikanischen/europäischen Cartridges lesen können), ist das wichtig. Außerdem haben Fans mit die Möglichkeit geschaffen, Multiplayer-Spiele wieder online zu zocken, obwohl die 3DS-Server bereits abgeschaltet wurden. Zum Anderen hat der Onkel USB-C-Anschlüsse angelötet. Die können optional zum proprietären Standard-Anschluss verwendet werden. So müssen die Kinder nicht ständig ein Netzteil mit sich rumschleppen und haben eine günstige Alternative, sollte es kaputtgehen.

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Obendrauf hat er ihnen noch ein paar Spiele besorgt, deren Switch-Ableger den Nichten und Neffen bereits bekannt sind. Beispielsweise The Legend of Zelda, Mario Kart, Smash Bros. und Animal Crossing. Dass die Grafik dabei nicht mit den modernen Spielen mithalten kann, ist den Kids wohl auch piepegal – hauptsache es macht Spaß.

Einen USB-C-Anschluss anzubringen ist nicht leicht, lohnt sich aber

Falls ihr jetzt überlegt, euren 3DS oder 2DS mit einem USB-C-Anschluss zu erweitern, dann habt ihr zwei Optionen:

Nr. 1: Ihr ersetzt den Standardanschluss des 3DS/2DS. Das ist aber gar nicht mal so leicht, da der originale Port abgelötet werden muss. Dafür braucht es Equipment und Know-How, das nicht jede*r haben dürfte.

Ihr ersetzt den Standardanschluss des 3DS/2DS. Das ist aber gar nicht mal so leicht, da der originale Port abgelötet werden muss. Dafür braucht es Equipment und Know-How, das nicht jede*r haben dürfte. Nr. 2: Ihr fügt einen zusätzlichen Anschluss am 3DS/2DS hinzu. Auch dann muss gelötet werden, das ist aber eine ganze Spur leichter, da ihr nichts auslöten, sondern lediglich ein paar Kabel setzen müsst.

Bei Zweiterem entsteht der größte Aufwand beim Ausschneiden eines Loches für den USB-C-Anschluss, zumindest beim New 3DS und New 2DS. Beim originalen 3DS und 3DS XL kann er hingegen statt des Infrarot-Sensors im Gehäuse platziert werden. Aber auch dann müssen im Gerät noch ein paar Kanten weggeschnitten werden.

Kurzum: Es ist auf jeden Fall handwerkliches Geschick gefragt. Scheut ihr euch davor, dann müsst ihr auf bereits gemoddete Geräte zurückgreifen oder einen Umbau-Service beauftragen. Das wird dann aber ganz schön ins Geld gehen.

Secchi_ hat sich der Herausforderung für seine Nichten und Neffen gestellt und war erfolgreich damit. Als kleinen Bonus hat er sich auch selbst noch einen 3DS in der XL-Variante gemoddet, mit den Kindern wird er sich also in Zukunft weiterhin austauschen können.

Wie wurdet ihr an das Thema 'Gaming' herangeführt? Vielleicht auch über die Familie?