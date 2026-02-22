Nach 32 Jahren zurück: Dieses Horrorspiel war lange vor Resident Evil da – PS5-Neuauflage jetzt günstig sichern!

Das PS5-Reboot des Spiels, das das Survival-Horror-Genre begründet hat, gibt's jetzt günstig im Angebot.

Gerade könnt ihr euch das Urgestein des Survival-Horror-Genres günstig in der 32 Jahre nach dem Original erschienenen PS5-Neuauflage sichern. Bei Amazon zahlt ihr jetzt nur noch 15,67€ für das Spiel, das bei seinem Release 59,99€ gekostet hat. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr es nirgendwo günstiger. Wie lange das Angebot noch gilt, verrät der Händler allerdings nicht, deshalb könnte sich der Preis jederzeit ändern:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch ist oder ihr es schlicht schon besitzt, gibt es bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere gruselige PS5-Spiele im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Haunted House Horror in den 1920ern: Das bietet die Horrorspiel-Neuauflage für PS5

In diesem gruseligen, alten Herrenhaus verbringt ihr einen großen Teil des Horrorspiels.

Wir reden hier natürlich von Alone in the Dark, dem 2024 erschienenen PS5-Spiel, das den 1992 (und somit vier Jahre vor Resident Evil) erschienenen Begründer des Survival-Horror-Genres wiederaufleben lässt. Um ein originalgetreues Remake handelt es sich dabei aber nicht, sondern eher um eine Neuinterpretation, die sich von dem Original lediglich inspirieren lässt. Das ist auch gut so, denn das alte Alone in the Dark ist zwar ein Meilenstein der Videospielgeschichte, aber perfekt war es natürlich noch nicht.

Die Neuauflage ist dem Vorbild insbesondere bei der Atmosphäre weit überlegen, was natürlich zum Teil daran liegt, dass ihm ganz andere technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um seinen gruseligen Schauplatz in Szene zu setzen: In den amerikanischen Südstaaten der 1920 verschlägt es den Privatdetektiv Edward Carnby zusammen mit seiner Auftraggeberin Emily Hartwood in ein tief in den Sümpfen gelegenes Herrenhaus, das früher als Sanatorium gedient hat, doch nun verlassen ist.

Ihr untersucht das Herrenhaus und dessen Umgebung, um die düstere Vergangenheit aufzudecken, und leistet dabei echte Detektivarbeit, indem ihr alte Dokumente durchwühlt und dabei immer tiefer in das uralte Gebäude und seine Geheimnisse vordringt. Durch das hervorragende Artdesign, das euch mit seinen vielen Details ganz in die damalige Zeit eintauchen lässt, ist dies selbst dann, wenn gerade gar nichts Gefährliches passiert, noch ein packendes Erlebnis.

Schwachpunkt des neuen Alone in the Dark ist die Action: Ob ihr euch nun mit Nahkampf- oder mit Schusswaffen gegen Monster wehrt, das Treffer-Feedback fühlt sich leider nie wirklich befriedigend an. Wer einen guten Horror-Shooter will, ist bei einem Resident Evil oder auch beim Dead Space Remake also besser dran. Wenn ihr jedoch Lust auf ein atmosphärisches Grusel-Erlebnis habt, solltet ihr Alone in the Dark jetzt zum Sparpreis definitiv mal eine Chance geben.