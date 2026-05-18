Eine Lehrerin aus Deutschland will ihre Klasse beim Abitur unterstützen und lässt sie dafür ein Partner-Pokémon auswählen

Hier seht ihr die abreißbaren Pokémon-Motivationssprüche zum Abitur (Bild: Instagram @frau_baumgarten)

Die Lehrerin hat offenbar ein Herz für Videospiele, Pokémon und ihre Schüler*innen. Um ihnen Mut zu machen, was die Abiturprüfungen angeht, stellt sie ihnen ein Partner-Pokémon als Abreißzettel mit motivierenden Sprüchen drauf zur Seite. Das kommt wieder sehr gut an, wie es aussieht.

Pokémon-Fan motiviert Abiturient*innen mit richtig cooler Idee

Nicht nur Pokémon-, sondern auch Zelda-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Die komplette obere Hälfte der Blätter stellt nämlich eine herrliche Hommage an das allererste Zelda-Spiel dar. Darin heißt es bekanntermaßen, es sei gefährlich, ganz allein da rauszugehen, weswegen wir ein Schwert mitnehmen sollen.

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So richtig gefährlich wird es beim Abitur schreiben dann doch nicht und ein Schwert wäre natürlich ebenfalls alles andere als angebracht. Darum gibt es hier einfach jede Menge Pokémon, die zum Mitnehmen ausgehängt worden sind. Jedes einzelne hat einen netten, motivierenden Spruch dazu verpasst bekommen, der auf die einzelnen Pokémon abgestimmt worden ist.

Pikachu hat beispielsweise viele gute Gedankenblitze, die helfen können, Evoli steckt voller Möglichkeiten und Glurak trägt ein Feuer in sich, das ihn antreibt. Die Lehrerin hat sich offensichtlich extrem viel Mühe gegeben, immerhin hängen hier vier Blätter mit jeweils 12 Pokémon aus, insgesamt also 48 Stück. Zu jedem Einzelnen wurde ein passender Motivationsspruch ausgesucht.

Hier könnt ihr euch den gesamten Aushang in einem Instagram-Video anschauen:

Dazu schreibt die Lehrerin, dass sie das Ganze schon letztes Jahr einmal gemacht hat und nun wiederholt, weil die Resonanz so positiv war. Wer das so oder so ähnlich auch für seine Schüler*innen oder ähnliche Anlässe nachmachen will, kann sich einfach bei Frau Baumgarten melden und das Dokument zum Download geschickt bekommen.

"It’s dangerous to write Abitur alone! Hol dir deinen Lernpartner zum Abreißen fürs Abi. Kam letztes Jahr voll gut an und wurde um zwei neue Varianten ergänzt!"

Die Reaktionen auf Instagram sind in erster Linie recht positiv und folgen der Aufforderung, das eigene Lieblingspokémon in den Kommentaren zu nennen. Nur eine Person schreibt, sie würde sich da "eher als Entron" fühlen und "schon nach den ersten fünf Minuten 'ne Migräne" bekommen. Die meisten Schüler*innen dürften zumindest das schriftliche Abitur jetzt ja aber zum Glück schon hinter sich haben.

Welches Pokémon hättet ihr ausgewählt und warum?