4TB PS5-SSD im Top-Angebot kaufen: Jetzt schnellen Speicher sichern - nur begrenzt verfügbar!

Die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Lexar NM790 könnt ihr euch jetzt wieder zum Toppreis schnappen.

Bei Mindfactory könnt ihr jetzt wieder die sehr gut für PS5 geeignete NVMe SSD Lexar NM790 günstig im Angebot. Für 4TB bezahlt ihr aktuell nur noch 189€, was ein sehr guter Preis für eine SSD mit so hoher Geschwindigkeit ist. So habt ihr genug Platz für all die neuen Hits von Marvel’s Spider-Man 2 bis Alan Wake 2. Ihr findet das Angebot unter den Mindstar-Deals bei Mindfactory:

Der Deal hat zwar keine offizielle zeitliche Begrenzung, ist aber auf 200 Exemplare beschränkt. Mindfactory hatte die SSD in den letzten Wochen schon mehrfach zu ähnlichen Preisen im Angebot, in Mengen von 100 bis 300 Stück. Die SSDs waren jedes Mal recht schnell vergriffen, was vermutlich auch diesmal wieder so sein dürfte.

Wichtig: Den günstigen Deal-Preis bekommt ihr nur, wenn ihr über die Seite der Mindstar-Deals auf die SSD klickt. Nutzt ihr hingegen beispielsweise die Suchfunktion, ohne die Mindstars vorher angesehen zu haben, wird euch ein höherer Preis angezeigt!

Wie gut ist die Lexar NM790 Pro NVMe-SSD für die PS5?

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Lexar NM790 SSD sehr gut für PS5 geeignet, einen Heatsink hat sie aber nicht.

Hohe Geschwindigkeit: Die Lexar NM790 ist eine NVMe-SSD, die nicht nur über den richtigen Formfaktor für die PS5 verfügt (nämlich M.2 2280), sondern mit bis zu 7.400 MB/s auch eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit liefert. Damit ist sie mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die laut Empfehlung von Sony wenigstens 5.500 MB/s braucht. Auch vielen Konkurrenten wie der beliebten Samsung 980 Pro (max. 7.000 MB/s) ist die Lexar NM790 überlegen.

Kein Heatsink: Einen Nachteil hat die Lexar NM790 allerdings. In der von Mindfactory angebotenen Version verfügt sie nämlich über keinen Heatsink. Obwohl SSDs prinzipiell auch so in der PS5 funktionieren, wird von Sony ein Kühlkörper empfohlen, um mit Sicherheit ausschließen zu können, dass es zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommt.

Falls ihr kein Risiko eingehen wollt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die klein genug sind, um in die PS5 zu passen:

Wenn ihr die SSD ohne Heatsink in der PlayStation 5 verwendet, müsst ihr aber nicht gleich befürchten, dass eure Konsole in Flammen aufgeht. Insofern könnt ihr die Lexar NM790 auch erst mal so in die PS5 einbauen und notfalls später noch nachrüsten, falls ihr tatsächlich Probleme bekommen solltet.

