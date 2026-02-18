88 Punkte im Test: Dieses gefeierte Switch-Spiel gibt's jetzt zum besten Preis aller Zeiten!

Dieses Switch-Spiel führt euch in unterschiedlichen Zeitaltern an die verschiedensten Orte auf der ganzen Welt.

Gerade könnt ihr euch einen exklusiven Switch-Hit zum laut Vergleichsplattformen besten Preis aller Zeiten im Angebot schnappen: Das Actionspiel, das in unserem GamePro-Test stolze 88 Punkte abgestaubt hat, bekommt ihr jetzt bei MediaMarkt mit 75 Prozent Rabatt, wodurch ihr nur noch schlappe 14,99€ statt 59,99€ (UVP) zahlt. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer des Deals, das Angebot kann also jederzeit wieder enden. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade auch noch ein paar weitere spannende Deals für Switch:

Action-Spektakel vom Feinsten: Das ist das günstige Switch-Meisterwerk!

Auch in Bayonetta 3 dreht sich das Kampfsystem wieder um rasante Kombo-Attacken.

Es geht hier um Bayonetta 3, das euch wie die Vorgänger in die Rolle der namensgebenden Hexe schlüpfen lässt und Hack&Slash-Action vom Feinsten bietet: Mit Waffen an Händen und Füßen schnetzelt ihr euch durch Horden von skurrilen Feinden, wobei spektakulär inszenierte Spezialattacken und Kombos zum Einsatz kommen. Ihr werdet sogar dafür belohnt, wenn ihr es schafft, eure Gegner auf besonders stilvolle Weise auszuschalten.

Das Setting ist jedoch ein etwas anderes als gewohnt: Statt gegen Dämonen kämpfen wir diesmal gegen eine Armee von Homunkuli, die alle Parallelwelten des Multiversums außer ihrer eigenen vernichten wollen. Bayonetta reist also durch verschiedene Parallelwelten und dabei zugleich durch verschiedene Zeiten und Orte, vom alten China bis zum modernen New York. Die Gebiete sind diesmal viel offener als in den Vorgängern, sodass ihr Raum zur freien Erkundung habt.

10:32 These boots are made for shootin' - Testvideo zu Bayonetta 3

Autoplay

Trotz neuer Feinde spielen Dämonen noch eine wichtige Rolle: Bayonetta kann jetzt nämlich ihren eigenen mächtigen Dämon beschwören, den ihr auch selbst im Kampf steuern dürft. Daneben sorgen zahlreiche neue Minispiele dafür, dass man nun mehr Abwechslung in dem Action-Feuerwerk hat, das auch Bayonetta 3 wieder die meiste Zeit über abbrennt.

All das sorgt dafür, dass der jüngste auch der beste und vielseitigste Teil der ohnehin schon tollen Reihe ist. Für nur 14,99€ ist Bayonetta 3 auf jeden Fall ein echtes Schnäppchen für alle, die auf stilvoll inszenierte Action stehen, weshalb ihr jetzt wirklich zuschlagen solltet, wenn ihr den Exklusivhit bislang verpasst habt. Noch viel günstiger kann er schließlich kaum noch werden.