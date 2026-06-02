MediaMarkt haut JBL-Box zum Hammerpreis raus und es gibt ein Trikot mit dazu!

Die JBL PartyBox Club 120 ist wohl der aktuell beste JBL-Deal, denn sie ist nicht nur extrem günstig, sondern es gibt ein Trikot mit dazu.

Die WM steht an und jedes Spiel ist auch eine kleine Party: Snacks, Getränke und gute Musik dürfen da nicht fehlen. Für Letzteres gibt es aktuell ein hervorragendes Angebot von MediaMarkt und JBL, denn die mächtige JBL PartyBox Club 120 gibt es aktuell nicht nur zum Tiefstpreis, sondern ihr bekommt auch noch ein schickes Trikot dazu!

JBL packt zu eurem Einkauf ein Trikot dazu!

Bei MediaMarkt purzeln aktuell reichlich Preise bei JBL-Produkten, aber hier spart ihr nicht nur Geld, sondern bekommt ein schickes JBL-Trikot kostenlos dazu! Der Zeitraum für die Aktion gilt vom 1. bis zum 14. Juni und gilt, so lange der Vorrat reicht.

Für das Trikot müsst ihr eure Daten und einen Kaufbeleg auf der JBL-Aktionsseite einreichen. Und ja, ihr bekommt das Trikot zu jedem JBL-Produkt, das ihr in diesem Zeitraum kauft. Es muss also keine große JBL-Box sein, sondern es reichen kleinere Kopfhörer.

Hier eine Auswahl an JBL-Boxen im Angebot bei MediaMarkt:

JBL PartyBox Club 120 – radikal reduziert und bockstark

Größer als die Xtreme 4 und aktuell deutlich günstiger. Wer nicht unbedingt in Matsch und Wüste Party machen will, hat mit der Club 120 mehr als genug Power.

Die ganze Party in einer Box? Das sind die Partyboxen von JBL, denn diese liefern nicht nur besten JBL-Sound mit KI-optimierten Mixing-Optionen, sondern auch schicke Lichtringe um die Töner, die Lichtshow ist also gleich mit vorprogrammiert.

Auch wenn sie nicht gerade eine Box zum Umhängen ist, ist sie mit dem klappbaren Tragegriff einfach mitzunehmen. Mit 12 Stunden Akku reicht die Box auf jeden Fall für einen durchaus langen Abend im Freien. Und selbst bei ein wenig Regen müsst ihr keine Angst haben, denn dank IPX4-Zertifizierung müsst ihr bei einem plötzlichen Wetterumbruch nicht sofort Panik schieben.

JBL Xtreme 4 – für Härtefälle gerüstet

IPX4-Schutz hilft bei leichtem Regen, aber man will im Sommer vielleicht auch mal an den See gehen oder sich an den Strand chillen. Da muss dann schon ein etwas höherer Schutz zertifiziert sein, wenn man keine Staubkörner im Inneren haben will.

Größer als die Xtreme 4 und aktuell deutlich günstiger. Wer nicht unbedingt in Matsch und Wüste Party machen will, hat mit dem Club 120 mehr als genug Power.

Mit ihrer IP67-Zertifizierung ist die JBL Xtreme 4 ein richtiger Panzer der Bluetooth-Boxen, sodass sie jede Poolparty oder sogar einen kurzen Tauchgang überlebt. Ich selbst nutze seit Jahren den Vorgänger, die JBL Xtreme 3, und sie hat schon ziemlich harte Situationen überstanden.

Ein kleiner Tipp: Nehmt als Farbe Camouflage. Nicht weil es cool aussieht, sondern weil man Staubreste und Verfärbungen durch Gras etc. gut verstecken kann.