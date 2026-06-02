34 Jahre alter Horrorspiel-Meilenstein: Gruselige PS5-Neuauflage ist jetzt supergünstig!

Die PS5-Neuauflage dieses Horror-Klassikers ist dem Original in Sachen Atmosphäre noch weit überlegen. Da kann man es schon mal mit der Angst zu tun bekommen.

Gerade könnt ihr die Neuauflage eines der größten Meilensteine der Horrorspiel-Geschichte günstig im Angebot abstauben: Das PS5-Spiel, das ursprünglich 59,99€ gekostet hat und noch immer bei einem UVP von 39,99€ liegt, bekommt ihr bei Amazon jetzt schon für 12,49€. Der Deal läuft laut Angaben auf der Shopseite bis zum 6. Juni. Allerdings scheint die verfügbare Menge eng begrenzt zu sein, deshalb könnte er schon früher weg sein:

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Detektiv im Grusel-Haus: Das ist der PS5-Reboot eines Horror-Klassikers!

Das Herrenhaus Derceto Manor war schon der Schauplatz des ursprünglichen Alone in the Dark von 1992.

Es geht hier um das neue Alone in the Dark, bei dem es sich eher um einen Reboot als um ein Remake des Klassikers aus dem Jahr 1992 handelt, der das Genre des Survival-Horrors begründet hat. Setting und Story basieren zwar auf dem Original, doch ansonsten nimmt sich das PS5-Spiel viele Freiheiten, um das Genre-Urgestein auf moderne Weise neu zu interpretieren und all die Möglichkeiten zu nutzen, die damals noch nicht zur Verfügung standen.

Vor allem bei der Inszenierung des Schauplatzes leistet die Neuauflage ganze Arbeit: Wie im Original spielt ihr einen Privatdetektiv und seine Auftraggeberin, die in den amerikanischen Südstaaten der 1920er ein altes, in den Sümpfen gelegenes Herrenhaus untersuchen, das zwischenzeitlich als Sanatorium gedient hat. Das Artdesign des düsteren Anwesens und die vielen Spuren seiner Vergangenheit sorgen für eine fantastische Grusel-Atmosphäre, die durchaus mit einem Resident Evil oder Silent Hill mithalten kann.

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Autoplay

Ebenfalls gut gelungen ist das Detektiv-Gameplay: Das Haus und seine Umgebung sind voller alter Dokumente und Gegenstände, die wir untersuchen müssen, um die Rätsel zu lösen und neue, versteckte Wege zu öffnen, die uns voranbringen. Dabei erschließt sich uns nach und nach nicht nur die finstere Vergangenheit dieses Ortes, wir können auch mehr über die beiden Hauptfiguren erfahren, die ebenfalls einiges zu verbergen haben.

Deutlich schwächer schneidet Alone in the Dark leider bei der Action ab: Sowohl die Schuss- als auch die Nahkampfwaffen fühlen sich selten befriedigend an, gerade im Vergleich zu Resident Evil oder gar dem in dieser Hinsicht großartigen Dead Space. Wer einen Horror-Shooter sucht, ist bei Alone in the Dark deshalb falsch, aber alle, die Lust auf ein atmosphärisches Horror-Abenteuer in einem Grusel-Haus haben, sollten zum aktuellen Preis definitiv zuschlagen.