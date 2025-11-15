Läuft gerade Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor
Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Tobias Veltin
15.11.2025

Nintendo hat ein neues Übersichtsvideo zum kommenden Metroid 4: Beyond veröffentlicht. Darin werden einzelne Elemente des Action-Adventures näher beleuchtet. Dazu zählen die Spielwelt Viewros, die Fähigkeiten von Hauptcharakter Samus Aran sowie das Vi-o-La-Motorrad, mit dem Samus die weiten Distanzen im Sol-Tal schneller überbrücken kann.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond

Genre: Action

Release: 04.12.2025 (Switch, Switch 2)

Mehr zum Spiel
