Seid ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher, der euer Heimkino ins Jahr 2026 befördert, ohne dass ihr gleich euer gesamtes Erspartes plündern müsst? Dann solltet ihr jetzt bei Amazon vorbeischauen. Der Hisense 65E7Q PRO ist nämlich noch vor dem offiziellen Beginn des Amazon Prime Day 2026 so günstig wie noch nie im Angebot!Holt euch den 144Hz-TV von Hisense jetzt zum Bestpreis bei Amazon!
Knallige Farben, fette Kontraste: Wie QLED das Heimkino in puncto Preis-Leistung revolutioniert
Der Hisense 65E7Q PRO kommt mit einem wunderschönen 4K UHD QLED-Panel daher. Falls ihr euch fragt, was das „Q“ bedeutet: Hier kommen sogenannte Quantum-Dot-Farbkristalle zum Einsatz. Im Klartext sorgt das für einen gigantischen Farbraum und extrem natürliche Farbschattierungen. Ich habe ebenfalls einen QLED-TV von Hisense zuhause stehen und wenn ich abends auf der Couch sitze und 'Dune' streame, kann ich den Sand von Arrakis förmlich auf meinen Gesicht spüren.
144Hz Game Mode PRO: Der absolute Traum für PS5 und Xbox Series X
Jetzt aber zum echten Schmankerl für Gamer: der 144Hz Game Mode PRO. Wenn ihr eure PS5 oder Xbox anschließt und hochfahrt, erkennt der Fernseher das dank ALLM (Auto Low Latency Mode) automatisch und schaltet ohne Umschweife in den Gaming-Modus. Und dann geht die Post ab!
Mit einer variablen Bildwiederholrate (VRR) von bis zu 144Hz erlebt ihr Gameplay, das so butterweich ist, dass es eine wahre Freude ist. Egal ob schnelle Richtungswechsel in Ego-Shootern oder rasante Drifts in Rennspielen – die Eingabeverzögerung (Input Lag) ist extrem niedrig.
AMD FreeSync Premium darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben: Ihr kennt das bestimmt: In hitzigen Gefechten bricht mal kurz die Framerate ein und das Bild zerreißt unschön (Tearing) oder fängt an zu stottern. Dank FreeSync gehört das beim Hisense 65E7Q PRO aber endgültig der Vergangenheit an.Schnappt euch den 65-Zöller mit QLED-Panel zum Tiefstpreis bei Amazon!
Echtes Kino-Feeling dank HDR mit Dolby Vision
Was wäre das beste Bild ohne den passenden Sound und die richtige HDR-Unterstützung? Der Hisense 65E7Q PRO klotzt hier richtig ran und unterstützt Dolby Vision. Dieses dynamische HDR-Format sorgt dafür, dass die Helligkeit und der Kontrast für jede einzelne Szene individuell angepasst werden. Ihr seht in dunklen Ecken plötzlich Details, die auf herkömmlichen Fernsehern einfach im Schwarz absaufen würden, während helle Lichtquellen eine fantastische Strahlkraft aufweisen.Sichert euch den TV-Geheimtipp von Hisense jetzt günstiger denn je bei Amazon!
Die wichtigsten Specs des Hisense 65E7Q PRO auf einen Blick
- Panel: 4K UHD QLED mit Quantum Dot Farbkristallen für ein riesiges, natürliches Farbspektrum
- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (4K Ultra HD) für maximale Detailschärfe
- Gaming-Features: 144Hz Game Mode PRO mit ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate)
- Synchronisation: AMD FreeSync Premium für absolut tearingfreies und reaktionsschnelles Gameplay
- HDR-Formate: Dolby Vision Unterstützung für dynamische Helligkeitsanpassung und kinoreife Kontraste
- Audio-System: Dolby Atmos Support für immersiven, raumfüllenden Klang direkt aus dem TV
- Bildoptimierung: AI Smooth Motion & AI Sports Mode dank fortschrittlicher MEMC-Technologie und 3D-Rauschunterdrückung
Jetzt zum Bestpreis abgreifen: Mehr TV-Preis-Leistung geht nicht!
Hisense hat sich klammheimlich vom Geheimtipp zum echten Giganten-Schreck entwickelt. Ich bereue den Wechsel zu Hisense seit letztem Jahr keine einzige Sekunde. Der Hisense 65E7Q PRO bietet ein starkes Gesamtpaket aus grandioser QLED-Bildgewalt, erstklassigen Gaming-Features wie 144Hz und FreeSync sowie smarter AI-Unterstützung, das in dieser Preisklasse quasi konkurrenzlos ist.Gönnt euch den QLED-TV von Hisense jetzt günstig wie noch nie bei Amazon!