9,99€ statt 49,99€: Dieses große Switch-Abenteuer gibt's jetzt im echten Schnäppchen-Angebot!

Dieses große Science-Fiction-Abenteuer könnt ihr jetzt auf Switch für einen Bruchteil seines ursprünglichen Preises spielen.

Gerade könnt ihr euch einen schicken Switch-Geheimtipp im Top-Angebot bei Amazon sichern. Die Deluxe Edition des großen Science-Fiction-Abenteuers, für die ihr im Nintendo eShop aktuell noch immer 49,99€ zahlen müsstet, bekommt ihr dort gerade zum Schnäppchenpreis von nur 9,99€. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstiger schnappen. Hier eine kleine Auswahl:

Filmisches Abenteuer auf fremdem Planeten: Das ist der günstige Switch-Geheimtipp

Es geht hier um New Tales from the Borderlands, die Fortsetzung des schrägen Science-Fiction-Abenteuer, das auf der Shooter-Reihe von Gearbox basiert. Wie beim Vorgänger handelt es sich um ein Adventure im Telltale-Stil, was bedeutet, dass es auf ein dramatisches, filmisches Erlebnis ausgelegt ist und das Gameplay zu einem großen Teil daraus besteht, dass ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst, die den Verlauf der Handlung beeinflussen. Daneben gibt es Quick Time Events, kleine Rätsel und auch ein bisschen Action.

Wie üblich bei Borderlands-Spielen werdet ihr auf einen fremden Planeten geschickt. Diesmal landet ihr dabei in der Metropole Promethea, die sich im Würgegriff des Krieges und skrupelloser Konzerne befindet. Hier schlüpft ihr in die Rollen dreier Verlierer, nämlich einer Wissenschaftlerin, ihres gerissenen Bruders und einer temperamentvollen Ladenbesitzerin. Diese tun sich zusammen und versuchen, gegen alle Widerstände und Regeln des gesunden Menschenverstandes die Welt zu retten.

Obwohl es sich um ein Adventure handelt, gibt es auch Kämpfe in New Tales from the Borderlands.

Obwohl die gewohnt bunte Präsentation des Borderlands-Universums sehr gelungen ist, schafft es New Tales from the Borderlands leider nicht ganz, mit dem tollen Vorgänger mitzuhalten, was vor allem am Writing liegt. Beim derzeitigen Preis von 9,99€ für die Deluxe Edition, die noch einige In-Game-Extras mitbringt, könnt ihr aber trotzdem mal einen Blick riskieren, falls ihr ein Herz für Telltale-Adventures oder die makabre Welt von Borderlands habt.