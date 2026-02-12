400 km²: Dieses Switch-Rollenspiel ist zehnmal so groß wie Skyrim und jetzt richtig günstig!

Eine der größten und besten Open Worlds, die die Switch zu bieten hat: Diesen Rollenspiel-Hit gibt's jetzt günstiger.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der besten Switch-Rollenspiele des letzten Jahres günstig im Angebot abstauben. Im Vergleich zum aktuellen Preis im Nintendo eShop kommt ihr dort jetzt 39 Prozent günstiger weg, was für einen Switch-Exklusivhit ein ansehnlicher Rabatt ist - erst recht, wenn er noch vergleichsweise jung ist. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich jederzeit ändern. Übrigens bekommt ihr bei dem Händler gerade noch einige weitere Switch-Rollenspiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Fünf Kontinente: Das ist das riesige Open-World-Rollenspiel für Switch!

2:29 Xenoblade Chronicles X: Trailer zum Switch-Port

Autoplay

Wir sprechen hier von der Xenoblade Chonicles X Definitive Edition, der Switch-Neuauflage des Rollenspielshits, dessen Wii U-Original in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 90 Punkte abgestaubt hat. Die neue Version bietet nun neben aufpolierter Grafik auch einige inhaltliche Verbesserungen, einschließlich kleinerer zusätzlicher Story-Inhalte.

Xenoblade Chronicles X ist ohnehin schon ein gewaltiges Rollenspiel-Epos: Euch wird eine riesige Open World geboten, die rund zehnmal so groß wie die von Skyrim ist. Ihr erkundet einen fremden Planeten mit fünf verschiedenen Kontinenten, die alle ihre eigene Vegetation, eine oft gefährliche Tierwelt und herrlich fremdartige Landschaften mitbringen und natürlich jede Menge Feinde und Geheimnisse beherbergen.

Xenoblade Chronicles X: Mit eurem eigenen Mech fliegt ihr durch die riesige Open World.

Die Story dreht sich um nichts Geringeres als das Schicksal der Menschheit: Nachdem die Erde von Außerirdischen zerstört wurde, suchen die letzten Überlebenden auf dem Planeten Mira nach einer neuen Heimat. Eure Aufgabe ist es, bei der Verteidigung der Kolonie sowie bei der Erforschung der neuen Welt und ihrer Gefahren zu helfen.

Spielerisch bietet Xenoblade Chronicles X ein auf schnelle Action ausgelegtes Echtzeit-Kampfsystem, mit zahlreichen Nahkampf- und Schusswaffen. Dieses System gewinnt noch einmal deutlich an Komplexität, wenn ihr nach einigen Spielstunden euren eigenen Kampf-Mech bekommt, den ihr zugleich als Fahrzeug und Fluggerät benutzt, um die weiten Landschaften zu durchqueren.

Wie es sich für ein Rollenspiel gehört, gibt es natürlich auch ein vielseitiges Fortschrittssystem, durch das ihr euren Charakter und auch euren Mech weiterentwickeln und an eure Vorlieben anpassen könnt. Das sorgt für zusätzliche Langzeitmotivation während der rund 100 Spielstunden, die ihr für euer Abenteuer einplanen solltet. Wenn ihr alles erkunden wollt, könnte es sogar noch deutlich länger dauern.