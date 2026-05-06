Glückspilz kauft Nintendo 3DS in Japan und entdeckt einen mysteriösen Anschluss, den es bei dem Handheld eigentlich nicht geben sollte

Ein besonderer Fund: Ein 3DS mit einem Extra-Port für ein Caputure-Gerät.

Die Anschlüsse eines Nintendo 3DS (XL) sind überschaubar. Umso auffälliger ist es, wenn sich auf einmal ein Port dazu mogelt, der eigentlich gar nicht im Nintendo-Handheld verbaut sein sollte. Genau einen solchen Extra-Anschluss hat vor Kurzem ein Spieler entdeckt, nachdem er nichtsahnend in Japan auf Konsolen-Shoppingtour ging.

So berichtete User "Kakoofficial" vor einigen Stunden im 3DS-Subreddit von einem "Problem", das sich allerdings schnell als Glücksgriff entpuppte.

Das steckt hinter dem mysteriösen Nintendo 3DS-Anschluss

Der Nintendo-Fan hat sich während seines Japan-Urlaubs einen Nintendo 3DS LL zugelegt, also die japanische Variante des Nintendo 3DS XL. Zu seiner Verwunderung hat er an der Seite des Gehäuses einen ihm unbekannten Port entdeckt und schließlich auf Reddit gefragt, was es damit auf sich hat:

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Was ist das für ein Port? Mittlerweile überschlagen sich die Kommentare, denn "Kakoofficial" hat hier ein besonders seltenes 3DS-Exemplar mit einem Anschluss für eine Capture Card entdeckt.

Damit ist es möglich, 3DS-Gameplay direkt auf den PC zu übertragen, um dieses beispielsweise zu Videos zu verarbeiten oder zu streamen.

6:27 Auf Wiedersehen, Nintendo 3DS - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung

Autoplay

Derartige Mini-USB-Anschlüsse, die zu der intern im 3DS eingebauten Capture Card gehören, sind keineswegs offiziell. Stattdessen wurde die Mod nachträglich von einer Drittfirma eingebaut. Und dabei handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Firma Katsukity aus Japan, die sowohl fertige 3DS-Geräte mit Capture Card als auch einen Einbau-Service anboten.

Nachdem in Japan solche Modifikationen an technischen Geräten per Gesetzgebung als Kopierschutzverletzung angesehen wurden, ging Katsukity jedoch bankrott (via Nintendosoup), weshalb 3DS-Exemplare wie der Gezeigte mittlerweile sehr selten sind.

Im oben eingebetteten Reddit-Post berichtet ein User etwa, dass der 2016/2017 seinen New 3DS XL bei Katsukity einreichte, seinen Handheld also extra nach Japan schickte, um sich eine Capture Card einbauen zu lassen. Dieser Service war aber natürlich nicht kostenlos, im Thread ist von circa 150 US-Dollar (circa 128 Euro) die Rede.

Heutzutage werden Capture Cards für den New 3DS XL (beziehungsweise LL) einzig vom Nintendo-Bastler Loopy gebaut, der preislich in einem ähnlichen Rahmen wie Katsukity liegt und die Mod zudem zum Selbsteinbau anbietet. Solch einen 3DS einfach mal gebraucht in einem Laden zu finden, ist jedoch aufgrund des Einbauaufwandes so gut wie unmöglich.

Dementsprechend entzückt ist die Community über den seltenen Fund: "Das bedeutet, dass du verdammt nochmal gewonnen hast", schreibt ein User in der Kommentarsektion unter dem Beitrag des Glückspilzes. "Glückwunsch, du hast gerade einen 3DS gefunden, der sowohl mehr Funktionen bietet als auch deutlich begehrter ist", schreibt ein anderer Redditor.

Habt ihr einen solchen Nintendo 3DS mit einem Extra-Anschluss für ein Caputure-Gerät schon einmal gesehen?