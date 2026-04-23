5-jähriger LEGO-Fan möchte seinem Papa ein Geschenk machen und baut mit seiner Mutter ein PC-Case aus Klemmbausteinen - sogar für die Belüftung ist gesorgt

Hier ist der LEGO-Case in all seiner Farbenfreude. (Bild: Reddit/user/janeausten11)

Die schönsten Geschenke sind meist die selbstgemachten – das dachte sich vielleicht auch dieser LEGO-Fan, die zusammen mit ihrem Kind ein ungewöhnliches Projekt über das Wochenende beendet hat. Dabei handelt es sich wohl um ein ebenso nützliches wie einzigartiges Geschenk für den Vater des Kleinen.

Wer braucht RGB, wenn man diesen bunten PC-Case haben kann

Wie Mutter und LEGO-Enthusiastin "janeausten11" nämlich im LEGO-Subreddit berichtet, hat das Mama-Sohn-Duo gemeinsam ein Case für den Tower-PC des Papas gebaut. Und zwar komplett aus Klemmbausteinen.

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Die kunterbunte Ummantelung ist dabei mehr als ein einfacher Block und wurde liebevoll mit kleinen Details wie einem Klemmbaustein-Controller oder bunten Noppen akzentuiert, die den Bau mit ein paar Blickfängen abrunden.

Funktional ist das Ganze natürlich auch. Nicht nur gibt es an der Rückseite Aussparungen für alle Anschlüsse, auch für ordentlich Belüftung ist gesorgt. Diese wird durch mehrere Lüfter auf der einen und ein versetztes Bausystem mit regelmäßigen Lücken zwischen den Steinen auf der anderen Seite gewährleistet:

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Die Belüftung scheint auch ziemlich gut zu funktionieren, wie die stolze Mama in ihrem Beitrag berichtet:

"Es ist voll funktional und wir haben es geschafft, ein ziemlich effizientes Belüftungs-/Kühlungssystem zu erschaffen. Der Bau hat uns ungefähr sechs Stunden gekostet. Es hat super viel Spaß gemacht!"

Neben viel Lob machen sich natürlich trotzdem einige User in den Kommentaren Sorgen, dass die LEGO-Steine schmelzen könnten, wenn es zu großer Hitzeentwicklung kommen sollte. "janeausten11" scheint aber genau zu wissen, was sie tut und hat das Ganze vorab ausführlich getestet.

Selbst bei Maximalleistung sei die Temperatur dabei nicht über 85 Grad Celsius gestiegen, was nicht ausreicht, um die Steine zu schmelzen.

Neben den Klemmbausteinen kommen bei dem Case übrigens auch noch Klettstreifen zum Einsatz. Die werden aber nur dafür genutzt, um für Ordnung bei den verbauten Kabeln zu sorgen.

Leider verrät "janeausten11" im Beitrag nicht, was ihr Ehemann zu diesem Geschenk gesagt hat oder ob er es überhaupt schon zu sehen bekommen hat. Wir können uns aber eigentlich fast nicht vorstellen, dass die Reaktion anders als "hellauf begeistert" ausgefallen ist – so wäre es uns zumindest ergangen.

Was würdet ihr dazu sagen, wenn ihr so einen PC-Case aus LEGO bekommen würdet?