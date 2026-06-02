Der Hisense 65E7Q PRO im eleganten, rahmenlosen Design – ein echter Blickfang für jedes Wohn- und Gaming-Zimmer.

Seid ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher, der euer Heimkino ins Jahr 2026 befördert, ohne dass ihr gleich euer gesamtes Erspartes plündern müsst? Dann solltet ihr jetzt bei Amazon vorbeischauen. Der Hisense 65E7Q PRO ist nämlich noch vor dem offiziellen Beginn des Amazon Prime Day 2026 so günstig wie noch nie im Angebot!

Knallige Farben, fette Kontraste: Wie QLED das Heimkino in puncto Preis-Leistung revolutioniert

Volle Gaming-Power voraus – dank 144Hz Game Mode PRO, ALLM und AMD FreeSync Premium zockt ihr absolut flüssig und ohne lästiges Tearing.

Der Hisense 65E7Q PRO kommt mit einem wunderschönen 4K UHD QLED-Panel daher. Falls ihr euch fragt, was das „Q“ bedeutet: Hier kommen sogenannte Quantum-Dot-Farbkristalle zum Einsatz. Im Klartext sorgt das für einen gigantischen Farbraum und extrem natürliche Farbschattierungen. Ich habe ebenfalls einen QLED-TV von Hisense zuhause stehen und wenn ich abends auf der Couch sitze und 'Dune' streame, kann ich den Sand von Arrakis förmlich auf meinen Gesicht spüren.

144Hz Game Mode PRO: Der absolute Traum für PS5 und Xbox Series X

Jetzt aber zum echten Schmankerl für Gamer: der 144Hz Game Mode PRO. Wenn ihr eure PS5 oder Xbox anschließt und hochfahrt, erkennt der Fernseher das dank ALLM (Auto Low Latency Mode) automatisch und schaltet ohne Umschweife in den Gaming-Modus. Und dann geht die Post ab!

Mit einer variablen Bildwiederholrate (VRR) von bis zu 144Hz erlebt ihr Gameplay, das so butterweich ist, dass es eine wahre Freude ist. Egal ob schnelle Richtungswechsel in Ego-Shootern oder rasante Drifts in Rennspielen – die Eingabeverzögerung (Input Lag) ist extrem niedrig.

AMD FreeSync Premium darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben: Ihr kennt das bestimmt: In hitzigen Gefechten bricht mal kurz die Framerate ein und das Bild zerreißt unschön (Tearing) oder fängt an zu stottern. Dank FreeSync gehört das beim Hisense 65E7Q PRO aber endgültig der Vergangenheit an.

Echtes Kino-Feeling dank HDR mit Dolby Vision

Kino-Atmosphäre pur – Dolby Vision und Dolby Atmos verwandeln eure Couch in die erste Reihe des Lichtspielhauses mit packendem Raumklang.

Was wäre das beste Bild ohne den passenden Sound und die richtige HDR-Unterstützung? Der Hisense 65E7Q PRO klotzt hier richtig ran und unterstützt Dolby Vision. Dieses dynamische HDR-Format sorgt dafür, dass die Helligkeit und der Kontrast für jede einzelne Szene individuell angepasst werden. Ihr seht in dunklen Ecken plötzlich Details, die auf herkömmlichen Fernsehern einfach im Schwarz absaufen würden, während helle Lichtquellen eine fantastische Strahlkraft aufweisen.

Die wichtigsten Specs des Hisense 65E7Q PRO auf einen Blick

Panel: 4K UHD QLED mit Quantum Dot Farbkristallen für ein riesiges, natürliches Farbspektrum

4K UHD QLED mit Quantum Dot Farbkristallen für ein riesiges, natürliches Farbspektrum Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (4K Ultra HD) für maximale Detailschärfe

3.840 x 2.160 Pixel (4K Ultra HD) für maximale Detailschärfe Gaming-Features: 144Hz Game Mode PRO mit ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate)

144Hz Game Mode PRO mit ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) Synchronisation: AMD FreeSync Premium für absolut tearingfreies und reaktionsschnelles Gameplay

AMD FreeSync Premium für absolut tearingfreies und reaktionsschnelles Gameplay HDR-Formate: Dolby Vision Unterstützung für dynamische Helligkeitsanpassung und kinoreife Kontraste

Dolby Vision Unterstützung für dynamische Helligkeitsanpassung und kinoreife Kontraste Audio-System: Dolby Atmos Support für immersiven, raumfüllenden Klang direkt aus dem TV

Dolby Atmos Support für immersiven, raumfüllenden Klang direkt aus dem TV Bildoptimierung: AI Smooth Motion & AI Sports Mode dank fortschrittlicher MEMC-Technologie und 3D-Rauschunterdrückung

Der intelligente AI 4K Upscaler erweckt selbst alte Filmschinken und Full-HD-Material auf dem riesigen 65-Zoll-Display zu neuem Leben.

Jetzt zum Bestpreis abgreifen: Mehr TV-Preis-Leistung geht nicht!

Hisense hat sich klammheimlich vom Geheimtipp zum echten Giganten-Schreck entwickelt. Ich bereue den Wechsel zu Hisense seit letztem Jahr keine einzige Sekunde. Der Hisense 65E7Q PRO bietet ein starkes Gesamtpaket aus grandioser QLED-Bildgewalt, erstklassigen Gaming-Features wie 144Hz und FreeSync sowie smarter AI-Unterstützung, das in dieser Preisklasse quasi konkurrenzlos ist.