30 Jahre alter Mario-Klassiker: Das Switch-Remake dieses Meilensteins ist jetzt supergünstig!

Gerade könnt ihr euch ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch im Top-Angebot schnappen. Der Exklusivhit kostet nicht mal mehr die Hälfte des Release-Preises!

GamePro Deals
12.02.2026 | 11:04 Uhr


Diese gelungene Neuauflage eines Mario-Spiels bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Diese gelungene Neuauflage eines Mario-Spiels bekommt ihr jetzt zum halben Preis.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch günstig im Angebot abstauben. Für den Exklusivhit, der im Nintendo eShop aktuell 59,99€ kostet, zahlt ihr dort jetzt nur noch 28,67€ und somit nicht mal mehr die Hälfte, was für ein First-Party-Spiel für Switch ein eindrucksvoller Rabatt ist.

Falls der Deal schon weg sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr euch damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch einige weitere Switch-Spiele günstiger gibt. Hier eine kleine Auswahl:

Rückkehr eines Klassikers: Das ist das günstige Mario-Spiel!

Video starten 8:32 Super Mario RPG im Test

Es geht hier um Super Mario RPG, ein Remake des 1996 für SNES erschienenen Rollenspiel-Klassikers. Dieser ist schon deshalb ein Meilenstein, weil Mario damit erstmals den Sprung ins RPG-Genre gewagt hat, was den Weg bereitet hat für andere Rollenspiel-Reihen wie Paper Mario und Mario & Luigi.

Die Neuauflage bietet weit hübschere Grafik mit höherer Auflösung, behält aber den Look und die Top-Down-Perspektive des Originals bei. Auch beim Gameplay gibt es Verbesserungen: Die Kämpfe haben durch den Kombo-Counter in Verbindung mit neuen, mächtigen Team-Attacken nun deutlich mehr Tiefgang und Dynamik.

Der Look des Originals wird zwar beibehalten, aber das neue Super Mario RPG ist viel hübscher und detaillierter. Der Look des Originals wird zwar beibehalten, aber das neue Super Mario RPG ist viel hübscher und detaillierter.

In Super Mario RPG wird das Pilzkönigreich durch einen neuen Schurken namens Schmiederich und seine Schergen bedroht. Mario und Bowser begraben deshalb ihre Differenzen und begeben sich gemeinsam mit weiteren Verbündeten auf eine große Reise quer durch das fantasievolle, märchenhafte Reich und sein Umland, um ihn zu besiegen. Die Story ist nicht komplex, wird nun aber durch hochwertige Zwischensequenzen, die nahe an die Qualität von Animationsfilmen heranreichen, inszeniert.

Super Mario RPG im Test - Der perfekte Abschluss für das Switch-Jahr 2023
von Dennis Müller
Super Mario RPG im Test - Der perfekte Abschluss für das Switch-Jahr 2023

Der spielerische Kern sind weiterhin die rundenbasierten Kämpfe, die ihr stets im Team bestreitet und in denen ihr die Spezialfähigkeiten all eurer Charaktere ausnutzen müsst. Zwischendurch werden allerdings immer wieder Minispiele und kleine Jump&Run-Einlagen eingestreut, die das JRPG-Gameplay mit dem typischen Mario-Spielgefühl würzen, etwa wenn Mario auf schwimmenden Fässern über einen Fluss balanciert.

Insgesamt ist das neue Super Mario RPG eine gelungene Neuauflage, die dem Original treu bleibt, es aber auf subtile Weise sinnvoll verbessert und modernisiert. In unserem Test haben wir daher ansehnliche 85 Punkte vergeben. Falls ihr keine generelle Abneigung gegen JRPGs habt, könnt ihr beim derzeitigen Angebotspreis nicht viel falsch machen.

