PS5 jetzt im Top-Angebot: Viel günstiger wird's die Konsole dank Speicherkrise wohl kaum noch geben!

Die PS5 Slim könnt ihr euch gerade in der Version mit Disc-Laufwerk zu einem guten Preis sichern.

Die PlayStation 5 erweist sich weiterhin als sehr preisstabil, tendenziell gehen die Preise sogar eher nach oben als nach unten, und die aktuelle Speicherkrise dürfte die Situation nicht verbessern. Immerhin gibt es bis jetzt noch ab und zu mal ordentliche Sonderangebote, durch die man die Konsole zu einem verschmerzbaren Preis bekommen kann. So bekommt ihr aktuell bei Coolblue die PS5 Slim mit Disc-Laufwerk deutlich günstiger:

Laut Vergleichsplattformen gibt es die Konsole derzeit nirgendwo sonst so günstig wie hier. Coolblue macht allerdings keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Dementsprechend kann sich der Preis jederzeit wieder ändern.

PS5-Preisentwicklung in der Speicherkrise: Besser schnell kaufen?

Fürs Erste dürften die PS5-Preise noch stabil bleiben. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass sie längerfristig eher steigen als fallen.

Der aktuelle Angebotspreis der PS5 Slim ist zwar nicht der beste Preis aller Zeiten, aber doch ein sehr guter Preis, zumal in nächster Zeit aufgrund der Speicherkrise keine viel besseren Deals zu erwarten sind. Für 16 GB Arbeitsspeicher (so viel hat die PS5 Slim) zahlt man im Einzelhandel momentan locker über 200€, was natürlich früher oder später gewaltige Auswirkungen auf die Herstellungskosten der PS5-Konsolen haben wird.

Bis jetzt hat sich der gewaltige Preisanstieg beim Arbeitsspeicher zwar noch kaum auf die Preise von Konsolen wie der PS5 niedergeschlagen, weil noch genügend vor der Krise hergestellte Exemplare auf Lager sind. Außerdem will Sony laut seines Chief Financial Officers Lin Tao versuchen, die Preise der PS5-Konsolen möglichst konstant zu halten und die Verluste durch stärkere Monetarisierung der schon existierenden Spieler*innen auszugleichen.

Dennoch bedeutet das: Selbst im günstigsten Fall bleiben die PS5-Preise weiterhin einigermaßen stabil, fallen werden sie in diesem Jahr jedoch sicher nicht. Im schlimmsten Fall, wenn die RAM-Preise weiter steigen (was gut möglich ist) und Sonys Strategie nicht aufgeht, könnte es doch noch dazu kommen, dass die PS5 teurer wird. Obwohl die Lage auf dem Markt momentan noch recht entspannt ist, gilt also: Langes Warten mit dem PS5-Kauf ergibt wenig Sinn!