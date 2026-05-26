40 Jahre alte Spielekonsole ist zurück – und jetzt supergünstig im Amazon-Angebot!

Die 1984 erschienene Atari 7800 Spielekonsole ist mit einem originalgetreuen Remake zurückgekehrt.

Jetzt könnt ihr euch eine der Kult-Konsolen der 80er günstig in der Neuauflage sichern: Den Atari 7800+, der den 1984 erschienenen Nachfolger des Atari 2600 und 5200 wieder aufleben lässt, bekommt ihr aktuell bei Amazon im Sonderangebot, mit stattlichen 32 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP. Laut Vergleichsplattformen gibt es nirgendwo sonst einen so guten Preis. Hier findet ihr den Deal:

Daneben gibt es bei Amazon gerade übrigens auch einen der größten Atari-Konkurrenten im Angebot: Den lange Zeit nahezu ausverkauften C64 Maxi könnt ihr momentan wieder zu einem vernünftigen Preis bestellen. Zwar ist die Lieferzeit recht lang, doch wenn man sich das Remake des legendären Gaming-PCs überhaupt noch sichern möchte, sollte man sich diese Gelegenheit trotzdem nicht entgehen lassen:

Das kann die neu aufgelegte Atari-Konsole aus den 80ern!

Auf den ersten Blick ist das Remake des Atari 7800 kaum vom Original zu unterscheiden. Im Detail gibt es aber ein paar Modernisierungen.

Obwohl die Technik im Inneren nicht mehr die Gleiche ist, ist der Atari 7800+ oberflächlich und in der Funktionsweise eine weitgehend originalgetreue Nachbildung der 80er-Konsole. Das bedeutet, dass er über einen funktionsfähigen Modulschacht in Originalgröße verfügt, durch den er mit alten Spiele-Cartridges für den Atari 7800 und Atari 2600 kompatibel ist. Falls ihr also noch alte Module im Keller habt oder irgendwo gebrauchte Exemplare aufstöbern könnt, könnt ihr sie hiermit verwenden.

Auch das mitgelieferte Gamepad CX78+ mit einem Analogstick und zwei Buttons hält sich optisch an die Vorlage, allerdings funktioniert es kabellos. Dasselbe gilt auch für den separat erhältlichen Atari 2600 Joystick. So ganz wollte man bei der Neuauflage also nicht auf modernen Komfort verzichten. Die Anschlüsse sind ebenfalls modern: Durch HDMI könnt ihr den Atari 7800+ problemlos mit aktuellen TVs und Monitoren verbinden und euch dabei zwischen altem 4:3- und neuem 16:9-Format entscheiden.

Das Gamepad links wird mit dem Atari 7800+ mitgeliefert, den Joystick könnt ihr separat dazukaufenn.

Im Gegensatz zu typischen Mini-Retrokonsolen sind auf dem Atari 7800+ keine Spiele vorinstalliert, es wird aber immerhin ein Modul mit dem Spiel Bentley Bear’s Crystal Quest mitgeliefert. Weitere Spiele müsst ihr euch separat besorgen. Falls ihr keine Original-Spiele habt, könnt ihr euch die eigens für den Atari 7800+ nachproduzierten Module schnappen, von denen inzwischen eine ordentliche Auswahl existiert. Hier nur ein paar Beispiele: