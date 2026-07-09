Das neue Spiel der Flügelschlag-Macherin ist auf Amazon gerade drastisch reduziert

An einem Strand Muscheln sammeln – das ist das Spielprinzip des neuen Brettspiels der Flügelschlag-Autorin.

Flügelschlag hat die Brettspielwelt im Sturm erobert. Die Mechaniken des Spiels waren einfach genial und selbst Leute, die mit Brettspielen wenig am Hut haben, konnten ihm viel abgewinnen; die Auszeichnung zum Kennerspiel des Jahres 2019 war dann die Kirsche auf der Sahnetorte. Dass das Spiel so erfolgreich war – und immer noch ist – liegt aus meiner Sicht auch daran, dass hier gleichzeitig auch wertvolles Wissen über die einzelnen Vogelarten vermittelt wurde und die Zeichnungen möglichst real gehalten wurden.

Kein Wunder, die Autorin des Spiels, die US-Amerikanerin Elizabeth Hargrave, ist studierte Ornithologin und wollte uns allen mit dem Spiel die faszinierende Welt der Vögel näherbringen. Ich würde sagen, das hat hervorragend geklappt. In ihrem neuen Spiel geht es nicht mehr um Vögel, sondern um Muscheln, die ihr an einem Strand einsammelt und dann in eurer Strandtasche auf bestimmte Weise stapeln müsst. Gerade bekommt ihr "Sanibel" auf Amazon überraschend günstig.

Tetris mit Muscheln

Die Spielregeln sind extrem simpel: Ihr unternehmt einen Strandspaziergang auf der Insel Sanibel und lauft dabei bis zu einem Leuchtturm und dann wieder zurück. Auf diesem Weg sammelt ihr Muscheln ein, die ihr in eure Strandbeutel packt. Diese Strandbeutel sind Tableaus, in denen ihr die Muschel-Plättchen, die unterschiedliche Formen haben, einsortieren könnt. Die Plättchen fallen dabei, wie bei Tetris, von oben nach unten in den Beutel und müssen von euch angeordnet werden. Jede Muschelart gibt dabei auf andere Weise Punkte.

Auf den verschiedenen Strandabschnitten sammelt ihr verschiedene Muschelarten ein.

Stachelhäuter geben bspw. Punkte, wenn sie sich nicht gegenseitig berühren, Haifischzähne geben Punkte, je mehr davon beieinander liegen. Zusätzlich erhaltet ihr Leuchtturmplättchen, die für eine bestimmte Art von Plättchen noch einmal zusätzliche Punkte bringen. Wer am Ende des Strandspaziergangs die meisten Punkte eingesammelt hat, gewinnt.

Dieses Brettspiel ist Entspannung pur

Ihr braucht euch keine großartigen Strategien zurecht legen oder drei Züge im Voraus planen. Nehmt euch einfach die Plättchen und versucht, sie einigermaßen sinnvoll zusammen zu puzzeln. Mehr braucht es hier nicht. Die Regeln sind weniger komplex als bei Flügelschlag, weswegen dieses Spiel noch viel mehr dazu geeignet ist, mit Personen gespielt zu werden, die eigentlich Brettspielmuffel sind. "Sanibel" fühlt sich eben so an wie ein echter Strandspaziergang: Entspannt und vollkommen ohne Druck.

Doch Hargrave hat es sich nicht nehmen lassen, auch in diesem Spiel wieder mit biologischem Wissen zu glänzen: In der Anleitung findet ihr eine Übersicht mit genaueren Beschreibungen und Erklärungen der 25 verschiedenen Muschelarten. Ihr lernt hier also noch etwas für euren nächsten richtigen Strandurlaub.

Das Brettspiel fällt wieder durch einen tollen, realistischen Zeichenstil auf.

Vielleicht findet der sogar am namensgebenden Strand von Sanibel Island statt. Die Insel liegt im US-Bundesstaat Florida und beherbergt das größte natürliche Muschelvorkommen der USA. Zudem ist das Gebiet, und da schließt sich der Kreis zu Flügelschlag, von zahlreichen Vogelarten bevölkert. Es kann also gut sein, dass die Autorin während einer Vogelbeobachtung auf die Idee zu dem Brettspiel gekommen ist.

Fans von Flügelschlag sollten hier definitiv zuschlagen, genauso wie alle, die auf der Suche nach einem Brettspiel für den nächsten Familienurlaub sind, weil Monopoly und Co. einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Hargrave spielt in Sanibel erneut ihre Stärken aus: Einfaches Spielprinzip, das trotzdem strategisch vielfältig ist, Wissensvermittlung von biologischen Fakten und ein möglichst naturgetreuer Zeichenstil. Das überzeugt auf ganzer Linie, besonders beim aktuellen Preis auf Amazon.