Der Prime Day wird auch in diesem Jahr wieder starke Rabatte im Gepäck haben.

Es ist so weit: Amazon hat endlich das Datum für den ersten Prime Day 2026 bekannt gegeben. Wir verraten euch, wann der Sale startet, was ihr bei der Schnäppchenjagd beachten müsst und welche Angebote sich besonders lohnen.

Wann startet der Prime Day?

Dieses Jahr beginnt die Aktion am 23. Juni und läuft bis zum 26. Juni. Das bedeutet vier volle Tage lang, in denen ihr ordentlich sparen könnt. Damit ist der Prime Day dieses Jahr früher als sonst. 2025 begann er zum Vergleich erst am 08. Juli. Warum Amazon das Event vorzieht, ist nicht bekannt.

Der Prime Day startet dieses Jahr früher als gewohnt.

Es könnte aber etwas mit der Fußball-WM in den USA zu tun haben, die zu diesem Zeitpunkt in vollem Gang sein wird oder man möchte mit dem verkürzten Zeitfenster der Konkurrenz und möglichen Konter-Aktionen einen zusätzlichen Stein in den Weg legen.

Auf diese Produkte solltet ihr ein besonderes Auge haben

Wir können natürlich nicht mit Sicherheit sagen, welche Produkte genau im Angebot sein werden. Wir verfügen aber über Erfahrungswerte aus den vergangenen Prime Days. Mit Rabatten auf Spielkonsolen wie die PS5 oder die Nintendo Switch 2 solltet ihr eher nicht rechnen. Und selbst wenn sie im Angebot landen, dürfte der Rabatt sehr überschaubar sein.

Doch Zubehör wie Controller und natürlich Spiele werden sehr sicher reduziert werden. Dasselbe gilt für Amazon-Geräte wie Kindles oder den Fire TV Stick. Auch einige TVs dürften zu Schnäppchen werden, ebenso wie diverse Mäh- und Saugroboter. Diese 10 Produkte solltet ihr schon jetzt auf dem Schirm haben:

Sobald wir mehr zum Prime Day wissen und während der vier Tage versorgen wir euch natürlich auch mit Artikeln rund um die besten Deals und spezielle Angebote, die während der Prime Days für euch bereit stehen.