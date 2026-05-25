Einen der größten XBox-Hits gibt's jetzt für PS5 günstiger.

Erst kürzlich hat Microsoft seinen größten First-Party-Hit für Xbox Series auf die PS5 gebracht, jetzt bekommt ihr ihn bereits bei Amazon im Sonderangebot. Riesig ist der Rabatt zwar nicht, doch da das Spiel erst im April erschienen ist und es bisher laut Vergleichsplattformen noch nie einen günstigeren Preis gab, ist es dennoch ein ganz guter Deal – zumal schon der UVP mit 49,99€ vergleichsweise niedrig angesetzt war:

Der Deal soll offiziell noch bis zum 6. Juni laufen, könnte jedoch früher ausverkauft sein, da die verfügbare Menge laut Shopseite begrenzt ist. Übrigens gibt es gerade auch noch ein paar weitere neue PS5-Angebote bei Amazon. Hier eine Auswahl:

Open World mit 1000 Planeten: Das ist der für PS5 erschienene Xbox-Hit!

3:11 Starfield PS5 Release und großes Update: Neuer Trailer zum kostenlosen Free Lanes-Patch

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Es geht hier natürlich um Starfield, das Open-World-Rollenspiel aus dem Hause Bethesda, das der ganz große Titel hätte werden sollen, der die Spieler*innen auf die Xbox Series zieht. Obwohl sich Starfield recht gut verkauft zu haben scheint und die Test-Wertungen nicht schlecht waren (die Xbox-Version steht auf Metacritic bei 83 Punkten, die PC-Version bei 85 Punkten), hat Microsofts Plan offenbar nicht funktioniert, sodass das Spiel im April 2026 auf PS5 gelandet ist.

Mit Starfield bietet uns Bethesda erstmals eine riesige, offene Spielwelt im Weltall: Es gibt über 1000 Planeten, auf denen ihr mit eurem eigenen Raumschiff landen könnt. Handgemachte Gebiete voller Geheimnisse, Quests und Sehenswürdigkeiten gibt es dabei allerdings größtenteils auf wenigen Hauptplaneten. Dort findet ihr auch die verschiedenen Fraktionen, für oder gegen die ihr kämpfen könnt. Die anderen Planeten sind eher eine Quelle für Ressourcen und überraschen nur gelegentlich mit echten Highlights.

In Starfield könnt ihr eure eigenen Schiffe und Außenposten bauen.

Ausgezeichnet gefallen hat uns im Test dafür die Möglichkeit, unser eigenes Raumschiff zu bauen und auszurüsten, wofür Starfield einen umfangreichen Editor bereithält. Die Weltraumkämpfe (die allerdings weitgehend optional sind) spielen sich mit dem selbst eigenhändig perfektionierten Schiff gleich noch einmal deutlich spannender. Ihr könnt jedoch auch feindliche Schiffe entern und erobern. Übrigens könnt ihr auch auf den Planeten Außenposten bauen und dem Universum so euren Stempel aufdrücken.

Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, spielt sich Starfield in großen Teilen wie ein recht temporeicher Shooter, der euch zwischen First- und Third-Person-Perspektive wechseln und mit der Zeit ein erstaunlich großes Arsenal an vielfältigen Waffen sammeln lässt. Auch sonst bietet Starfield ein motivierendes Fortschrittssystem, das euch während der rund 75 Stunden Spielzeit (wenn ihr alle Quests macht, können es auch weit über 100 sein) bei Laune hält.