Die besten 5 romantischen Brettspiele für Paare - perfekt für den Valentinstag!

Bei diesen Brettspielen wird die Luft zwischen euch flirren.

Der Valentinstag steht vor der Tür und bringt jede Menge Romantik mit sich – Zumindest in der Theorie. Die Praxis sieht zwischen überfüllten Restaurants, zu teuren Geschenken und gestressten Blumenhändler*innen etwas anders aus. Warum also nicht einfach Zuhause bleiben und den Tag der Liebe mit einem selbst gekochten Essen und einem guten Brettspiel verbringen? Ich gebe euch fünf Brettspiel-Tipps, die perfekt für Paare geeignet sind.

Dieses Brettspiel hat das Dark Romance-Genre in ein Brettspiel gegossen

Ja, es gibt wirklich ein Brettspiel, das Dark Romance heißt und ja, ich habe mir letztes Jahr auf der Brettspielmesse in Essen die Deluxe-Version für den doppelten Preis der Standard-Edition gekauft. Aber ich sage euch: Es war jeden einzelnen Cent wert. Auf Amazon könnt ihr leider nur die normale Ausgabe bekommen, aber die ist auch ein echter Hammer.

Aber worum geht's überhaupt? Dark Romance ist ein Deduktionsspiel, bei der die beiden Spieler jeweils eine geheime Rolle annehmen. Je nach Rolle ist das Spielziel ein anderes, es hängt aber auch davon ab, welche Rolle euer Gegenüber habt.

Die Deluxe-Version von Dark Romance lässt sich sogar öffnen, wie ein Buch.

Ein kurzes Beispiel: Ihr selbst habt die Rolle der Gräfin gezogen, euer Partner die des Dämonenjägers. Die Gräfin hat das Ziel, dass sich der Dämonenjäger in sie verliebt, während der Dämonenjäger sie zurückweisen will. Doch wäre statt dem Dämonenjäger euer Mitspieler der Vampir, müsst ihr seinen Verführungen widerstehen, um nicht als Blutopfer zu enden.

Innendrin erwarten euch Flavor-Text und hochwertiges Spielmaterial.

Durch ausgespielte Karten bewegt ihr Marker auf den Pfaden Liebe, Zurückweisung, Verführung, Hinrichtung und Täuschung in die Mitte des Spielplans. Sobald ein Marker das zentrale Feld erreicht, enthüllt ihr eure geheime Rolle und schaut nach, wie die Romanze ausgeht. Dabei kann entweder einer von euch gewinnen, oder ihr gewinnt gemeinsam, denn manche Rollen-Kombinationen verfolgen das gleiche Ziel.

Der Flair der Spielkarten trägt maßgeblich zur Atmosphäre des Spiels bei.

Der Reiz von Dark Romance liegt darin, dass euch die Absichten eures Gegenübers zunächst nicht bekannt sind. Erst nach ein paar gespielten Karten entfaltet sich ein Bild. Besonders viel Spaß macht es, wenn ihr euch dabei auf ein kleines Rollenspiel einlasst und die Szenarien auf den sehr spicy illustrierten Karten schauspielerisch untermauert. Besonders bei Kerzenschein ist zwischenmenschliches Knistern quasi garantiert.

Das wahrscheinlich beste 2-Personen-Spiel aus 2025

Liebe bedeutet ja immer auch irgendwie ein bisschen Wettkampf und wenn ihr das auf die Spitze treiben wollt, gibt es nur ein Spiel für euch: TagTeam.In feinster Street-Fighter-Manier duelliert ihr euch hier mit einer Reiher unterschiedlichster Kämpfer so lange, bis einer von euch K.O. geht. Dabei kämpfen immer zwei Charaktere zusammen, sodass ihr die Möglichkeit habt, verschiedene Fähigkeiten und Spielstile miteinander zu kombinieren.

Nach jeder Kampfrunde wählt ihr eine neue Karte für euer Kampfdeck aus und packt sie an eine beliebige Stelle, aber Achtung: Die Reihenfolge der Karten in eurem Kampfdeck kann danach nicht mehr verändert werden, gutes Timing ist also das A und O. Eine Runde dauert nur etwas 15 Minuten, eine Revanche ist also schnell gemacht und glaubt mir, die werdet ihr jedes Mal haben wollen, wenn ihr K.O. geht.

Ein Hit von der Brettspielmesse: Duell um Cardia

Als ich Oktober 2025 durch die Messehallen in Essen gestapft bin, blieb mein Blick an einem Pappaufsteller hängen, der einen magischen Djinn zeigte. Dahinter spielten an ca. 20 Tischen Menschen das gleiche Kartenspiel: Duell um Cardia. Ich war angefixt und probierte es direkt selbst aus und war sofort geflasht, wie einfach und dennoch komplex das Spiel ist, welches lediglich aus ein paar Spielkarten und einer Handvoll Marker besteht.

Duell um Cardia war ein Hit auf der größten Brettspielmesse der Welt.

Ihr tretet mit zwei identischen Kartendecks gegeneinander an und spielt immer jeweils eine Karte verdeckt aus. Jede Karte hat einen Zahlenwert und einen Spezialeffekt. Anschließend werden die Karten umgedreht. Die Karte mit dem höheren Zahlenwert bekommt ein Siegel, die Karte mit dem niedrigeren Wert aktiviert ihren Spezialeffekt. Es gewinnt, wer als erstes fünf Siegel erhält.

Es gibt aber auch andere Wege, das Spiel zu gewinnen, etwa wenn euer Gegner keine Karten mehr von seinem Deck ziehen kann, oder durch den Spezialeffekt einer Karte. Verschiedene Strategien führen zum Sieg und das macht den Reiz des Spiels aus, denn keine Runde wird wie die davor ablaufen.

Das Spiel des Jahres 2024 ist das perfekte Spiel für den Valentinstag

Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und landet gemeinsam das Flugzeug.

Ihr wollt euch nicht miteinander duellieren, sondern als Team miteinander spielen? Kein Problem, es gibt auch grandiose 2-Personen-Spiele, die kooperativ funktionieren. Bestes Beispiel dafür ist Sky Team, das Spiel des Jahres 2024.

In diesem Spiel steuert ihr als Team ein Flugzeug und müsst es sicher auf der Rollbahn landen lassen. Dafür würfelt ihr geheim eure Würfel und legt sie an bestimmte Positionen auf dem Spielplan, um etwa das Fahrgestell auszuklappen oder das Flugzeug gerade zu halten. Ihr dürft eurem Partner die Ergebnisse eurer Würfel aber nicht verraten, nur vorher dürft ihr eine Strategie absprechen. Gute Zusammenarbeit ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

In diesem Brettspiel schreibt ihr eine eigene Liebesgeschichte

Fog of Love ist ein Spiel, das sich vor allem um die Story dreht. Jeder von euch erschafft einen Charakter, dabei stehen euch zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, lasst eurer Kreativität also ruhig freien Lauf. Eure beiden Charaktere verlieben sich nun ineinander und ihr müsst gemeinsam verschiedene Szenen aus dem Beziehungsleben durchspielen und dabei erreichen, dass euer fiktives Paar sämtliche Konflikte übersteht.

Fog of Love lässt euch das Paar spielen, was ihr vielleicht schon immer mal sein wolltet.

Doch wie eure Liebesgeschichte ausgeht, lässt sich vorher nicht sagen, werdet ihr glücklich bis ans Ende eurer Tage oder wird einer von euch dem anderen das Herz brechen? Nur das Spiel kann es euch verraten. Wie schon bei Dark Romance trägt hier ein gewisser Roleplay-Aspekt sehr zum Spielvergnügen bei, um den erschaffenen Charakteren mehr Glaubwürdigkeit zu verschaffen.

Wer also keine Lust auf eine Liebesschnulze im Kino hat, kann jetzt am Spieltisch seine ganz eigene Story erzählen.