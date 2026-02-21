  • Anzeige

9,99€ statt 49,99€: Dieses große Switch-Abenteuer gibt's jetzt im echten Schnäppchen-Angebot!

Ein echtes Schnäppchen: Gerade könnt ihr euch ein großes Switch-Spiel in der Deluxe Edition, die ursprünglich 49,99€ gekostet hat, für nur 9,99€ im Angebot schnappen.

GamePro Deals
21.02.2026 | 17:34 Uhr


zum Shop

Dieses große Science-Fiction-Abenteuer könnt ihr jetzt auf Switch für einen Bruchteil seines ursprünglichen Preises spielen. Dieses große Science-Fiction-Abenteuer könnt ihr jetzt auf Switch für einen Bruchteil seines ursprünglichen Preises spielen.

Gerade könnt ihr euch einen schicken Switch-Geheimtipp im Top-Angebot bei Amazon sichern. Die Deluxe Edition des großen Science-Fiction-Abenteuers, für die ihr im Nintendo eShop aktuell noch immer 49,99€ zahlen müsstet, bekommt ihr dort gerade zum Schnäppchenpreis von nur 9,99€. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Switch-Spiel für 9,99€ im Top-Angebot abstauben!

Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstiger schnappen. Hier eine kleine Auswahl:

Filmisches Abenteuer auf fremdem Planeten: Das ist der günstige Switch-Geheimtipp

Video starten 1:37 New Tales from the Borderlands - Charaktertrailer zeigt abgedrehte Hauptfiguren

Es geht hier um New Tales from the Borderlands, die Fortsetzung des schrägen Science-Fiction-Abenteuer, das auf der Shooter-Reihe von Gearbox basiert. Wie beim Vorgänger handelt es sich um ein Adventure im Telltale-Stil, was bedeutet, dass es auf ein dramatisches, filmisches Erlebnis ausgelegt ist und das Gameplay zu einem großen Teil daraus besteht, dass ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst, die den Verlauf der Handlung beeinflussen. Daneben gibt es Quick Time Events, kleine Rätsel und auch ein bisschen Action.

Borderlands-Abenteuer jetzt im Top-Angebot schnappen!

Wie üblich bei Borderlands-Spielen werdet ihr auf einen fremden Planeten geschickt. Diesmal landet ihr dabei in der Metropole Promethea, die sich im Würgegriff des Krieges und skrupelloser Konzerne befindet. Hier schlüpft ihr in die Rollen dreier Verlierer, nämlich einer Wissenschaftlerin, ihres gerissenen Bruders und einer temperamentvollen Ladenbesitzerin. Diese tun sich zusammen und versuchen, gegen alle Widerstände und Regeln des gesunden Menschenverstandes die Welt zu retten.

Obwohl es sich um ein Adventure handelt, gibt es auch Kämpfe in New Tales from the Borderlands. Obwohl es sich um ein Adventure handelt, gibt es auch Kämpfe in New Tales from the Borderlands.

Obwohl die gewohnt bunte Präsentation des Borderlands-Universums sehr gelungen ist, schafft es New Tales from the Borderlands leider nicht ganz, mit dem tollen Vorgänger mitzuhalten, was vor allem am Writing liegt. Beim derzeitigen Preis von 9,99€ für die Deluxe Edition, die noch einige In-Game-Extras mitbringt, könnt ihr aber trotzdem mal einen Blick riskieren, falls ihr ein Herz für Telltale-Adventures oder die makabre Welt von Borderlands habt.

New Tales from the Borderlands für 9,99€ abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
PS5 jetzt im Top-Angebot: Viel günstiger wird's die Konsole dank Speicherkrise wohl kaum noch geben!
von GamePro Deals
Sonys perfekter PS5-TV im MediaMarkt-Angebot: 75 Zoll 4K-Fernseher über 1000€ günstiger sichern!
von GamePro Deals
Wunderschöne Halo-Klemmbaustein-Sets von der LEGO-Alternative
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 58 Minuten

9,99€ statt 49,99€: Dieses große Switch-Abenteuer gibt's jetzt im echten Schnäppchen-Angebot!

vor einer Stunde

PS5 jetzt im Top-Angebot: Viel günstiger wird's die Konsole dank Speicherkrise wohl kaum noch geben!

vor 7 Stunden

Sonys perfekter PS5-TV im MediaMarkt-Angebot: 75 Zoll 4K-Fernseher über 1000€ günstiger sichern!

vor 8 Stunden

Wunderschöne Halo-Klemmbaustein-Sets von der LEGO-Alternative

vor 10 Stunden

4K, QLED, 120Hz und weit unter 500€: Dieser TV-Tipp aus China sorgt für ein Preis-Leistungs-Erdbeben
mehr anzeigen