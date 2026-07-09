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„Sozialethisch desorientierend“: Das erste indizierte Videospiel Deutschlands kehrt mit neuer Retro-Konsole zurück!

Schon bald erscheint eine neue Retro-Konsole und liefert direkt 34 klassische Spiele mit, darunter eines der drei ersten Videospiele, die in Deutschland indiziert wurden.

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GamePro Deals
09.07.2026 | 16:21 Uhr


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Dieses Bild stammt vom Cover der Atari-5200-Version des 1984 indizierten Spieleklassikers. Dieses Bild stammt vom Cover der Atari-5200-Version des 1984 indizierten Spieleklassikers.

Schon bald erscheint die neue Version einer Retro-Konsole und bringt 34 Spieleklassiker aus den 80ern mit – darunter auch eines der ersten drei Videospiele, die in Deutschland indiziert wurden. Die Konsole im Handheld-Format, das stark an den ursprünglichen Game Boy erinnert, soll am 28. September erscheinen. Ab jetzt könnt ihr sie vorbestellen. Da solche Retro-Konsolen manchmal schnell ausverkauft sind (oft sogar schon vor dem Release), ist das keine schlechte Idee:

Retro-Konsole mit 34 Spieleklassikern jetzt sichern!

„Kriegsverherrlichend“ und „aggressionssteigernd“: Das ist der früher indizierte Klassiker!

Die Indizierung von River Raid ist aus heutiger Sicht nur noch schwer nachzuvollziehen. Die Indizierung von River Raid ist aus heutiger Sicht nur noch schwer nachzuvollziehen.

Bei dem früher indizierten Klassiker handelt es sich natürlich um River Raid, das im Jahr 1984 als erstes Spiel in Deutschland auf den Index kam, zusammen mit Battlezone und Speed Racer, die am selben Tag indiziert wurden. Laut der damaligen Begründung wurde der Top-Down-Shooter, in dem man ein Flugzeug steuert und auf Panzer, Schiffe und Helikopter schießt, als „kriegsverherrlichend“, „aggressionssteigernd“ und „sozialethisch desorientierend“ eingestuft.

2003 wurde er vom Index gestrichen und kurz darauf als Teil einer Activision Collection neu veröffentlicht, nun plötzlich ohne jede Altersbeschränkung. Heute ist der Klassiker trotzdem nur noch schwer legal zu bekommen, selbst die Retro-Plattform GOG hat ihn nicht im Sortiment. Gebrauchte Atari-Module aus den 80ern sind zwar noch zu finden, aber die neue Retro-Konsole ist da sicher die praktischere Wahl.

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Das bietet die neue Retro-Konsole im Handheld-Format!

34 Spiele werden bei dem neuen Retro-Handheld direkt mitgeliefert, durch die Evercade-Module könnt ihr euch noch über 500 weitere holen! 34 Spiele werden bei dem neuen Retro-Handheld direkt mitgeliefert, durch die Evercade-Module könnt ihr euch noch über 500 weitere holen!

Bei der neuen Retro-Konsole handelt es sich um die HMT Super Pocket Activision Edition, eine neue Version der Handheld-Konsole, die vom Hersteller Blaze Entertainment stammt. Dieser ist auch für die Blaze-Evercade-Konsolen bekannt, mit deren Modulen der HMT Super Pocket kompatibel ist. Dadurch könnt ihr euch zusätzlich zu den mitgelieferten Spielen auch noch über 500 weitere Spiele für den Retro-Handheld dazukaufen.

Anders als viele Billig-Retro-Konsolen liefern die Konsolen von Blaze ausschließlich offiziell lizenzierte Spiele mit, die natürlich zuverlässig auf den Geräten laufen. Im Fall der neuen Version des HMT Super Pocket handelt es sich dabei um 34 Spiele des Publishers Activision, zu denen neben River Raid noch ein paar weitere echte Klassiker gehören. Hier eine kleine Auswahl:

  • Pitfall!
  • River Raid 2
  • Stampede
  • H.E.R.O.
  • Kaboom!
  • Megamania
  • Keystone Kapers
  • Chopper Command
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