OLED-4K-TV von LG jetzt zum Bestpreis: Mit 144Hz und NVIDIA G-SYNC das Wunschlos-Glücklich-Paket für PS5, Xbox und Switch 2!

Der LG OLED C5 ist ein echter Gaming-Experte: 4K, 144Hz, G-SYNC und HDMI 2.1 – alles, was ihr braucht.

Wenn ihr euch beim Zocken mal wieder fragt, warum euer Lieblingsspiel nicht ganz so brillant aussieht wie auf der Packung – dann liegt’s vielleicht gar nicht an der Konsole. Denn ein richtig gutes OLED-Panel kann mehr aus eurer PS5, Xbox Series X oder bald auch der Switch 2 herausholen, als man denkt. Der LG OLED C5 gehört genau in diese Kategorie: ein Fernseher, der nicht einfach nur „gut genug“ ist, sondern der eure Games und Filme so erstrahlen lässt, wie sie erdacht wurden.

Der OLED C5 ist im Grunde fast schon ein High-End-Gaming-Monitor im TV-Format – mit ultraschnellen 144Hz, echtem 4K, G-SYNC und allem, was ihr für flüssiges, gestochen scharfes Gameplay braucht. Dazu kommt LGs gewohnt starke OLED-Qualität und ein smarter Unterbau mit webOS, der Streaming genauso geschmeidig macht wie das Zocken selbst. Und das Beste: Aktuell bekommt ihr das Teil bei Amazon zum neuen Bestpreis.

OLED in Bestform und zum Bestpreis – satte Farben, perfektes Schwarz, starke Helligkeit

Perfekte Schwarztöne und satte Farben – Mit dem LG OLED C5 bringt ihr Heimkino in eine gänzlich neue Liga!

LGs OLED-Panels sind seit Jahren das Maß aller Dinge, wenn es um Bildqualität geht – und das zeigt sich auch beim C5. Jeder Pixel leuchtet selbstständig, was für einen nahezu unendlichen Kontrast sorgt. Schwarze Bildbereiche sind wirklich schwarz, während Farben in HDR-Szenen regelrecht aus dem Bildschirm leuchten.

Mit dem neuen Alpha 9 Gen6 AI-Prozessor holt LG noch mehr aus dem Panel heraus: Bewegungen wirken natürlicher, Details bleiben selbst in schnellen Szenen gestochen scharf, und dank Brightness Booster ist der C5 nochmal deutlich als seine Vorgänger. Filme, Serien und Games profitieren gleichermaßen von dieser Bildqualität – egal ob ihr in einem abgedunkelten Raum spielt oder bei Tageslicht.

144Hz, HDMI 2.1 und G-SYNC – das volle Paket für Next-Gen-Gaming

Wer mit PS5, Xbox Series X oder Nintendo Switch 2 spielt, wird beim LG OLED C5 wunschlos glücklich. Alle vier HDMI-Anschlüsse unterstützen HDMI 2.1 – inklusive 4K bei bis zu 144Hz zusammen mit VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode). Damit zockt ihr in bester Qualität und mit minimaler Eingabeverzögerung.

Für PC-Spieler ist außerdem NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium an Bord. Das bedeutet: kein Tearing, kein Ruckeln – egal, wie hektisch das Match wird. Mit einer Reaktionszeit von nur 0,1 Millisekunden und einer Eingabeverzögerung, die quasi nicht spürbar ist, zählt der C5 zu den schnellsten OLEDs auf dem Markt.

webOS 24 – smarte Oberfläche mit allem, was ihr braucht

Neben seiner Gaming-Performance ist der LG OLED C5 natürlich auch ein vollwertiger Smart-TV. webOS 24 präsentiert euch eine aufgeräumte Benutzeroberfläche und schnellen Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV+ und viele mehr sind direkt vorinstalliert.

Mit der Magic Remote könnt ihr euch durch Menüs bewegen wie mit einer Maus, oder einfach per Sprache steuern. Befehle wie „Starte Netflix“ oder „Schalte auf HDMI 2“ funktionieren zuverlässig, außerdem sind Google Assistant und Amazon Alexa mit an Bord. Damit fügt sich der TV perfekt in euer bestehendes Smart-Home-Setup ein.

Echtzeit-Frischzellenkur: Dank AI Picture Pro erstrahlen auch ältere Filme und Serien wieder in völlig neuem Glanz.

Next-Gen-Gaming trifft Premium-Bild – und das zum Bestpreis

Der LG OLED C5 ist der Inbegriff eines modernen Gaming-Fernsehers: gestochen scharf, blitzschnell, mit perfektem Schwarzwert und intuitiver Software. Das Sahnehäubchen zum Schluss: Der LG OLED C5 ist aktuell bei Amazon zum neuen Bestpreis erhältlich. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Fernseher seid, der eure Konsolen wirklich ausreizt, solltet ihr nicht lange zögern. Das hier ist ein Deal, den ihr vielleicht nicht mal am Black Friday so zu Gesicht bekommen werdet.

