18 Jahre warteten Fans auf diesen Nachfolger, jetzt ist er richtig günstig!

Auf dem Planeten Viewros erhält Samus plötzlich psionische Kräfte. Eines der vielen Geheimnisse in Metroid Prime 4.

Im späten 2007 kam damals Metroid Prime 3 Corruption raus. Damals krempelte Nintendo das Konzept noch so um, dass Samus – anstatt auf einem Planeten gestrandet zu sein – zu gleich drei Planeten fliegen konnte, um dort neue Fähigkeiten und Items zu bekommen. Metroid Prime 4 Beyond kehrt wieder zum alten Konzept zurück, was nach über 18 Jahren Wartezeit auch willkommen ist. Diesmal dürft ihr die Geheimnisse vom Planeten Viewros lüften.

Versionen und passende Amiibos

Metroid Prime 4 Beyond – 18 Jahre bis zum Nachfolger

In den 18 Jahren zwischen Corruption und Beyond sind natürlich auch andere Metroid-Spiele herausgekommen. Das eher mittelmäßige Metroid: Other M und das hervorragende Metroid: Dread sorgten zwar für Wirbel, aber das für mich beste Spiel in dieser Zeit war kein neuer Ableger, sondern Metroid Prime Trilogy, welches zuerst auf der Nintendo Wii und dann digital auf der Wii U zu holen war – heute ist das Spiel ordentlich was auf dem Markt wert.

1:51 Metroid Prime 4 lässt Samus im neuen Trailer mit einem Motorrad über den Planeten düsen

Autoplay

Das zeigt einerseits, wie stark die ersten Spiele sind, aber andererseits, wie lange ein vierter Teil endlich fällig war. Eine Ankündigung auf der E3 2017 sorgte für Wirbel, jedoch war es lange still um das Spiel, bis 2019 bekanntgegeben wurde, dass die Entwicklung komplett von vorne beginnen musste. Und nun, nach 18 Jahren, stehen wir endlich mit einem neuen Metroid Prime da!

Mit Samus Aran durch die Open World von Viewros

Nintendo scheint etwas spät auf den Open-World-Trend aufgesprungen zu sein, aber Zelda: Breath of the Wild hat gezeigt, wie gut sie eine etablierte Reihe in eine offene Welt packen können. Das Spiel zeigt aber auch, wie sehr Nintendo eine Vorliebe für Motorräder hat. In Breath of the Wild kam der Eponator Zero als DLC, Pokémon Karmesin und Purpur hat mit Koraidon und Miraidon zwei legendäre Motorrad-Pokémon (ja, kling völlig Banane, ist aber so) und jetzt kommt Metroid Prime 4 Beyond mit Vi-O-La.

Wenn Samus' Morphball-Form nicht mehr schnell genug ist, muss das Vi-O-La-Bike herhalten.

Ein wichtiger Teil der bisherigen Spiele war die Erkundung neuer Passagen, die das Laufen von A nach B deutlich verkürzten – klassischer Metroidvania-Stil. Nintendo hat bisher auf Schnellreise-Funktionen verzichtet, und auch bei Metroid Prime 4 liefert das Motorrad eine Alternative zur Funktion, die so viele andere Open-World-Titel so klein anfühlen lässt.

Maussteuerung dank Joy-Con 2 – Shooter-Gameplay wie am PC

Letztes Jahr auf der Gamescom durfte ich Metroid Prime 4 noch vor Release anspielen – zu dem Zeitpunkt wusste man noch nichts vom Motorrad. Das Haupt-Feature der Präsentation am Nintendo-Stand war die Maussteuerung der neuen Nintendo Switch 2 – und das hat sich schon wirklich klasse angefühlt!

18:13 Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4

Als mittlerweile eingefleischter PC-Spieler habe ich immer meine Probleme mit Controller-Steuerung bei Shootern. Nintendo hatte seit der Wii mit Motion- oder Gyro-Steuerung zwar für mich gute Alternativen zur klassischen Stick-Steuerung, aber eine Maus ist einfach das Nonplusultra bei Shootern – fight me, CoD-Kids! Einen Konsolen-Shooter jetzt mit offizieller Maussteuerung spielen zu können, ist für mich ein absolutes Highlight.

Egal also, ob ihr eingefleischte Konsolen-Puristen seid oder seit Jahren nur noch am PC gespielt habt: Metroid Prime liefert für beide Zielgruppen angenehmes Gameplay. Und für den aktuellen Preis, ist Metroid Prime 4 sowieso ein absolutes Must-have. für eure Switch-Sammlung!