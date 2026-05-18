Sony erhöht schon wieder die PS Plus-Preise - habt ihr aktuell ein Abo, seid ihr aber noch sicher

PS Plus wird wieder teurer. Ob auch bei uns? Hier bleibt Sony bislang uneindeutig.

Schon vor ein paar Monaten gab es Sorgen, dass PS Plus in absehbarer Zeit teurer werden könnte. In einem Bericht hieß es damals, dass Sony darüber nachdenke, die Preise von Services zu erhöhen, um steigende Kosten durch die RAM-Krise aufzufangen, ohne Hardware teurer machen zu müssen.



Dann wurden im März 2026 doch die Preise für die PlayStation 5 selbst angehoben. Wer damit aber dachte, dass das PS Plus-Abo sicher sei, könnte falsch liegen. Sony hat jetzt frisch eine kommende Preissteigerung angekündigt.



Betroffen sind aber aktuell immerhin (noch) nicht alle.

Preise für PS Plus steigen in "ausgewählten Märkten"

Via X/Twitter hat der offizielle PlayStation-Account nämlich frisch angekündigt, dass es ab dem 20. Mai 2026 zu Preissteigerungen beim Abo kommen wird.

43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Das betrifft diesmal explizit die Monats-Abokosten – womit die kürzeren Laufzeiten mit dem Jahresabo gleichziehen, dessen Preis zuletzt 2023 erhöht wurde. Ab dem 20. Mai gelten dann zum Teil folgende Kosten für Essential:

1-Monats-Abo: 9,99 Euro (bislang: 8,99 Eruo)

9,99 Euro (bislang: 8,99 Eruo) 3-Monats-Abo: 27,99 Euro (bislang: 24,99 Euro)

Aktuell laufende Abos nicht betroffen

Wichtig: Habt ihr aktuell ein laufendes PS Plus-Abo, seid ihr von der Preiserhöhung nicht betroffen (Ausnahme: Türkei und Indien). Die neuen Preise treten dann nur in Kraft, wenn euer Abo ausläuft und ihr PS Plus erneut abonnieren wollt, oder ihr euer bisheriges Abo ändert.

Wo und für welche Abostufen gelten die Änderungen? Hier bleibt der Beitrag noch ziemlich vage. Bislang heißt es nur, dass die Preise in "ausgewählten Regionen" steigen werden. Da bei den neuen Preisen aber sowohl US-Dollar als auch Pfund und Euro angegeben werden, liegt die Vermutung nahe, dass wir mit einer recht großflächigen Anpassung rechnen können.

Hier bekommen wir vermutlich in den nächsten Tagen noch weitere Informationen.

Auch ob alle drei Abostufen (Essential, Extra, Premium) betroffen sind, muss sich noch zeigen. Auch das wirkt aber wahrscheinlich, da im Post die Rede davon ist, dass die neuen Preise bei den genannten Werten "starten". 9,99 Euro für einen Monat dürfte dann entsprechend für PS Plus Essential gelten.

Wo liegt euer Preislimit, wenn es um PS Plus und andere Abos geht?