Die Zeit klassischer 4K-TVs ist vorüber: Eine neue Fernseher-Alternative ist da, die Heimkino neu definiert - mein nächster TV wird so einer!

Ein klassischer 4K-TV wirkt gegen diese neue Art von Fernseher wie Kindergarten - ich hab's selbst gesehen!

4K-Fernseher? Die können langsam einpacken: Eine völlig neue TV-Generation sprengt alle Grenzen – und eröffnet Bildwelten, die klassische Fernseher nicht mehr erreichen! Was wir bisher als „großen Fernseher“ kannten, wirkt plötzlich winzig. Eine neue Art von 4K-TV feiert gerade einen riesigen Durchbruch – und genau zur CES 2026 wird das nochmal richtig spannend!

DAS ist die Zukunft des Fernsehens: Selbst ein LG OLED-TV schaut dagegen alt aus!

Die Zeit der klassischen 4K-Flatscreens geht langsam zu Ende. Was jetzt kommt, übertrifft nicht nur das, was wir jahrzehntelang im Wohnzimmer stehen hatten – es wirkt fast wie ein völlig anderes Medium. Ich habe diese neue TV-Generation selbst auf der IFA 2025 in Berlin gesehen und war tatsächlich überrascht, wie stark der Unterschied ist. Vor allem die Farbqualität hat mich dabei überrascht - denn hier hatte ich mit einer großen Schwäche gegenüber OLED-TVs gerechnet.

Und genau deshalb sage ich es so deutlich:

Mein nächster Fernseher wird so einer – kein LED, kein OLED, nichts davon.

Warum mein zukünftiger Fernseher nicht mehr aussieht wie ein Fernseher - aber viel mehr Bild liefert

Aktuell sind die meisten TVs riesige LED-Fernseher, die die komplette Wand blockieren - das könnte sich ändern.

Seit etwa 15 Jahren hat sich im Grunde nicht mehr viel getan. Klar, OLED wurde zur Königsklasse, Mini-LED sorgt für extreme Helligkeit, smarte Plattformen sind besser geworden. Aber die Grundidee blieb dieselbe: Ein großer, schwerer Bildschirm hängt an der Wand oder steht auf dem Board. Das ändert sich jetzt.

Die Rede ist von sogenannten Laser-TVs. Die Bezeichnung klingt nach Science-Fiction, ist aber eigentlich ganz simpel erklärt: Ein Laser-TV ist im Kern ein ultramoderner 4K-Laserprojektor, der direkt vor der Wand auf dem TV-Board steht. Wichtig: Verwechselt das nicht mit klassischen Beamern - diese Technik hier ist anders.

Laser-TV vs. Normaler 4K-TV vs OLED-TV: Wo liegen die Vor- und Nachteile?

OLED wird weiterhin unschlagbar bleiben, wenn es um perfektes Schwarz und maximale Kontrolle über jeden einzelnen Pixel geht. Aber OLEDs in 100 oder 120 Zoll kosten ein Vermögen und bringen neue Herausforderungen mit sich, etwa Burn-In-Risiko oder extrem hohe Anschaffungskosten.



Laser-TVs hingegen schaffen riesige Bildflächen zu einem Preis, der im Vergleich fast absurd erscheint. Sie sind hell genug für Tageslicht, haben keine Probleme mit statischen Bildern, sind langlebig und vor allem: Sie wirken unglaublich angenehm fürs Auge. Weil das Bild reflektiert wird, fühlen sich Farben natürlicher und weicher an als bei extrem hellen LED- oder Mini-LED-Fernsehern, die direkt ins Auge strahlen.

Ein Kollege hat vor Kurzem selbst einen Laser-TV zu Hause getestet – und seine erste Reaktion war ein ungläubiges „Ich hätte nie gedacht, dass es SO gut aussieht.“

4K schaut auch auf 150 Zoll unfassbar scharf aus - der Grund ist Physik!

Ein Vorurteil bei solchen Größen ist, dass ein riesiges Bild zwangsläufig unscharf werden muss. Das trifft bei herkömmlichen Beamern manchmal zu, aber bei Laser-TVs hingegen ist das nicht so! Die Laserquelle erzeugt extrem kleine, klar abgegrenzte Bildpunkte, die kaum streuen. Die Leinwand reflektiert diese Punkte sauber, und deshalb bleibt das Bild scharf – selbst dann, wenn ihr die Bildfläche dramatisch vergrößert.

Die Pixel werden nicht „breiter“, wie man es von LCD-Panels kennt, sondern bleiben punktgenau. Das ist der entscheidende Vorteil dieser Technik.

Laser-TVs haben noch einen großen Vorteil gegenüber Fernsehern

Ein weiterer großer Vorteil ist nicht nur die Größe, sondern die Freiheit. Mit einem Laser-TV seid ihr nicht mehr auf feste Zollgrößen angewiesen. Wollt ihr 80 Zoll? Kein Problem. 120 Zoll? Auch gut. 150 Zoll? Immer noch machbar. Und all das, ohne jemals einen neuen Fernseher kaufen zu müssen. Ihr entscheidet einfach selbst, wie groß euer Bild sein soll.

Besonders praktisch ist das, wenn ihr mal umzieht oder das Wohnzimmer neu gestalten wollt.

150 Zoll - da braucht's wirklich kein Kino mehr. Laser-TVs schaffen völlig neue Dimensionen.

Brauche ich für einen Laser-TV eine Leinwand?

Der wahre Wow-Effekt entsteht in Kombination mit einer ALR-Leinwand. Diese Leinwand filtert störendes Raumlicht heraus und reflektiert fast ausschließlich das Laserbild. Außerdem ist deren Form "geriffelt" - das sieht man nicht. Jedoch stahlt das Bild dadurch direkt vom Laser-TV zu euch. Dadurch entsteht ein erstaunlich scharfes, mattes Bild, das eher an ein großes TV-Panel erinnert als an eine Projektion. Auf der IFA konnte ich kaum glauben, wie kräftig und sauber die Farben wirkten – selbst in einer Halle voller Lichtquellen.

Für mich steht fest: Ich will irgendwann einen Laser-TV haben, wenn mein Fernseher in die Knie geht.

