Cyberpunk Edgerunners ist der einzige Anime, den ich mir nur auf deutsch anschaue

Die Synchronisation in Animes ist für viele Fans ein heiß diskutiertes Thema. Sollte man die Serien nur im authentischen japanischen Original mit Untertiteln schauen oder die deutsche oder englische Synchro wählen, um nicht dauernd mitlesen zu müssen? Einen eindeutigen Konsens dazu wird es vermutlich nie geben, aber zumindest bei einem Anime habe ich einen klaren Favoriten: Cyberpunk Edgerunners ist auf deutsch nämlich einfach zum Schießen!

Die deutsche Synchro von Cyberpunk Edgerunners ist eine wilde Fahrt

Egal ob ihr nun Fans von Cyberpunk 2077 seid oder nicht, der Netflix-Anime Edgerunners ist allein schon wegen der großartigen Animationen in den ersten Folgen einen Blick wert. Aus purer Neugierde habe ich beim Schauen mal die verscheidenen Sprachen ausprobiert und dabei eine kleine aber auffällige Abweichung festgestellt. Während die englische und japanische Synchro nämlich inhaltlich noch ziemlich nah beieinander liegen, geht die deutsche Sprachfassung doch etwas andere Wege.

Hier haben sich die Übersetzer*innen nämlich einiges an Freiheiten genommen, die beim Schauen für einige Lacher bei mir gesorgt haben. In einer Szene etwa klaut Protagonist David ein teures Auto und schaut sich dabei bewundernd die Inneneinrichtung an. Wo ihm im japanischen Original nur ein "Woah" über die Lippen kommt, wird daraus im Deutschen "echtes Froschfotzenleder!".

Was es sonst noch vorab zum Cyberpunk-Anime zu wissen gibt, erfahrt ihr hier:

0 2 Cyberpunk Edgerunners Wann und wo kann ich den Anime schauen?

Solche und ähnliche "kreative" Übersetzungen ziehen sich durch den kompletten Anime. Hier sind noch einige weitere unserer Favoriten:

"Am Arsch ist duster, Kleiner. So'n krasses Militärteil hält der Körper von so 'nem Trockenföhner wie dir nicht aus."

"Da kann man sich ganz schön die Hoden verknoten."

"Mach's selber du dämlicher Trockenhobler. Finger in den Po, Mexiko!"

"Da safte mir doch einer den Sack!"

"Hast du eine Ohrenverschmalzung?"

"Fotz doch die Wand an!"

"Ich werd dir deine Horchlappen kugeltechnisch vergrößeren!"

"Tschö mit Ö"

"Bis später, Peter!"

"Kack dir nicht in den Frack!"

"Als ob ich mir mit diesen Boomern freiwillig die Mütze wegschieße!"

Hier gibt's zum Vergleich nochmal das doch etwas ernstere japanische Original:

Dazu sei natürlich gesagt, dass die deutsche Synchronisation inhaltlich mit dem Original ziemlich gut übereinstimmt, auch wenn die Ausdrucksweise gerne mal etwas anders ist. Ihr verpasst hier also nichts, wenn ihr euch für die deutsche Sprachausgabe entscheidet.

Eleen Reinke Normalerweise schaue ich kaum noch Serien oder Filme auf deutsch. Bei Cyberpunk Edgerunenrs hat die deutsche Synchro bei mir aber für reichlich Unterhaltung gesorgt, besonders als die letzten Folgen abseits davon etwas an Schwung verloren haben. Ob die gewollt jugendlichen Ausdrücke etwas für euch sind, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Mir zumindest war es die unerwarteten Lacher wert, die mir die deutsche Fassung immer wieder entlockt hat. Wollt ihr den Anime allerdings komplett ernst und möglichst originalgetreu schauen, solltet ihr lieber auf die englische oder japanische Fassung wechseln.

Gebt ihr der deutschen Fassung eine Chance?