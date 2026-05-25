85 Zoll QLED-Fernseher 50% günstiger: Amazon startet Top-Angebot mit brandneuem 4K-TV!

Bestenfalls für eine Woche gibt es bei Amazon den 85 Zoll großen 4K-Fernseher Hisense E7DS im Top-Angebot.

Amazon hat gerade ein Angebot mit einem brandneuen 4K-Fernseher gestartet: Den 2026 erschienenen und 85 Zoll großen QLED-TV Hisense E7DS bekommt ihr dort jetzt schon für die Hälfte des UVP! Das Angebot soll eine Woche lang laufen und am 31. Mai, also am Sonntag, enden, falls es nicht schon vorher ausverkauft ist. Hier findet ihr es:

Großer Bildschirm für kleines Budget: Das kann der günstige 85 Zoll QLED-Fernseher!

Durch sein flaches Design macht sich der QLED-Fernseher Hisense E7DS auch gut an der Wand.

Der Hisense E7DS ist ein erst kürzlich erschienener 4K-Fernseher der unteren Preisklasse, der für einen Low-Budget-TV eine gute Leistung bietet. Verantwortlich dafür ist unter anderem das QLED-Display, das durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Direct LED liefert zudem eine gleichmäßigere Beleuchtung als die Edge-Displays vieler anderer günstiger Fernseher.

Das VA-Panel bietet einen relativ hohen Kontrast, auch wenn dieser nicht mit teuren OLED- oder Mini-LED-Fernsehern mithalten kann. Ähnliches gilt für die Spitzenhelligkeit, die wichtig ist, um mit HDR Farben zum Strahlen zu bringen: Die 400 cd/m2 des Hisense E7DS sind zwar viel weniger, als man bei High-End-TVs bekommt, aber mehr als bei vielen anderen Low-Budget-TVs, die es oft nicht mal auf 300 cd/m2 schaffen.

Für seinen Preis bietet der Hisense E7DS gute Features, ihr müsst aber mit 60Hz leben.

Beim Betriebssystem setzt Hisense auf das hauseigene VIDAA OS, das einen guten App-Support bietet. Neben den großen Streaming-Diensten wie Disney+, Prime Video und Netflix sind inzwischen auch kleinere Services wie der Anime-Streamingdienst Crunchyroll dabei. Außerdem ist Sprachsteuerung per Alexa über das Mikrofon in der Fernbedienung direkt integriert.

Ein Nachteil des Hisense E7DS ist, dass er lediglich ein 60Hz-Display bietet und daher beim Gaming mit PS5 und Xbox Series maximal 60 fps bei 4K-Auflösung erreichen kann. Mehr schaffen die allermeisten Spiele zwar ohnehin nicht, trotzdem ist eine höhere Bildrate zur Darstellung schneller Bewegungen immer von Vorteil. Ansonsten ist der Hisense E7DS jedoch gut fürs Gaming geeignet. Durch VRR wird Screen Tearing verhindert und der Input Lag ist sehr niedrig.