5 Gründe, warum ihr 2022 die DreamHack in Hannover besuchen solltet

Was ist denn überhaupt die DreamHack? Die Marke DreamHack ist seit 2022 im deutschen Markt für die Freaks 4U Gaming GmbH lizenziert und wird dementsprechend von den Berliner E-Sports Veteranen umgesetzt. Freaks 4U ist ein führender Anbieter für alles rund um Gaming und E-Sports und daher der ideale Veranstalter für das Festival.

Die Festivals, die alles rund um das Thema Gaming unter einem Dach vereinen, sind der ideale Ort für die Gaming- und E-Sports-Community, sich zu vernetzen, zu entdecken, zu gewinnen und teilzuhaben.

Unter dem Label DreamHack finden jährlich mehrere große Festivals an wechselnden Schauplätzen auf der ganzen Welt statt. Besucher und Fans der DreamHack Festivals treffen dort ihre Lieblings-Creator, erleben professionelle E-Sports-, Amateur- und Uni-Turniere, die weltberühmte Bring-Your-Own-Computer (BYOC)-LAN-Party, Cosplay-Wettbewerbe, Panels und Vorträge zu den wichtigen Themen rund um die Branche, Kunst, Aktivitäten, Ausstellungen, Vorführungen, Live-Musik und mehr.

Wann und wo geht es los? Vom 15. bis zum 18. Dezember 2022 findet die DreamHack in Hannover statt. Festival-Tickets gibt es ab 22,50 Euro für einen Tagespass und für 45,00 Euro, wenn ihr das ganze Event über teilnehmen möchtet. Infos zu den LAN-Tickets findet ihr hier.

Einige gute Gründe, warum ihr auf jeden Fall 2022 die DreamHack in Hannover aufsuchen solltet, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengestellt.

Darum solltet ihr auf die DreamHack Hannover gehen

Es gibt spannende E-Sport-Turniere

Kern der DreamHack sind neben dem LAN-Bereich die E-Sport-Turniere, bei denen Top-Mannschaften und LAN-Teams um Ruhm, Ehre und Preisgelder spielen. In Hannover warten zum Ende des Jahres noch verschiedene Top-Matches auf euch - ausgetragen auf insgesamt 3 Stages.

Gleich in zwei Titeln geht es um die ESL Meisterschaft Autumn 2022. Während es in Teamfight Tactics auf der großen Stage zwischen den 8 besten Spielern aus Österreich und Deutschland um 8.000 Euro Preisgeld geht, entscheidet sich auch im populären Taktik-Shooter Counter Strike: Global Offensive welches Team sich 50.000 Euro sichert.

Wer statt Counter Strike lieber den Helden-Taktik-Shooter Valorant von Riot Games sehen will, der bekommt ebenfalls großartige Unterhaltung geboten. Das Finale der Valorant Regional League DACH: Evolution - Unity wird vom 15. - 17.12. auf der DreamHack Hannover E-Sport Stage ausgetragen.

Ihr seid Age of Empires II Profis? Dann ist das internationale Age of Empires II Turnier “The Grand Melee MMXXII”, das 3 volle Tage lang auf der Stage gespielt wird, genau das Richtige. Hierfür könnt ihr euch im Vorfeld noch bis zum 01.12.2022 online anmelden und qualifizieren. Und das lohnt sich! Es winken 100.000 Dollar Preisgeld.

Und was wäre ein E-Sport Event ohne League of Legends? Die Strauss Prime League präsentiert ein Showmatch, auf das viele Fans hofften, aber fast schon dachten, es nicht mehr zu bekommen: Eintracht Spandau wird nicht nur das neue Lineup für die kommende Saison vorstellen, sondern auch erstmals auf einer Stage spielen - und das gegen niemand Geringeren als das Team um den Streamer NoWay - NNO.

Mitmachen statt zuschauen? Das geht mit den vielen verschiedenen LAN-Turnieren. Mehr darüber erfahrt ihr hier.

Verpasst übrigens auch nicht das Fighting-Games-Turnier in der großen Retro Arena.

Es gibt einen Tabletop-Bereich

Die DreamHack ist nicht nur ein Event, auf dem digitale Games gezockt werden. Vielmehr richtet sich das Spektakel auch an Freunde von analogen Karten-, Brett- und Rollenspielen. Dazu wird es eine dedizierte, über 1000qm² große, Tabletop-Area geben.

Ob Magic The Gathering Turniere inkl. Sachpreise, Pen & Paper-Runden und eine gut ausgestattete Spiele-Ausleihe mit den populärsten und bekanntesten Brett- und Kartenspielen - wenn ihr Spaß an Spielen dieser Art habt, dann streicht euch schonmal den 15. Dezember im Kalender an und reist zur DreamHack Hannover 2022.

Mehr Infos über den Tabletop-Bereich und die Anmeldung für die Pen & Paper-Sessions findet ihr auf der Homepage.

Es gibt eine LAN-Party, bei der jeder mitmachen kann

Die DreamHack hat neben den Turnieren ein weiteres Kernstück - die LAN-Area. Hier gilt “Bring your own Computer” (BYOC). Ihr könnt also - wie in den guten alten Zeiten - euren PC (oder eure Konsole) einpacken und vor Ort aufbauen. Stöpselt euch dann in das speziell gesicherte und leistungsstarke LAN ein und zockt zusammen mit den anderen Teilnehmenden vor Ort live.

Ihr möchtet auch etwas gewinnen und auf der Stage euer Können zeigen? Im LAN-Bereich werden verschiedene Turniere stattfinden, an denen ihr teilnehmen könnt. Hier warten nicht nur LAN-Klassiker und Fungames auf euch, wie bspw. Blobby Volley oder Fall Guys - in einigen größeren Titeln wie League of Legends, Valorant und CS:GO geht es auch um Preisgelder oder Sachpreise. Die Finalrunden einiger Turniere werden dann auf der großen Stage vor Publikum entschieden.

Für den Zugang zur LAN-Area ist aber ein spezielles LAN-Ticket nötig. Damit bekommt ihr das ganze Event über Eintritt zum Festival- & Expo Bereich der DreamHack Hannover und obendrein in der LAN Area einen Tisch mit Stuhl, einen Strom- und LAN-Anschluss, Zugang zu den Duschen sowie Ruhebereichen und die Möglichkeit, an den Turnieren teilzunehmen (nach Verfügbarkeit). Das Ticket gibt es in zwei Preisklassen:

Regular Pass: Für 99,00 Euro bekommt ihr hier einen normalen Stuhl, einen Tisch mit 90 Zentimetern Breite und eine 100Mbit/s Ethernet Verbindung.

Für 99,00 Euro bekommt ihr hier einen normalen Stuhl, einen Tisch mit 90 Zentimetern Breite und eine 100Mbit/s Ethernet Verbindung. Premium Pass: Für 139,00 Euro gibt es einen gepolsterten Stuhl, einen Tisch mit 120 Zentimetern Breite und eine 1.000Mbit/s Ethernet Verbindung.

Es gibt Cosplay

Große Gaming-Festivals ziehen seit jeher kreative Cosplayer an, die vor Ort ihre Kreationen präsentieren und sich von den Besuchern bewundern lassen. Das gilt auch für die DreamHack Hannover 2022.

Neben dem “Cosplay-Village” mit Meet & Greet Areas, Photowalls und Repair Station, sind auch verschiedene Special Guests zum Event geladen. So wird beispielsweise die German Garrison 501st mit Walking Acts und einem Stand im Cosplay Village vor Ort sein.

Die schönsten Cosplays Deutschlands gibt es dann zusätzlich auf der Stage zu bestaunen - am Samstag findet die Entscheidung des Cosplay Contests statt, bei dem es für die 26 Teilnehmenden um einen Preispool von 5.000 EUR geht.

Wenn ihr selbst Cosplayer seid, dann bietet euch die DreamHack noch weitere Vorteile:

Ihr habt einen gesonderten Eingang, damit der Einlass und die Kontrolle des Kostüms schneller geht

Ihr habt Zugang zu eigenen Ruheräumen im Cosplay Village

Ihr könnt euch in direkt auf der Messe in gesonderten Umkleideräumen und an Schminktischen fertig machen

Es gibt einen Creator Hub mit Meet & Greet

Die DreamHack 2022 in Hannover bietet euch Gaming, Turniere, LAN-Partys und Cosplay. Doch eines fehlt noch, um das Event perfekt zu machen: Content Creators! Doch keine Sorge, die Veranstalter haben massig Creators und Influencer eingeladen, die ihr auch live treffen könnt.

Auch für kleinere Streamer bietet die DreamHack Hannover eine Bühne: Kleine Creator können sich auch bewerben, um einen Platz im Stream Studio zu bekommen und auch mit ihren Communitys Meet & Greets zu veranstalten.

Vom 15. bis zum 17. Dezember findet außerdem die “Gamevasion” statt. Darin organisieren die Rocket Beans zusammen mit Freaks 4U Gaming ein buntes Programm mit Letsplays und Shows. Moderiert wird das Ganze von JustJohnny.

Unter anderem sind die folgenden großen Creators eingeladen:

Gnu

Hand of Blood

Maxim (ist auch als Moderator dabei)

Anni

BehaartmitBart

Ihr könnt übrigens auch beim Kauf eurer Tickets für die DreamHack 2022 in Hannover gezielt einen Creator eurer Wahl unterstützen. Worauf wartet ihr also? Bucht noch heute eure Tickets für die DreamHack Hannover 2022.