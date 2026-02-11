LEGO Star Wars ist dagegen fast Kindergarten: Giga-Executor mit 1,3 Metern zum Hammerpreis im Sale!

Als Kind abe ich von solchen Sets immer geträumt. Von LEGO wäre das quasi unbezahlbar von dieser Alternative hingegen ist es ein echtes Schnäppchen!

Wer so ein Set der wohl spannendsten LEGO-Alternative überhaupt auf dem Regal hat, der wird viele offene Münder seiner Gäste ernten. 1,3 Meter, über 7.500 Klemmbausteine, die sogar kompatibel mit den originalen LEGO-Steinen sind, und dann noch ein Preis, der im Vergleich zum Marktführer aus Dänemark fast schon frech günstig ist.

Das alles bekommt ihr gerade in einem besonderen Amazon-Angebot supergünstig. Ob sich das lohnt, lest ihr gleich hier:

Eine LEGO-Alternative mischt den Markt auf: Das solltet ihr über sie wissen

Der LEGO-Konkurrent um den es hier geht heißt Mould King und vertreibt seine Sets teils auch unter dem skurrilen Namen "SHHFWU". Die Amazon-Seiten muten leider meistens sehr schlecht übersetzt an. Sind die Sets deswegen ein Fehlgriff? Im Gegenteil. Mould King hat mittlerweile eine riesige Community und ist einer der größten Herausforderer für LEGO.

Wer ist Mould King überhaupt?

Mould King ist ein Klemmbaustein-Hersteller, der vor allem auf richtig große, detaillierte und komplexe Sets setzt. Während LEGO selbst in den letzten Jahren zwar auch große Display-Modelle veröffentlicht, geht Mould King oft noch einen Schritt weiter: mehr Teile, größere Dimensionen, komplexere Konstruktionen und ein deutlich technischerer Ansatz.

Mould King vs. LEGO: Die Vor- und Nachteile im Kurzüberblick

Mit weit über einem Meter Länge und haufenweise Details ist dieses Set der LEGO-Star Wars-Alternative Mould King wohl eines der größten überhaupt.

Für mich liegen die Pro-Argumente klar auf dem Tisch. Wer Lust auf richtig coole Sets im LEGO-Stil hat, der kommt um Mould King kaum herum:

Preis-Leistungs-Verhältnis: Meiner Erfahrung nach zahlt ihr hier oft nur ein Drittel dessen, was beim Marktführer fällig wäre – bei doppelter Teileanzahl.

Meiner Erfahrung nach zahlt ihr hier dessen, was beim Marktführer fällig wäre – bei doppelter Teileanzahl. Qualität der Steine: Mould King nutzt Steine von GoBricks , die in der Szene als qualitativ absolut gleichwertig zum Original gelten. Die Klemmkraft ist oft sogar etwas fester.

Mould King nutzt Steine von , die in der Szene als qualitativ absolut gleichwertig zum Original gelten. Die Klemmkraft ist oft sogar etwas fester. 100 % Kompatibilität: Alle Steine passen perfekt zu LEGO oder anderen Marken. Ihr könnt also wild kombinieren.

Alle Steine passen perfekt zu LEGO oder anderen Marken. Ihr könnt also wild kombinieren. Einfach gigantisch: Mould King hat Sets, an die sich sonst niemand herantraut - hier bekommt ihr, wovon die meisten von uns beim LEGO-Bauen als Kind geträumt haben.

Das gigantische Set im Überblick: Darauf könnt ihr euch wirklich freuen!

Unfassbar, was aus Klemmbausteinen möglich ist: So viele Details warten auf euch, dass man sie schon kaum alle aufzählen kann.

Das Modell basiert auf dem legendären Design von onecase und ist wirklich unfassbar detailverliebt. Wer noch an die alten Star Wars-Filme zurückdenkt, der hat sicherlich noch in Erinnerung, wie beeindruckend der Executor dort wirkte. Und genau das kommt bei diesem Set auch so rüber.

Die wichtigsten Specs:

Teileanzahl: Satte 7.588 Steine.

Satte 7.588 Steine. Abmessungen: Ca. 132 cm Länge, 48 cm Breite und 20 cm Höhe.

Ca. 132 cm Länge, 48 cm Breite und 20 cm Höhe. Gewicht: Rund 8,5 kg pures Plastik-Gold.

Rund 8,5 kg pures Plastik-Gold. Bauzeit: Rechnet mit mindestens 20 bis 30 Stunden Bauspaß.

Rechnet mit mindestens 20 bis 30 Stunden Bauspaß. Besonderheiten: Inklusive massivem Standfuß und zwei Mini-Sternenzerstörern für den richtigen Maßstab.

Meiner Meinung nach ist der Aufbau eine echte Herausforderung. Vor allem die Unterseite der Hülle kann durch ihr Eigengewicht manchmal etwas knifflig sein. Aber das Endergebnis ist schlichtweg majestätisch.

Das "Elefant im Raum"-Thema: Lizenzen und Amazon-Kauf

Wir müssen ehrlich sein: Mould King besitzt keine offizielle Star Wars-Lizenz von Disney. Das ist auch der Grund, warum auf dem Karton oft Namen wie "Star Dreadnought" statt "Executor" stehen. Lange Zeit war Mould King auch dafür berüchtigt, Designs von Fans (MOCs) ungefragt zu übernehmen. Mittlerweile kooperieren sie jedoch immer häufiger direkt mit den Designern.

Muss man sich als Käufer auf Amazon Sorgen machen? In meinen Augen: Nein. Für euch als Privatpersonen ist der Kauf unbedenklich. Amazon achtet zudem streng darauf, dass keine direkten Markenrechte (wie geschützte Logos) verletzt werden. Das einzige Risiko ist, dass der Zoll in seltenen Fällen Sendungen direkt aus China prüft, aber bei einem Kauf über Amazon mit Versand aus Deutschland oder Europa seid ihr auf der sicheren Seite.