OLED-TVs werden 2026 zur Massenware: Farbgewaltiger Samsung-Fernseher zum Tiefstpreis!

Bei Amazon ist der Samsung S90F mit OLED-Panel jetzt historisch günstig im Angebot!

Es ist kein Geheimnis, dass sich Panel-Technologien bei Fernsehern rasant weiterentwickeln und was vor ein paar Jahren noch Tausende von Euro kostete, wird zunehmend erschwinglicher. Genau diese Entwicklung sehen wir momentan auf dem TV-Markt in aller Deutlichkeit. Der Samsung S90F mit 55 Zoll im Tiefstpreis-Angebot bei Amazon ist das beste Beispiel dafür, wie die einst kostspieligen OLEDs nun immer günstiger werden!

Vice City sehen... und vor Staunen aus allen Wolken fallen! Dieser OLED-TV ist perfekt für GTA 6

Schluss mit Bewegungsunschärfe: Dank des Motion Xcelerator mit 144 Hz liefert der Samsung S90F extrem flüssiges Gameplay für kompetitive Gamer.

Bevor wir tief in die spezifischen Features des Samsung S90F eintauchen, lasst uns kurz klären, warum alle Welt von OLED schwärmt und warum ihr danach vermutlich nie wieder einen normalen LED-Bildschirm wollt. Die Abkürzung steht für "Organic Light Emitting Diode". Im Gegensatz zu herkömmlichen LED- oder QLED-Fernsehern, die eine durchgehende Hintergrundbeleuchtung benötigen, leuchtet bei einem OLED-Panel jeder einzelne Pixel von selbst. Das bedeutet für euch: Wenn ein Bereich im Bild schwarz sein soll, schaltet sich der entsprechende Pixel einfach komplett ab. Das Ergebnis ist ein echtes, abgrundtiefes Schwarz, das herkömmliche Bildschirme schlichtweg nicht erreichen können.

Gaming-Performance vom Allerfeinsten: 144 Hz für maximale Dominanz

Aber wie schlägt sich der TV, wenn ihr Controller oder Maus und Tastatur in die Hand nehmt? Die kurze Antwort: Überragend. Die lange Antwort beginnt bei der Bildwiederholrate. Der Samsung S90F liefert euch native 144 Hz. Wenn ihr also eure Konsole oder den PC anschließt, erlebt ihr Gameplay, das so butterweich ist, dass es euch beim ersten Mal vermutlich fast unwirklich vorkommen wird. Vergesst störende Ruckler oder Tearing, wenn es in kompetitiven Shootern heiß hergeht. Hier habt ihr den technischen Vorteil auf eurer Seite!

OLED HDR+ für noch schönere Farbdarstellung bei Movies und Gaming

Hinzu kommt eine extrem präzise Farbdarstellung: Beim Samsung greift OLED HDR+, das dafür sorgt, dass Farben nicht nur realistisch, sondern regelrecht greifbar wirken. Gerade bei atmosphärischen Spielen, in denen Licht und Schatten eine große Rolle spielen – denkt an düstere Horror-Titel wie Resident Evil oder kinoreife Action-Adventures wie Uncharted – erzeugt dieses tiefe Schwarz in Kombination mit brillanten Farben ein Level an Immersion, das euch völlig in die Spielwelt zieht. Eure Spiele sehen endlich genau so aus, wie die Entwickler es sich gedacht haben.

Farbenpracht deluxe: Dank OLED HDR+ erstrahlen Spiele und Filme auf dem Samsung S90F in nie gekannter Brillanz und mit extremen Kontrasten.

Die wichtigsten Features des Samsung OLED S90F im Überblick:

Perfektes Bild durch selbstleuchtende Pixel: OLED HDR+ liefert euch wunderbar tiefes Schwarz und eine extrem realistische Farbwiedergabe bei Heimkino und Gaming.

OLED HDR+ liefert euch wunderbar tiefes Schwarz und eine extrem realistische Farbwiedergabe bei Heimkino und Gaming. Maximale Gaming-Geschwindigkeit: Dank Motion Xcelerator und satten 144 Hz Bildwiederholrate genießt ihr gestochen scharfe Bewegungen ohne Ruckeln oder nervige Bewegungsunschärfen.

Dank Motion Xcelerator und satten 144 Hz Bildwiederholrate genießt ihr gestochen scharfe Bewegungen ohne Ruckeln oder nervige Bewegungsunschärfen. Leistungsstarke KI-Skalierung: Der Neural Quantum 4K Gen3 Prozessor und 4K AI Upscaling Pro analysieren laufende Inhalte in Echtzeit und heben selbst Material mit niedriger Auflösung auf ein knackscharfes 4K-Niveau.

Der Neural Quantum 4K Gen3 Prozessor und 4K AI Upscaling Pro analysieren laufende Inhalte in Echtzeit und heben selbst Material mit niedriger Auflösung auf ein knackscharfes 4K-Niveau. Immersiver Sound für echte Atmosphäre: Dolby Atmos und intelligenter AI Sound füllen euer Zimmer mit multidimensionalem Klang, der euch mitten ins Geschehen versetzt – egal ob Stadionjubel oder Ingame-Explosionen.

Dolby Atmos und intelligenter AI Sound füllen euer Zimmer mit multidimensionalem Klang, der euch mitten ins Geschehen versetzt – egal ob Stadionjubel oder Ingame-Explosionen. Ultraschlankes Design: Dank LaserSlim Design fällt der Fernseher extrem flach aus und fügt sich unaufdringlich in jedes Wohnzimmer ein.