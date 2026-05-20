Vor 40 Jahren gestartete Nintendo-Reihe: Das neue Switch-Spiel ist jetzt richtig günstig!

Für einen noch jungen Exklusivtitel ist dieses Switch-Spiel aus einer großen Nintendo-Reihe bereits ungewöhnlich günstig.

Gerade könnt ihr euch das neueste Spiel einer altehrwürdigen Nintendo-Reihe, die schon vor rund 40 Jahren gestartet ist, im Angebot sichern. Das im Dezember 2025 erschienene Open-World-Actionspiel für Nintendo Switch bekommt ihr gerade bei Amazon zum stark reduzierten Preis. Da der Händler keine Angaben zur Dauer des Deals macht, kann sich dieser allerdings jederzeit ändern, weshalb ihr besser nicht allzu lange warten solltet:

Falls dieses Switch-Spiel nicht das Richtige für euch ist, könnt ihr bei Amazon übrigens gerade auch noch ein paar weitere große Exklusivspiele günstiger abstauben:

Neue Welt & alte Stärken: Das ist das günstige, exklusive Switch-Spiel!

7:31 Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Bei dem günstigen Nintendo-Hit handelt es sich um Metroid Prime 4: Beyond, das im letzten Dezember nach langer Pause endlich die berühmte Reihe fortgesetzt hat. Das ursprüngliche Metroid erschien bereits im Jahr 1986, Metroid Prime geht allerdings einen etwas anderen Weg als die Hauptreihe und ist kein 2D-Platformer, sondern ein First Person Shooter, der jedoch viele Merkmale der älteren Spiele beibehält.

Zu diesen gehört unter anderem die Hauptfigur: Auch in Metroid Prime 4 seid ihr wieder mit der Kopfgeldjägerin Samus Aran unterwegs, die diesmal den fremden Planeten Viewros erkundet und dabei nicht nur mit futuristischen Schusswaffen, sondern auch mit verschiedenen High-Tech-Werkzeugen ausgerüstet ist. Durch Letztere kann sich Samus etwa zu einer kompakten Kugel zusammenrollen, mit dem Greifhaken Abgründe überwinden oder die Umgebung scannen.

Auch wenn die Wüstenwelt viel Raum einnimmt, bietet Metroid Prime 4 noch ganz andere, optisch eindrucksvolle Landschaften.

Samus verfügt nun sogar über ein eigenes Motorrad, das bis zu 800 km/h schnell wird. Nötig wird das, weil Metroid Prime 4 ein Stück weit vom klassischen Metroidvania-Leveldesign abweicht: Zwar gibt es noch immer verschachtelte Level, aber verknüpft sind diese jetzt durch eine große Open World, die größtenteils aus einer gigantischen Wüstenregion besteht, welche sich nur motorisiert durchqueren lässt.

Da es in dieser Wüste nicht viel zu tun gibt, hätten wir auf diese Neuerung gut verzichten können. Wann immer sich Metroid Prime 4 auf die alten Stärken der Reihe besinnt, ist es jedoch so gut wie seine Vorgänger, weshalb Metroid-Prime-Fans zum reduzierten Preis mal einen Blick riskieren sollten. Neulinge können allerdings auch gut erst mal mit Metroid Prime Remastered einsteigen, das nicht ohne Grund bei 94 Punkten auf Metacritic steht.