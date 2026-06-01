93 Punkte auf Metacritic: Eines der schönsten PlayStation-Spiele aller Zeiten gibt’s jetzt für PS5 günstig!

Lust darauf, zu abgelegenen, aber wunderschönen Orten auf der ganzen Welt zu reisen? Dann dürft ihr euch diese PlayStation-Hits nicht entgehen lassen.

Gerade könnt ihr euch einen von Sonys größten PlayStation-Hits, der auf Metacritic bei 93 Punkten steht, zusammen mit dem zwar nicht ganz so überragenden, aber noch immer sehr guten Spin-off (84 Punkte auf Metacritic) günstig im Angebot schnappen. Aufgrund der Days of Play bekommt ihr das Bundle mit den verbesserten PS5-Versionen der beiden First-Party-Hits bei Amazon jetzt 60 Prozent Rabatt. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade auch noch viele weitere große PS5-Hits günstiger. Hier nur ein paar Beispiele:

Wunderschöne Weltreise: Das bieten die beiden Action-Meisterwerke für PS5!

Zwar ist Uncharted 4 optisch abwechslungsreicher, doch auch Uncharted: The Lost Legacy hat eindrucksvolle Schauplätze zu bieten.

Wir sprechen von der Uncharted Legacy of Thieves Collection, die euch die beiden Megahits Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy in einer verbesserten PS5-Fassung liefert. Diese sorgt mit 4K-Auflösung dafür, dass die schon auf PS4 atemberaubenden Schauplätze noch beeindruckender aussehen, und unterstützt mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern auch die neuen DualSense Features.

Ansonsten haben sich die beiden Action-Adventures kaum verändert: Ihr bekommt nach wie vor kinoreife Abenteuer im Indiana-Jones-Stil, die ihr Geld schon für das Bestaunen der abgelegenen, geheimnisvollen Orte wert sind. Uncharted 4, in dem ihr das große Finale der Geschichte rund um den Schatzsucher Nathan Drake erlebt, schickt euch dabei auf eine rasante Reise um die Welt, von Nathans Heimat in New Orleans über Panama, Schottland und Italien bis nach Madagaskar.

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection im Launch-Trailer

Autoplay

Spielerisch bekommt ihr hier in weiten Teilen eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Schleichspiel geboten, wobei ihr oft selbst entscheiden könnt, ob ihr eher brutal oder lieber still und heimlich vorgehen bzw. beides miteinander mischen wollt. Dazu kommen an Tomb Raider erinnernde Kletter-Passagen und nervenaufreibende Verfolgungsjagden, aber durchaus auch mal ruhigere Momente, in denen wir die Atmosphäre der abwechslungsreichen Schauplätze genießen können.

Uncharted: The Lost Legacy, in dem ihr die schon aus früheren Uncharted-Spielen bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross spielt, ist im Vergleich dazu etwas ruhiger und kompakter. Das Spin-off konzentriert sich auf mysteriöse, uralte Ruinen in Indien und legt dabei mehr Wert auf kleine Rätsel und die Erkundung der Umgebung als Uncharted 4, trotzdem bekommt ihr auch hier noch jede Menge Action und wilde Schießereien geboten.