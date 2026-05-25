Dieses PS5-Rennspiel liefert für 15€, was Forza Horizon 6 nicht bieten kann!

Dieses Rennspiel bietet etwas, das ihr in kaum einem anderen großen Spiel des Genres bekommt.

So großartig das neue Forza Horizon 6 auch ist (wir haben im GamePro-Test 90 Punkte vergeben), gibt es doch eine Sache, die der Megahit nicht bieten kann – genauso wenig wie fast alle anderen großen Rennspiele der aktuellen Konsolengeneration. Eine Ausnahme gibt es jedoch und genau diesen PS5-Rennspielhit, der im PlayStation Store 39,99€ kostet, bekommt ihr bei Amazon gerade für nur 14,99€ im Angebot:

Falls dieses Rennspiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr übrigens gerade auch noch ein paar weitere PS5-Rennspiele bei Amazon günstiger bekommen:

Noch immer einzigartig: Das ist der günstige PS5-Rennspielhit!

Die Crashes sind das große, einzigartige Feature von Wreckfest.

Wir sprechen natürlich von Wreckfest, das eine Sache bietet, über die fast kein anderes großes Rennspiel verfügt, weder ein Forza Horizon 6 noch ein Gran Turismo 7: Vollständige, absolute Zerstörung. Die meisten großen Rennspielreihen setzen nämlich auf lizenzierte Wagen. Deren Hersteller wollen verständlicherweise nicht sehen, dass ihr hochpreisigen Produkte in Crashes völlig zerstört und zerfetzt werden. Das wäre schließlich keine gute Werbung.

Wreckfest pfeift auf offizielle Lizenzen und liefert euch stattdessen lieber die wohl realistischsten Crashes, die ihr auf PS5 bekommen könnt. Hier werden Wagen zerquetscht und in ihre Einzelteile zerlegt, dass die Trümmer nur so durch die Luft sausen. Schon in den normalen Rennen sorgt Wreckfest durch das Streckendesign dafür, dass die Zerstörungsphysik häufig zum Einsatz kommt. Außerdem gibt es Destruction Derbys, die sich ganz aufs Vernichten der Gegner konzentrieren.

1:40 Wreckfest - Launch-Trailer zeigt jede Menge Crashs und verbogenes Blech

Autoplay

Trotz des Verzichts auf offizielle Lizenzen hat Wreckfest übrigens einen ansehnlichen Fuhrpark zu bieten: Über 100 Fahrzeuge stehen zur Wahl, die sich teils auch tatsächlich sehr unterschiedlich fahren. Generell macht Wreckfest bei der Fahrphysik einen guten Job, mit einer großen AAA-Rennsimulation wie Gran Turismo 7 kann es in dieser Hinsicht allerdings mithalten, wobei realistischer Rennsport auch nicht das Ziel des Action-Racers ist.

Grafisch ist Wreckfest ebenfalls nicht mehr ganz auf aktuellem AAA-Niveau, obwohl die überarbeitete PS5-Version schon ein ganzes Stück hübscher ist als die ältere PS4-Fassung. Für die 14,99€ kann man sich über das Gebotene jedenfalls nicht beschweren, zumal ihr hier ein nach wie vor einzigartiges Spielgefühl bekommt. Selbst wenn ihr nur im Singleplayer-Modus spielen wollt, bietet der Karrieremodus mit Meisterschaften und Tuning-Möglichkeiten mehr als genug Langzeitmotivation für den Preis.