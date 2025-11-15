Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Nintendo hat ein neues Übersichtsvideo zum kommenden Metroid 4: Beyond veröffentlicht. Darin werden einzelne Elemente des Action-Adventures näher beleuchtet. Dazu zählen die Spielwelt Viewros, die Fähigkeiten von Hauptcharakter Samus Aran sowie das Vi-o-La-Motorrad, mit dem Samus die weiten Distanzen im Sol-Tal schneller überbrücken kann.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 4. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.