Ambilight günstig zum Nachrüsten: Holt euch die smarte Govee TV-Beleuchtung jetzt im Sonder-Angebot!

Mithilfe einer Kamera und ausreichend Leuchtstreifen bekommt ihr hier quasi Ambilight-Funktionen für kleines Geld.

Integrierte Lichtsysteme, wie das berühmte Ambilight von Philips, sind einfach toll. Wer einmal mit einer dynamischen Hintergrundbeleuchtung am Fernseher gezockt oder Filme geschaut hat, will dieses Upgrade nie wieder missen. Das Bild wirkt optisch deutlich größer, die Augen werden bei abendlichen Gaming-Sessions im Dunkeln geschont und das Wohnzimmer erstrahlt passend zur Stimmung in immer neuen Farben auf dem Screen. Wollte man das haben, musste man sich aber zwangsläufig einen neuen - und oft teuren - Fernseher anschaffen.

Doch das ist jetzt Geschichte: Mit dem Govee TV Backlight 3S könnt ihr dieses immersive Erlebnis ganz einfach und günstig an eurem bestehenden Setup nachrüsten! Das smarte Beleuchtungs-Set ist optimal auf Fernseher mit einer Größe von 55 bis 65 Zoll zugeschnitten.

Das sind in etwa die Bildschirmgrößen, vor denen die meisten von uns auf der Couch mit der PlayStation 5 oder Xbox Series X sitzen. Es sollte also beim Großteil der Zielgruppe passen.

Die Lichter strahlen nicht alle gleich, sondern passen die Beleuchtung individuell an die Bildschirmzonen an.

Die Features des Govee TV Backlight 3S

Das Setup ist denkbar unkompliziert und erfordert keinerlei technisches Vorwissen: Der flexible LED-Strip wird einfach auf die Rückseite eures Fernsehers gepappt, die Kamera über dem Screen ausgerichtet und schon kann es losgehen.

Hier sind die stärksten Features im Überblick:

Clevere Kamera-Erfassung: Das Herzstück des Systems ist die Kamera. Sie wird mittig oben (oder unten) am TV angebracht, scannt das angezeigte Bild in Echtzeit ab und gibt die exakten Farbinformationen verzögerungsfrei an die LEDs weiter.

Das Herzstück des Systems ist die Kamera. Sie wird mittig oben (oder unten) am TV angebracht, scannt das angezeigte Bild in Echtzeit ab und gibt die exakten Farbinformationen verzögerungsfrei an die LEDs weiter. Verbesserte RGBIC-Technologie: Der Strip kann nicht nur in einer einzigen Farbe leuchten, sondern verschiedene Farben gleichzeitig in unterschiedlichen Bildschirmzonen darstellen.

Der Strip kann nicht nur in einer einzigen Farbe leuchten, sondern verschiedene Farben gleichzeitig in unterschiedlichen Bildschirmzonen darstellen. Exklusives Netflix Co-Branding: Durch die offizielle Partnerschaft profitiert ihr von speziell abgestimmten Beleuchtungsmodi, die eure Film- und Serienabende bei Netflix noch atmosphärischer machen.

Durch die offizielle Partnerschaft profitiert ihr von speziell abgestimmten Beleuchtungsmodi, die eure Film- und Serienabende bei Netflix noch atmosphärischer machen. Smarte Sprach- und App-Steuerung: Ihr könnt das System über die Govee Home App auf dem Smartphone oder per Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Assistant steuern.

Ihr könnt das System über die Govee Home App auf dem Smartphone oder per Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Assistant steuern. Synchronisation: Wer sein Heimkino noch mehr erweitern will, kann das Backlight kabellos mit weiteren Govee-Leuchten (wie Lightbars oder Stehlampen) im Raum koppeln.

Neben den Lichtern und der Kamera bekommt ihr noch ausreichend Klebestreifen und Aufhängungen mit dazu.

Mit dem TV-Lichtsystem von Govee bekommt ihr also eine spürbare Aufwertung eures Heimkinos zu einem echten Schnäppchenpreis bei MediaMarkt. Wenn ihr also noch mehr Immersion und Atmosphäre in eurem Wohnzimmer sucht, dann findet ihr das hier!

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