Bis zu 80% Rabatt auf Xbox-Spiele: Neuer Sale jetzt gestartet!

Amazon hat einen neuen Sale mit Xbox-Spielen gestartet, mit Rabatten von bis zu 80 Prozent auf einige große und auch ein paar kleinere Titel für Xbox Series. Da es sich in den meisten Fällen um Download-Codes handelt, könnt ihr euch diese Deals auch dann schnappen, wenn ihr eine Version der Xbox Series X oder S ohne Disc-Laufwerk habt. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:Xbox-Spiele jetzt bis zu 80% günstiger im Sale schnappen!
Neben neueren Spielen für Xbox Series gibt es auch einige ältere Titel im Angebot, die noch für Xbox One erschienen, aber natürlich auch auf Xbox Series spielbar sind. Trotz ihres Alters lohnen sich viele dieser Spiele auch heute noch immer, zumal in diesen Fällen die Rabatte desto größer sind. Für die Xbox-One-Titel gibt es bei Amazon eine eigene Übersichtsseite, hier findet ihr sie:Xbox-One-Spiele jetzt zu Schnäppchenpreisen abstauben!
Xbox-Spiele im Angebot: Das sind die Highlights des Sales!
Besonders ans Herz legen möchten wir euch diesmal die Koop-Spiele aus dem Hause Hazelight. Bei Split Fiction ist der Rabatt mit 35% zwar vergleichsweise niedrig, doch das Fantasy-Abenteuer aus dem letzten Jahr, das in der Xbox-Version auf Metacritic bei 93 Punkten steht, ist den Preis zweifelsfrei wert. Mit It Takes Two und A Way Out sind auch die beiden vorhergehenden Spiele des Studios dabei, dort fällt der Rabatt mit 70 Prozent doppelt so hoch aus.
Hier haben wir euch eine Liste mit zehn Top-Angeboten aus dem Sale zusammengestellt. Die Rabattangaben beziehen sich dabei auf den von Amazon angegebenen UVP:
- Dead Space Remake: 80% Rabatt
- Split Fiction: 35% Rabatt
- Mass Effect Legendary Edition: 80% Rabatt
- It Takes Two: 70% Rabatt
- Immortals of Aveum: 80% Rabatt
- F1 25: 51% Rabatt
- A Way Out: 70% Rabatt
- Need for Speed Heat Deluxe Edition: 80% Rabatt
- Star Wars Jedi: Fallen Order: 86% Rabatt
- Unravel Two für 4,02€
Neben offensichtlichen Highlights wie dem hochgelobten Dead Space Remake möchten wir euch zudem noch auf einen weniger erfolgreichen Geheimtipp hinweisen: Der Fantasy-Shooter Immortals of Aveum mag nicht perfekt sein, aber er ist auf jeden Fall etwas Besonderes und noch dazu sehr hübsch inszeniert. Wenn ihr mal wieder Lust auf einen guten Singleplayer-Shooter habt, ist er sein Geld zweifelsfrei wert.Xbox-Spiele jetzt bis zu 80% günstiger im Sale schnappen!