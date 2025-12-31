Comeback einer 35 Jahre alten Reihe: Dieses PS5-Spiel hat einen Klassiker spektakulär zurückgebracht – Jetzt im Angebot schnappen!

So gut wie in diesem PS5-Spiel war diese 1989 gestartete Reihe schon lange nicht mehr.

Gerade könnt ihr euch ein PS5-Spiel, das eine altehrwürdige, 35 Jahre zuvor gestartete Spielereihe glanzvoll zurückgebracht und dabei viele Kritiker (auch uns) positiv überrascht hat, günstig im Angebot schnappen. Bei Amazon kostet der Hit, der noch viel mehr Erfolg und Aufmerksamkeit verdient hätte, jetzt nicht mal mehr 20€. Hier bekommt ihr ihn:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnte also jederzeit wieder steigen. Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele im Angebot sichern, darunter auch große AAA-Hits aus 2025. Hier findet ihr den Überblick:

Großartiges Comeback einer klassischen Spielereihe: Das ist der PS5-Hit

Die Kämpfe von Prince of Persia: The Lost Crown sind nicht nur temporeich, sondern bieten euch eine Menge Tiefgang.

Es geht hier um Prince of Persia: The Lost Crown, das nach seiner Ankündigung noch viel Kritik für den relativ bunten Look und den Wechsel zurück zur 2D-Perspektive einstecken musste, beim Release 2024 seine Kritiker jedoch vollständig überzeugt hat. Laut OpenCritic liegt der weltweite Wertungsdurchschnitt bei stolzen 87 Punkten, was das neue Prince of Persia zum besten Ubisoft-Spiel seit mehr als 10 Jahren macht.

Mit dem jüngsten Teil kehrt die 1989 gestartete Reihe bis zu einem gewissen Grad zu ihren Wurzeln zurück. Trotz klassischem Metroidvania-Design mit verschachtelten Leveln und traditioneller Seitenansicht bekommt ihr aber aufwendige Grafik und Animationen sowie modernes und einfallsreiches Gameplay geboten. Neben Säbeln und Bogen stehen euch verschiedene übernatürliche Fähigkeiten zur Verfügung, die ordentlich Tiefgang ins Kampfsystem bringen.

0:40 Das neue Prince of Persia ist richtig gut!

Autoplay

Diesmal spielt ihr keinen Prinzen, sondern den Krieger Sargon, der ein von der persischen Mythologie inspiriertes Reich retten soll und dabei gegen haufenweise Menschen und Monster kämpfen muss. Hierfür kann er Zeit und Raum manipulieren und sich beispielsweise blitzschnell in den Rücken von Feinden teleportieren oder kurze Zeitsprünge durchführen. Das gibt euch die Möglichkeit, mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren, und hilft euch bei der Lösung der zahlreichen Rätsel.

Zudem bietet Prince of Persia: The Lost Crown ein gutes Pacing und mit rund 25 Spielstunden ohne ermüdende Längen genau den richtigen Umfang. Zum aktuellen Angebotspreis könnt ihr somit nicht viel verkehrt machen, sofern ihr ein Herz für Metroidvanias habt.